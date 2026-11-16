Chứng khoán 'xanh vỏ đỏ lòng', FPT lại mất mốc 50.000 đồng/cp

Đa số cổ phiếu kết phiên trong sắc đỏ. Nguồn: Vietstock Finance

Kết thúc phiên giao dịch ngày 16/11, VN-Index tăng 1,96 điểm lên mốc 1.736,89 điểm. Trong khi đó, HNX-Index giảm 0,07 điểm, còn UPCoM tăng 0,74 điểm.

Thanh khoản thị trường ở mức thấp, với tổng giá trị giao dịch đạt hơn 12.600 tỷ đồng, trong đó giao dịch thoả thuận chiếm hơn 3.400 tỷ đồng.

Mặc dù VN-Index giữ được sắc xanh, nhưng đa số cổ phiếu giảm giá. Trên toàn thị trường, có 287 mã tăng giá, trong khi hơn 400 mã giảm giá. 852 mã đứng tham chiếu.

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài diễn ra khá cân bằng về tổng giá trị. Khối ngoại mua vào khoảng 1.440 tỷ đồng và bán ra 1.427 tỷ đồng, tương ứng mua ròng 12,5 tỷ đồng.

Xét theo từng mã cổ phiếu, FPT chịu áp lực bán ròng lớn nhất với giá trị 163 tỷ đồng, vượt xa các mã còn lại. Các mã ngân hàng cũng nằm trong nhóm bị bán ròng mạnh, như VCB 53 tỷ đồng, VPB 39 tỷ đồng, BID 37 tỷ đồng, ACB 37 tỷ đồng...

Ở chiều mua ròng, VIC dẫn đầu với 117 tỷ đồng, tiếp đến là MSN 62 tỷ đồng, KDH 41 tỷ đồng, VNM 41 tỷ đồng, LPB 33 tỷ đồng, VHM 31 tỷ đồng, FRT 28 tỷ đồng...

LPB và VIC nâng đỡ thị trường

VN-Index giữ được sắc xanh nhờ lực đỡ từ một số cổ phiếu lớn, trong đó đóng góp lỡn nhất là VIC +2,1%, SSB +2,33%, MCH +5,26%, LPB +2,48%. Ngoài ra trong nhóm bluechip còn có ACB, BSR, MSN, VHM tăng nhẹ.

Ngược chiều, các mã tác động tiêu cực đến chỉ số là TCB -2,52%, TCX -2,47%, VPB -1,81%, VIB -1,78%, SSI -1,73%, HDB -1,33%, FPT -1,4%.

Với mức giảm trên, FPT lại mất mốc 50.000 đồng/cp. Mã đóng cửa phiên ở giá 49.400 đồng/cp - thấp nhất kể từ tháng 7/2023. Tuần trước, cổ phiếu của tập đoàn công nghệ cũng từng lùi xuống dưới mốc 50.000 đồng/cp trong phiên 12/11, sau đó phục hồi lên giá 50.100 đồng/cp kết phiên 13/11.

Trong ngắn hạn, FPT đã mất 25% giá trị so với hồi giữa tháng 8/2026. Xa hơn, so với vùng giá 90.000 đồng/cp hồi đầu năm nay, mã đã giảm khoảng 45%.

Các nhóm ngành hôm nay đều chìm trong sắc đỏ. Nhóm ngân hàng ngoài LPB, SSB, ACB như đã kể trên thì chỉ còn KLB và SGB tăng giá nhẹ. Các mã giảm đáng kể là TCB -2,52%, TPB -2,32%, OCB -2,31%, NAB -1,89%, VIB -1,78%, VPB -1,81%...

Nhóm chứng khoán ghi nhận nhiều mã giảm sâu, như APS giảm 4,44%, BSI giảm 4,55%, BVS giảm 2,95%, DSC giảm 6,44%, FTS giảm 2,59%, SSI giảm 1,73%, VIX giảm 1,92%, CTS giảm 2,6%, VND giảm 1,38%, MBS giảm 1,86%, ORS giảm 2,44%,

Tại nhóm bất động sản, ngoài VIC thì cũng chỉ có một số mã tăng nhẹ, như VHM, VC3, SIP, NBB, KSF, QCG... Nhiều mã gặp áp lực bán mạnh, như KDH -3,82%, TCH -3,33%, CEO -2,5%, NLG -3%, HDC -4,2%, NTL -2,67%...

Áp lực bán còn diễn ra mạnh ở một số mã xây dựng: DPG giảm sàn, CTD -5,53%, CII -2,54%; cảng biển, vận tải biển: GMD -3,1%, HAH -2,3%, PHP -2,5%.

Ở chiều tích cực, một số cổ phiếu tiêu dùng bán lẻ thu hút dòng tiền, gồm MCH +5,26%, DGW +3,29%, DMX +3,2%, DBC +2,18%...