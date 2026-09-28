Thanh tra Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo ban hành Quyết định số 553/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán VTG do có vi phạm lĩnh vực chứng khoán.

Chứng khoán VTG bị phạt hơn 187 triệu đồng (nguồn ảnh: VTG).

Theo đó, Công ty Cổ phần Chứng khoán VTG bị UBCKNN phạt 187,5 triệu đồng đối với hành vi không thực hiện quản lý tách biệt tài sản của khách hàng với tài sản của công ty chứng khoán theo quy định tại điểm a, khoản 5, Điều 26, Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

Cụ thể, tại các ngày 30/9/2024 và 31/10/2024, Công ty đã sử dụng tài khoản chuyên dụng để nhận tiền cổ tức từ hoạt động tự doanh của Công ty sau đó chuyển lại tiền sang tài khoản thanh toán của Công ty.