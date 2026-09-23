Chứng khoán Xuân Thiện thay Tổng giám đốc, Chủ tịch Nguyễn Nam Hưng trực tiếp điều hành

Chủ tịch Hội đồng quản trị nắm quyền điều hành cao nhất

Ngày 21/09/2026, Hội đồng quản trị Chứng khoán Xuân Thiện chính thức ban hành nghị quyết thông qua việc thay đổi nhân sự Ban điều hành. Theo quyết định này, bà Đỗ Thị Thùy Giang thôi giữ chức Tổng giám đốc để chuyển sang đảm nhiệm vị trí Phó Tổng giám đốc với nhiệm kỳ kéo dài 5 năm. Điều đáng nói là bà Giang mới chỉ được bổ nhiệm vào vị trí Tổng giám đốc từ ngày 14/06/2026.

Thay thế bà Giang, ông Nguyễn Nam Hưng chính thức tiếp quản chiếc ghế Tổng giám đốc với nhiệm kỳ 5 năm. Với quyết định mới nhất, ông Hưng hiện đang đồng thời nắm giữ ba vai trò đặc biệt quan trọng tại doanh nghiệp bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Người đại diện theo pháp luật.

Về lý lịch chuyên môn, ông Nguyễn Nam Hưng sinh năm 1981 tại Ninh Bình, tốt nghiệp Cử nhân Luật và có nhiều năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực tài chính chứng khoán. Ông từng đảm nhiệm vị trí Giám đốc pháp chế tại Chứng khoán Kỹ Thương giai đoạn 2014 đến 2016, Giám đốc sản phẩm cấu trúc và pháp chế tại Chứng khoán VPS từ năm 2019 đến 2021. Tại Chứng khoán KS hay Chứng khoán SmartMind hiện nay, ông giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc điều hành qua hai giai đoạn 2021 đến 2022 và 2023 đến 2024.

Ông Hưng gia nhập Chứng khoán Xuân Thiện với vai trò Giám đốc Điều hành từ tháng 12/2025. Tới tháng 04/2026, ông được bầu vào Hội đồng quản trị và chính thức làm Chủ tịch từ ngày 11/06/2026 thay thế ông Lê Huy Dũng. Trước đó, vào ngày 18/08/2026, công ty cũng tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường để thay đổi nhân sự Ban kiểm soát. Đại hội đã miễn nhiệm Trưởng ban Phạm Vũ Tùng và bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Tuấn thay thế. Cùng ngày, Ban kiểm soát đã họp và bầu ông Nguyễn Đức Duy làm Trưởng ban mới.

Tái định vị thương hiệu và kế hoạch kinh doanh năm 2026

Những thay đổi liên tục về mặt nhân sự diễn ra ngay sau khi công ty hoàn tất việc tái định vị thương hiệu trên thị trường. Tiền thân của tổ chức này là Công ty Cổ phần Chứng khoán Sen Vàng. Tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 27/06/2025, các nhà đầu tư đã biểu quyết thông qua việc đổi tên thành Chứng khoán Xuân Thiện. Bước đi này được ban lãnh đạo xác định là giải pháp chiến lược để tận dụng uy tín, kế thừa giá trị thương hiệu và nguồn nội lực từ Tập đoàn Xuân Thiện.

Về định hướng kinh doanh năm 2026, Chứng khoán Xuân Thiện đặt kế hoạch tổng doanh thu đạt 130 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 80 tỷ đồng. Các chỉ tiêu này cao hơn gấp nhiều lần so với kết quả thực hiện được của năm 2025. Trong năm ngoái, công ty chỉ ghi nhận hơn 21 tỷ đồng doanh thu và hơn 2,4 tỷ đồng lợi nhuận.

Trên thực tế, doanh nghiệp từng đặt ra các chỉ tiêu rất cao cho năm 2025 với 179 tỷ đồng doanh thu và 70 tỷ đồng lợi nhuận. Tuy nhiên kết thúc năm tài chính, công ty chỉ hoàn thành lần lượt gần 12% chỉ tiêu doanh thu và hơn 3% chỉ tiêu lợi nhuận. Ban lãnh đạo doanh nghiệp giải trình nguyên nhân chưa đạt kế hoạch là do công ty phải tập trung phần lớn nguồn lực để xử lý các điều kiện nền tảng bắt buộc trước khi chính thức mở rộng quy mô kinh doanh trên thị trường.