Chung mâm cơm với nhà anh chồng, cuốn sổ tính tiền chợ của chị dâu khiến tôi sực tỉnh

Vợ chồng tôi và vợ chồng anh cả cưới nhau cách nhau một năm. Kinh tế chưa dư dả nên cả hai gia đình vẫn ở chung với bố mẹ chồng trong căn nhà 5 tầng, diện tích nhỏ trong ngõ ở Hà Nội gần 6 năm nay.

Để bớt chi phí, hai chị em dâu thống nhất góp tiền ăn chung. Mỗi tháng, hai nhà đóng một khoản cố định, dùng để lo tiền chợ, mắm muối và những khoản sinh hoạt chung.

Tôi làm hành chính, giờ giấc khá ổn định, còn chị dâu kinh doanh nên thường đi sớm về muộn. Vì thế, tôi nhận phần đi chợ, nấu nướng. Tôi vốn không quá tính toán chuyện ăn uống, lại thương các cháu đang tuổi lớn nên mỗi lần đi chợ thường cố chọn đồ tươi ngon. Hôm thì thêm ít cá, hôm mua thịt bò, cuối tuần có khi đổi sang hải sản cho cả nhà.

Tôi nghĩ đã là người một nhà thì mình chịu khó một chút cũng chẳng sao. Miễn bố mẹ ăn ngon, các con, các cháu có bữa cơm đầy đủ, hai gia đình sống với nhau vui vẻ là được.

Góp tiền ăn chung với nhà chồng: Cuốn sổ tính tiền chợ và sự sòng phẳng bất ngờ

Nhưng sống chung lâu ngày, những chuyện tưởng nhỏ lại bắt đầu khiến hai chị em dâu có cách nghĩ khác nhau.

Cuối tháng vừa rồi, sau khi tôi dọn dẹp xong bếp núc, chị dâu gọi tôi lại bàn ăn. Chị lấy từ trong túi ra một cuốn sổ nhỏ rồi mở ứng dụng máy tính trên điện thoại.

Nhìn chị dâu rà soát tỉ mỉ từng khoản tiền chợ trong cuốn sổ nhỏ tôi sững sờ nhận ra ranh giới sòng phẳng đằng sau mâm cơm chung gia đình. Ảnh minh họa

Chị lần lượt rà lại các khoản tiền chợ rồi nói" "Tháng này tôi trừ 800 nghìn tiền ăn của nhà tôi nhé. Tuần trước vợ chồng tôi đi ăn cưới hai bữa, cháu lớn lại về nhà ngoại ba ngày. Trước đây cũng có những lúc như vậy nhưng tôi không tính toán vì coi như "lọt sàng xuống nia", nhưng giờ thu nhập khó khăn hơn. Mấy bữa nay cô mua toàn hải sản với thịt bò đắt tiền, con tôi nhỏ ăn đáng bao nhiêu. Đã góp tiền chung thì chỉ nên mua đồ cơ bản, ai muốn ăn ngon thì tự bỏ tiền túi ra chứ cào bằng thế này nhà tôi thiệt".

Tôi ngồi nghe, mắt vẫn nhìn những dòng chữ chị ghi trong cuốn sổ. Có những khoản được gạch đi, có những ngày được đánh dấu vì một người vắng nhà. Tiền ăn được chia lại theo từng bữa, từng người.

Tôi không khó chịu vì chị muốn rõ ràng chuyện tiền bạc. Thực ra, nếu ngay từ đầu hai nhà thống nhất cách tính như vậy thì tôi cũng không có gì để nói. Điều khiến tôi chạnh lòng là bấy lâu nay tôi vẫn nghĩ đơn giản rằng tiền chợ là chuyện của cả nhà. Tôi đi chợ, thấy cá tươi thì mua cá, thấy thịt ngon thì mua thịt. Các cháu thích món gì, tôi tiện tay mua thêm. Có những hôm về muộn, tôi vẫn tranh thủ nấu nướng cho xong bữa.

Vậy mà khi ngồi trước cuốn sổ ấy, tôi mới nhận ra mỗi người lại nhìn mâm cơm chung theo một cách khác.

Với tôi, đó là một bữa cơm của cả gia đình.

Với chị dâu, đó trước hết là những khoản chi cần được chia cho rõ ràng.

Tôi chủ động ăn riêng: Lùi lại để giữ sự thoải mái

Tối hôm đó, tôi không tranh luận thêm. Tôi đưa lại phần tiền sau khi chị đã tính toán rồi nói: "Em hiểu ý chị. Thực ra hai nhà mình ăn uống cũng khác nhau, góp chung rồi tính từng khoản thế này chắc cả hai đều mệt. Từ tháng sau, vợ chồng em xin phép ăn riêng. Nhà nào tự lo tiền chợ, tự nấu. Còn tiền phụng dưỡng bố mẹ với điện nước chung thì hai nhà vẫn chia đôi như trước".

Chị dâu có vẻ bất ngờ. Chị ngồi im một lúc rồi nói rằng chị không có ý làm tôi phật lòng, chỉ muốn tiền nong rõ ràng để khỏi ai nghĩ nhà mình phải chịu phần hơn.

Tôi bảo tôi hiểu, và có lẽ chị cũng không sai. Chỉ là sau cuộc nói chuyện ấy, tôi nhận ra nếu đã phải ngồi cộng trừ từng bữa ăn thì tốt nhất hai nhà nên có một ranh giới rõ ràng. Không phải vì giận nhau, càng không phải vì từ đó coi nhau như người ngoài.

Sáng hôm sau, tôi nói với chồng. Anh cũng đồng ý. Từ tháng sau, hai vợ chồng tôi sẽ nấu ăn riêng. Tôi vẫn đi làm như trước, chỉ khác là tan giờ thì ghé chợ mua những thứ gia đình mình cần.

Bữa cơm trong nhà vì thế cũng thay đổi. Hai chị em dâu không còn phải nhớ hôm nay nhà nào ăn nhiều hơn, ai vắng mặt mấy bữa hay món nào đắt tiền. Mỗi nhà tự quyết định ăn gì, mua gì trong khả năng của mình.

Bố mẹ chồng ban đầu có chút buồn vì trước đây cả nhà vẫn ngồi chung mâm. Nhưng sau một thời gian, mọi người cũng quen. Tôi vẫn mua đồ ăn ngon cho bố mẹ khi đi chợ. Có bữa các cháu thích ăn cùng, tôi vẫn nấu thêm món chúng thích.

Sống chung dưới một mái nhà, tôi nghĩ điều khó nhất không phải lúc nào cũng là chuyện tiền nong. Đôi khi, đó là biết chuyện gì nên rõ ràng ngay từ đầu để sau này không phải ngồi tính toán lại.

Tách mâm cơm không làm hai gia đình xa nhau hơn. Với tôi, ngược lại, một khoảng cách vừa đủ giúp mỗi người bớt để ý đến phần của người kia, và vì thế cũng dễ giữ được sự thoải mái khi vẫn phải sống chung dưới một mái nhà.