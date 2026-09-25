Chứng khoán VTG và Chứng khoán Rồng Việt bị xử phạt

Ngày 23/9/2026, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Chứng khoán VTG và Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt do phát hiện hàng loạt sai phạm trong hoạt động nghiệp vụ.

Về sai phạm của VTG, theo kết luận từ Thanh tra, tại các thời điểm ngày 30/9/2024 và 31/10/2024, công ty đã sử dụng tài khoản chuyên dụng để nhận tiền cổ tức từ hoạt động tự doanh, sau đó chuyển ngược lại tiền sang tài khoản thanh toán của công ty.

Theo đó, chứng khoán VTG bị phạt tiền 187,5 triệu đồng đối với hành vi không thực hiện quản lý tách biệt tài sản của khách hàng với tài sản của công ty chứng khoán theo quy định Chính phủ trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Cùng ngày, Thanh tra UBCKNN ban hành Quyết định xử phạt Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt với tổng số tiền phạt lên tới 712,5 triệu đồng do phạm nhiều lỗi vi phạm.

Trong đó, Chứng khoán Rồng Việt bị phạt 187,5 triệu đồng do không quản lý tách biệt tài sản của khách hàng với tài sản của công ty, bao gồm việc chuyển tiền từ tài khoản chuyên dụng sang tài khoản thanh toán để trả lãi vay mua trái phiếu, phục vụ giao dịch ký quỹ và dùng tài khoản chuyên dụng làm tài khoản thanh toán chung.

Công ty cũng bị phạt 250 triệu đồng vì tự ý ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ quản lý tài sản bảo đảm đối với cổ phần thế chấp giai đoạn từ 22/7/2024 đến 17/8/2026 khi chưa có ý kiến bằng văn bản của UBCKNN hoặc quy định hướng dẫn.

Chứng khoán Rồng Việt bị xử phạt lên tới 712,5 triệu đồng do nhiều lỗi vi phạm (Ảnh: VDS).

Bên cạnh đó, doanh nghiệp này còn chịu hai khoản phạt, mỗi khoản 137,5 triệu đồng, do cho khách hàng đặt lệnh mua chứng khoán khi chưa đủ tiền và giải ngân cho vay giao dịch ký quỹ vượt quá sức mua hiện có trên tài khoản.

Ngoài hình thức phạt tiền, Chứng khoán Rồng Việt còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc dừng cung cấp dịch vụ quản lý tài sản bảo đảm đối với cổ phần thế chấp của khách hàng.