Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Trưởng đoàn các nước tham dự Lễ khai mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49 chụp ảnh chung. (Ảnh: TTXVN)

Những ngày giữa tháng 11 này, thủ đô Manila (Philippines) trở thành tâm điểm chú ý của dư luận khi diễn ra Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49 và các hội nghị cấp cao liên quan - nơi hội tụ quan trọng của ý chí chính trị, tầm nhìn chiến lược và những khát vọng mới về một Cộng đồng ASEAN đoàn kết, tự cường, năng động và có vai trò ngày càng quan trọng trong cấu trúc khu vực và quốc tế.

Trong bối cảnh đó, sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại các sự kiện này tiếp tục thể hiện tinh thần chủ động, tích cực, trách nhiệm của Việt Nam đóng góp vào tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN, củng cố đoàn kết nội khối, cùng các nước thành viên xây dựng tương lai hòa bình, ổn định, phát triển và thịnh vượng.

Ngay từ những khoảnh khắc đầu tiên đặt chân tới Manila, các đoàn đại biểu quốc tế đã cảm nhận được không khí đón tiếp trọng thị, nồng hậu mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc của nước chủ nhà, với những màn trình diễn âm nhạc và vũ điệu sôi động. Người dân quốc đảo này coi ca hát, nhảy múa không chỉ là hoạt động giải trí mà còn là cách thể hiện sự lạc quan, tình yêu cuộc sống, tinh thần cộng đồng và niềm tự hào dân tộc. Những màn trình diễn rộn ràng tại sân bay, khách sạn, trung tâm hội nghị như lời chào thân tình, sự bày tỏ hiếu khách và thân thiện của người dân Philippines tới các nguyên thủ quốc gia, lãnh đạo các nước và đối tác quốc tế.

Phía sau không khí đón tiếp sôi động ấy là công tác chuẩn bị hết sức công phu, với yêu cầu cao về an ninh, an toàn trong khâu tổ chức. Theo thông tin từ nước chủ nhà, hơn 23.000 nhân viên an ninh và quân đội được huy động để bảo đảm an ninh, an toàn cho các sự kiện. Chính phủ Philippines tuyên bố 3 ngày nghỉ đặc biệt trên toàn Vùng Thủ đô quốc gia (NCR), từ ngày 16 đến hết ngày 18/11, nhằm giảm mật độ phương tiện, hạn chế áp lực giao thông tại khu vực diễn ra hội nghị. Nhà chức trách cũng thông báo hơn 300 chuyến bay thương mại phải hủy hoặc điều chỉnh lịch khai thác trong khoảng thời gian từ ngày 13 đến 18/11 tại sân bay quốc tế Ninoy Aquino, phục vụ yêu cầu tăng cường an ninh và tạo điều kiện thuận lợi cho việc đón tiếp, di chuyển của các đoàn lãnh đạo, đại biểu quốc tế.

Kỳ Hội nghị Cấp cao lần này diễn ra trong thời điểm ASEAN chuẩn bị hướng tới dấu mốc 60 năm thành lập Hiệp hội vào năm 2027. Sáu thập kỷ hình thành và phát triển là hành trình khẳng định sức sống của một tổ chức khu vực được xây dựng trên nền tảng đối thoại, đồng thuận và hợp tác. Những thành tựu đạt được là đáng trân trọng, song cũng đặt ra yêu cầu ASEAN phải tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao hiệu quả hoạt động, nhất là tăng cường khả năng ứng phó với những thách thức, biến động khó lường trên thế giới cũng như ở khu vực.

Tinh thần ấy được thể hiện sinh động qua biểu tượng của Năm Chủ tịch ASEAN 2026 - lấy cảm hứng từ chiếc thuyền buồm gỗ Balangay truyền thống của Philippines, cách điệu gắn với hình ảnh bông lúa 11 hạt phía trên, tượng trưng cho 11 quốc gia thành viên, trong đó có Timor-Leste, thành viên mới nhất của đại gia đình ASEAN. Đúng như chủ đề của Hội nghị Cấp cao lần này: “Cùng chèo lái tương lai chung”, hình tượng con thuyền mang ý nghĩa sâu sắc khi mỗi quốc gia mang một bản sắc riêng, nhưng tất cả cùng đồng thuận, chung một hành trình, giữ vững nhịp chèo, hướng tới một tương lai hòa bình, ổn định và thịnh vượng.

Trong các hoạt động tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49 và các hội nghị liên quan, những phát biểu, đề xuất của Thủ tướng Lê Minh Hưng thể hiện rõ một thông điệp nhất quán: Trước những thách thức ngày càng đa dạng và đan xen, ASEAN cần đoàn kết hơn, chủ động hơn, thực chất hơn trong hợp tác. Các quốc gia thành viên cần đồng thuận, cùng tìm kiếm giải pháp, nâng cao năng lực ứng phó và chuyển hóa những cam kết chính trị thành kết quả cụ thể, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và cộng đồng doanh nghiệp.

Tại Phiên toàn thể Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã đề xuất ba định hướng chiến lược nhằm tăng cường hợp tác khu vực, gồm: Kiến tạo môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển; Kiến tạo sự phát triển chung năng động, sáng tạo, tự cường; Phát huy bản sắc để xây dựng Cộng đồng ASEAN gắn kết bền vững.

Đáng chú ý, Thủ tướng đề xuất sáng kiến “Không gian vì phát triển và khả năng chống chịu” - một đề xuất mang tầm nhìn dài hạn, cho thấy Việt Nam không chỉ quan tâm tới việc cùng ASEAN giải quyết những vấn đề đặt ra trước mắt, mà còn chủ động đóng góp vào quá trình chuẩn bị năng lực cho những lĩnh vực có ý nghĩa định hình tương lai. Với tinh thần chủ động và hướng tới hiệu quả thực chất, Thủ tướng đề xuất sáng kiến của Việt Nam về đẩy mạnh vai trò của các cơ quan thực thi pháp luật ASEAN trong sẵn sàng ứng phó và cứu trợ thảm họa khẩn cấp. Đề xuất này nhận được sự ủng hộ tích cực của các nước bởi điều này gắn trực tiếp với an ninh, an toàn và cuộc sống của người dân trong khu vực.

Tại Hội nghị Cấp cao ASEAN-Liên hợp quốc lần thứ 16, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã nêu bật vấn đề cần chuyển từ thụ động ứng phó sang chủ động quản trị những chuyển đổi của thời đại thông qua tăng cường phối hợp nghiên cứu, dự báo, chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao năng lực quản trị công nghệ và định hình các khuôn khổ hợp tác,…

Trong các chương trình nghị sự, Thủ tướng luôn nêu bật yêu cầu củng cố nền tảng đối thoại, xây dựng lòng tin, tôn trọng các nguyên tắc chung, đồng thời nâng cao năng lực phối hợp và hành động của ASEAN trước những vấn đề cấp bách; cùng với đó là thúc đẩy liên kết kinh tế, thương mại, bảo đảm an ninh năng lượng, củng cố chuỗi cung ứng và tăng cường năng lực tự cường của khu vực. Đây không phải là vấn đề mới, nhưng tính cấp thiết đang ngày càng gia tăng trong bối cảnh thế giới ngày càng phức tạp, diễn biến khó lường như hiện nay. Trong bối cảnh ấy, đoàn kết ASEAN không thể chỉ được thể hiện qua những tuyên bố chung, mà cần được cụ thể hóa bằng năng lực phối hợp, chia sẻ thông tin và phản ứng kịp thời trước các tình huống phát sinh.

Nhìn từ các hoạt động tại kỳ Hội nghị Cấp cao này, có thể thấy đóng góp của Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam nói chung, Thủ tướng Lê Minh Hưng nói riêng, được triển khai hiệu quả, tích cực trên nhiều phương diện: Tham gia định hình chương trình nghị sự chung, đề xuất những định hướng và sáng kiến chiến lược, thúc đẩy hợp tác với các đối tác, đồng thời mở rộng các kênh tiếp xúc song phương.

Điều đáng chú ý là trong từng nội dung tham gia, Việt Nam luôn nhất quán đề cao vai trò trung tâm của ASEAN, củng cố đoàn kết nội khối và thúc đẩy hợp tác trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc và các nguyên tắc cơ bản của ASEAN. Sự đồng tình, đánh giá cao và hưởng ứng của các nguyên thủ, nhà lãnh đạo và các đối tác quốc tế đối với nhiều nội dung được Thủ tướng đề xuất là cơ sở để tiếp tục thúc đẩy những sáng kiến này đi vào thực tiễn hợp tác khu vực.

Điều đó cho thấy, những đóng góp của Việt Nam xuất phát từ trách nhiệm của một thành viên ASEAN, đồng thời thể hiện tinh thần chủ động tham gia định hình tương lai chung, sẵn sàng chia sẻ trách nhiệm và đồng hành cùng các quốc gia thành viên giải quyết những vấn đề lớn. Từ thực tế nêu trên có thể khẳng định, trong thành công chung của Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49 và các hội nghị cấp cao liên quan, có sự đóng góp tích cực, quan trọng của Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam do Thủ tướng Lê Minh Hưng dẫn đầu.

Con thuyền ASEAN chắc chắn vẫn sẽ phải đối mặt với những con sóng lớn phía trước. Nhưng chính trong những thời điểm nhiều thử thách, yêu cầu về bản lĩnh vượt sóng cả, đề cao sự đồng thuận, đoàn kết và hợp tác càng được khẳng định. Với bản lĩnh, tầm nhìn dài hạn, tinh thần chủ động thích ứng và quyết tâm hành động, ASEAN có cơ sở để biến thách thức thành động lực, biến khác biệt thành sức mạnh bổ trợ, biến những cam kết chung thành những thành quả cụ thể.

Việt Nam tiếp tục lựa chọn đồng hành cùng các quốc gia thành viên trên hành trình ấy bằng tinh thần chủ động đóng góp, chân thành hợp tác, tin cậy và kiên định vun đắp một ASEAN hòa bình, ổn định, tự cường, năng động, bao trùm và thịnh vượng.