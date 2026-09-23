Chứng khoán Xuân Thiện đổi ghế Tổng Giám đốc

Công ty Cổ phần Chứng khoán Xuân Thiện (XTSC) vừa công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc thay đổi nhân sự cấp cao tại Ban điều hành.

Theo quyết định có hiệu lực từ ngày 21/9/2026, bà Đỗ Thị Thùy Giang chính thức thôi giữ chức danh Tổng Giám đốc. Thay thế cho vị trí đó là ông Nguyễn Nam Hưng - Chủ tịch HĐQT. Sau bổ nhiệm, ông Nguyễn Nam Hưng sẽ đồng thời giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Chứng khoán Xuân Thiện.

Về phía bà Giang, sau khi miễn nhiệm, bà tiếp tục được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc XTSC với nhiệm kỳ 5 năm. Theo đó, bà Giang sẽ chịu trách nhiệm điều hành các mảng công việc theo sự phân công trực tiếp của tân Tổng Giám đốc.

Đáng chú ý, bà Đỗ Thị Thùy Giang mới được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc công ty từ ngày 14/6/2026. Còn ông Nguyễn Nam Hưng được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029 kể từ ngày 11/6/2026, thay thế ông Lê Huy Dũng.

Chứng khoán Xuân Thiện họp ĐHĐCĐ về thay đổi nhân sự (Ảnh: XTSC).

Được biết, ông Nguyễn Nam Hưng sinh năm 1981, có trình độ Cử nhân Luật và đảm nhiệm vai trò Giám đốc Điều hành XTSC từ tháng 12/2025. Ông từng đảm nhiệm vị trí Giám đốc pháp chế tại Chứng khoán Kỹ Thương giai đoạn 2014 - 2016, Giám đốc sản phẩm cấu trúc và pháp chế tại Chứng khoán VPS giai đoạn 2019 - 2021, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc điều hành chứng khoán SmartMind giai đoạn 2021 - 2022 và 2023 - 2024.

Cũng liên quan đến vấn đề nhân sự, Chứng khoán Xuân Thiện vừa chấp thuận việc miễn nhiệm tư cách thành viên Ban Kiểm soát của ông Phạm Vũ Tùng, kể từ ngày 18/08/2026. Đồng thời, công ty thông qua kết quả bầu bổ sung 1 thành viên Ban Kiểm soát là ông Nguyễn Mạnh Tuấn. Sau khi bầu bổ sung thành viên, XTSC cũng đã bầu ông Nguyễn Đức Duy giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

Những thay đổi liên tục về mặt nhân sự diễn ra ngay sau khi công ty hoàn tất thông qua việc đổi tên từ Công ty Cổ phần Chứng khoán Sen Vàng thành Chứng khoán Xuân Thiện. Doanh nghiệp cho biết, bước đi này sẽ giúp công ty tái định vị thương hiệu, gia tăng sức cạnh tranh trên thị trường, đồng thời mở rộng hoạt động trong các mảng như môi giới, tự doanh, bảo lãnh phát hành và tư vấn đầu tư.

Về hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính bán niên 2026 của Chứng khoán Xuân Thiện ghi nhận doanh thu 46,65 tỷ đồng, tăng 381,85% so với cùng kỳ năm trước. Đồng thời, lợi nhuận sau thuế năm 2026 đạt gần 32 tỷ đồng, tăng 5.285% so với cùng kỳ năm 2025.