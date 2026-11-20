Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng Trưởng đoàn các nước tham dự Lễ khai mạc Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49 chụp ảnh chung. (Nguồn: TTXVN)

Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49 với sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đại hội đồng AIPA 47 với sự tham dự của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn là dịp Việt Nam phát huy vai trò thành viên chủ động, tích cực, trách nhiệm của ASEAN; cùng các nước củng cố đoàn kết và vai trò trung tâm của Hiệp hội; đề xuất các sáng kiến, giải pháp thực chất nhằm xây dựng Cộng đồng ASEAN tự cường, vững mạnh; phù hợp với đường lối đối ngoại mà Đại hội XIV của Đảng đã đề ra.

Những ngày này, thủ đô Manila của nước Chủ tịch ASEAN 2026 rộn ràng với những màn trình diễn âm nhạc và vũ điệu sôi động. Người dân quốc đảo này coi ca hát, nhảy múa không chỉ là hoạt động giải trí mà còn là cách thể hiện sự lạc quan, tình yêu cuộc sống, tinh thần cộng đồng và niềm tự hào dân tộc. Những màn trình diễn rộn ràng tại sân bay, khách sạn, trung tâm hội nghị như lời chào thân tình, sự bày tỏ hiếu khách và thân thiện của người dân Philippines tới các nguyên thủ quốc gia, lãnh đạo các nước và đối tác quốc tế.

Đoàn kết, đồng hành qua “cơn sóng lớn”

Đoàn kết là chìa khóa thành công của ASEAN. Với lịch sử hình thành và phát triển gần 60 năm qua, tinh thần đó luôn đúng trong mọi hoàn cảnh. Câu chuyện về tình đoàn kết và đồng hành được Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos gợi nhắc một cách trân trọng trong lễ khai mạc Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 47. Theo Chủ tịch ASEAN 2026, đó chính là nền tảng để ASEAN cùng vượt qua những “con sóng lớn”, từ căng thẳng địa chính trị, bất ổn kinh tế đến biến đổi khí hậu và các mối đe dọa xuyên quốc gia. Cũng chính tinh thần ấy đã giúp Hiệp hội thúc đẩy thực hiện ba trọng tâm hợp tác trong năm đầu tiên triển khai Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045, gồm bảo đảm hòa bình và an ninh khu vực, thúc đẩy thịnh vượng và nâng cao đời sống của người dân.

Biểu tượng của Năm Chủ tịch ASEAN 2026 lấy cảm hứng từ chiếc thuyền buồm gỗ Balangay truyền thống của Philippines, cách điệu gắn với hình ảnh bông lúa 11 hạt phía trên, tượng trưng cho 11 quốc gia thành viên, trong đó có Timor-Leste, thành viên mới nhất của đại gia đình ASEAN. Hình tượng con thuyền mang ý nghĩa sâu sắc khi mỗi quốc gia mang một bản sắc riêng, nhưng tất cả cùng đồng thuận, chung một hành trình, giữ vững nhịp chèo, hướng tới một tương lai hòa bình, ổn định và thịnh vượng.

Trên con đường phát triển, ASEAN đặc biệt ưu tiên đẩy mạnh liên kết và hội nhập kinh tế. Việc ký kết Hiệp định khung ASEAN về Kinh tế số (DEFA) được xem là điểm nhấn của kỳ Hội nghị lần này. Hiệp định có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ đối với tiến trình hội nhập kinh tế ASEAN mà còn đối với định hướng phát triển dài hạn và nâng cao vị thế của Hiệp hội trong nền kinh tế toàn cầu.

Không chỉ thúc đẩy đoàn kết và hợp tác nội khối, loạt Hội nghị cấp cao giữa ASEAN với các đối tác dịp này như Hội nghị cấp cao ASEAN + 3, Hội nghị cấp cao Đông Á (EAS), Hội nghị cấp cao ASEAN – Hoa Kỳ, ASEAN - Trung Quốc, ASEAN - Ấn Độ, Hội nghị thượng đỉnh Cộng đồng châu Á phát thải ròng bằng “0”… một lần nữa minh chứng vai trò trung tâm của ASEAN, vai trò và vị thế của ASEAN trong hợp tác khu vực, kể một “câu chuyện” ASEAN thành công trong thúc đẩy hòa bình, ổn định, một “ngọn hải đăng của hy vọng” giữa biến động thời cuộc.

Chủ động, tích cực định hình chương trình nghị sự

Sau ba ngày làm việc khẩn trương với hơn 20 hoạt động, Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49 và các Hội nghị cấp cao liên quan đã kết thúc thành công tốt đẹp. Việt Nam đã có những đóng góp quan trọng vào thành công chung đó.

Những phát biểu, đề xuất của Thủ tướng Lê Minh Hưng tại các Hội nghị thể hiện rõ một thông điệp nhất quán: Trước những thách thức ngày càng đa dạng và đan xen, ASEAN cần đoàn kết hơn, chủ động hơn, thực chất hơn trong hợp tác. Các quốc gia thành viên cần đồng thuận, cùng tìm kiếm giải pháp, nâng cao năng lực ứng phó và chuyển hóa những cam kết chính trị thành kết quả cụ thể, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và cộng đồng doanh nghiệp.

Tại Phiên toàn thể Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã đề xuất ba định hướng chiến lược nhằm tăng cường hợp tác khu vực, gồm: Kiến tạo môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển; kiến tạo sự phát triển chung năng động, sáng tạo, tự cường; phát huy bản sắc để xây dựng Cộng đồng ASEAN gắn kết bền vững.

Đáng chú ý, Thủ tướng đề xuất sáng kiến “Không gian vì phát triển và khả năng chống chịu” - một đề xuất mang tầm nhìn dài hạn, cho thấy Việt Nam không chỉ quan tâm tới việc cùng ASEAN giải quyết những vấn đề đặt ra trước mắt, mà còn chủ động đóng góp vào quá trình chuẩn bị năng lực cho những lĩnh vực có ý nghĩa định hình tương lai.

Trong từng nội dung tham gia, Việt Nam luôn nhất quán đề cao vai trò trung tâm của ASEAN, củng cố đoàn kết nội khối và thúc đẩy hợp tác trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc và các nguyên tắc cơ bản của ASEAN. Sự đồng tình, đánh giá cao và hưởng ứng của các nguyên thủ, nhà lãnh đạo và các đối tác quốc tế đối với nhiều nội dung được Thủ tướng đề xuất là cơ sở để tiếp tục thúc đẩy những sáng kiến này đi vào thực tiễn hợp tác khu vực.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các trưởng đoàn cùng đại biểu chụp ảnh chung tại lễ khai mạc AIPA 47. (Nguồn: TTXVN)

Tăng cường đối thoại, xây dựng lòng tin

Tiếp nối ngay sau thành công của Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49 là “sức nóng nghị trường ASEAN” trong khuôn khổ AIPA 47 với chủ đề “Nghị viện bảo đảm một ASEAN hòa bình, thịnh vượng và lấy người dân làm trung tâm”.

Phát biểu khai mạc AIPA 47, Chủ tịch Thượng viện Philippines Sherwin T. Gatchalian nhấn mạnh nghị viện là tiếng nói của 700 triệu người dân ASEAN, đa dạng về văn hóa nhưng chia sẻ những giá trị chung. Trước những thách thức phức tạp hiện nay, không quốc gia nào có thể ứng phó đơn lẻ.

Do đó, tăng cường đối thoại, chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy hợp tác lập pháp, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, phối hợp chặt chẽ giữa kênh lập pháp với kênh hành pháp để hiện thực hóa các cam kết khu vực… là những chủ điểm thu hút sự quan tâm thảo luận tại kỳ AIPA 47.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã có bài phát biểu quan trọng tại Phiên họp toàn thể thứ nhất. Qua đó, Việt Nam khẳng định đoàn kết, tự cường và vai trò trung tâm là điểm tựa để ASEAN vững vàng trước mọi biến động, trên cơ sở đề cao luật pháp quốc tế, văn hóa đối thoại và lòng tin chiến lược. Việt Nam cũng đề xuất các định hướng để các nghị viện đóng góp hiệu quả hơn vào việc triển khai Tầm nhìn 2045.

Đoàn Việt Nam đã đề xuất và tham gia đồng bảo trợ các dự thảo nghị quyết tại Ủy ban Chính trị, Ủy ban Kinh tế, Ủy ban Xã hội và Ủy ban Nữ nghị sĩ AIPA. Thông qua các đề xuất, Việt Nam nhấn mạnh những ưu tiên của ASEAN và AIPA trong giai đoạn hiện nay, từ duy trì hòa bình, ổn định, ứng phó hiệu quả với các thách thức an ninh mới nổi, nâng cao sức chống chịu, năng lực cạnh tranh của khu vực, đến tăng cường gắn kết giữa người dân các nước và phát huy vai trò của phụ nữ trong bối cảnh chuyển đổi số. Các sáng kiến không chỉ tiếp nối những đóng góp của Việt Nam tại các kỳ Đại hội đồng gần đây, mà còn bám sát ưu tiên của nước Chủ tịch và yêu cầu triển khai Tầm nhìn 2045.

Như vậy, hành trình của Năm ASEAN 2026 đã cán đích, khó khăn, thử thách đã được chinh phục bằng tinh thần đoàn kết, chung “mái nhà”, chung con đường đi tới. Trên mỗi bước đường của ASEAN, Việt Nam lựa chọn đồng hành cùng các quốc gia thành viên bằng tinh thần chủ động đóng góp, chân thành hợp tác, tin cậy và kiên định vun đắp một ASEAN hòa bình, ổn định, tự cường, năng động, bao trùm và thịnh vượng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi Thông điệp tới Đại hội đồng AIPA 47, chúc mừng Philippines trên cương vị Chủ tịch ASEAN năm 2026 và AIPA 47 đã cùng các nước thành viên đưa ASEAN vượt qua nhiều thử thách, đạt được nhiều kết quả hợp tác quan trọng và ghi nhận dấu mốc lịch sử khi Nghị viện Quốc gia Timor Leste chính thức trở thành thành viên thứ 11 của AIPA.

Các cuộc tiếp xúc song phương của Thủ tướng với lãnh đạo các nước và đối tác của ASEAN dịp này góp phần củng cố quan hệ hữu nghị và thúc đẩy hợp tác thực chất giữa Việt Nam với các nước ASEAN và các đối tác. Việt Nam tiếp tục thể hiện vai trò là thành viên có trách nhiệm, chủ động, tích cực đóng góp thiết thực vào việc củng cố đoàn kết nội khối, mở rộng quan hệ đối ngoại và nâng cao vai trò trung tâm của ASEAN, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực.