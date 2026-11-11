Chung Lệ Đề tình tứ bên chồng kém 12 tuổi

Theo HK01, diễn viên Chung Lệ Đề và Trương Luân Thạc chính thức đánh dấu chặng đường một thập kỷ gắn bó. Cặp sao chọn bãi biển ở Thâm Quyến làm nơi tổ chức buổi lễ kỷ niệm hoành tráng, dựng cổng hoa tươi lớn.

Ở tuổi 56, nữ diễn viên Mỹ nhân ngư nhận nhiều lời khen nhờ sắc vóc thon gọn, săn chắc. Cô diện chiếc đầm trắng trễ vai tôn vóc dáng. Trương Luân Thạc mặc trang phục đồng điệu với vợ.

Chung Lệ Đề cùng ông xã Trương Luân Thạc vừa tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm ngày cưới tại bãi biển ở Thâm Quyến. Ảnh: Weibo.

Trước sự chứng kiến của người thân và hai con gái, người đẹp cùng ông xã trao nhau nụ hôn ngọt ngào, lãng mạn.

Hai con gái của Chung Lệ Đề là Trương Tư Tiệp và Trương Khải Lâm cũng xuất hiện trong trang phục trắng ton-sur-ton để chúc mừng bố mẹ. Ở tuổi thiếu nữ, hai con gái của nữ diễn viên được nhận xét ngày càng xinh đẹp.

Trên trang cá nhân, nữ diễn viên đăng tải loạt ảnh trong buổi tiệc và chia sẻ: "Kỷ niệm 10 năm ngày cưới. Hãy tiếp tục cùng nhau đi khám phá thế giới tuyệt vời hơn nhé".

Chung Lệ Đề và Trương Luân Thạc bén duyên khi cùng tham gia chương trình thực tế về hẹn hò Nếu như yêu (2015). Cặp sao công khai tình cảm sau khi bị bắt gặp hẹn hò tại Hong Kong và chính thức về chung một nhà vào tháng 11/2016. Ba con gái riêng của Chung Lệ Đề sau đó cũng đổi sang họ Trương.

Thời điểm mới công khai, mối tình chênh lệch 12 tuổi của cả hai chịu nhiều áp lực dư luận lẫn nghi vấn từ công chúng. Tuy nhiên suốt một thập kỷ qua, Trương Luân Thạc luôn đồng hành và chăm sóc các con riêng của vợ như con ruột.

Chung Lệ Đề là nữ diễn viên nổi tiếng tại châu Á, có mẹ là người Việt Nam. Cô được chú ý sau khi giành giải tại một cuộc thi sắc đẹp. Sau đó, cô phát triển sự nghiệp diễn xuất ở thị trường Trung Quốc. Nữ diễn viên từng tham gia nhiều dự án như Mẹ kế và Thiên long bát bộ…