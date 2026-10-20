Chứng khoán VPS (VCK) báo lãi 9 tháng vượt 4.000 tỷ đồng, giữ vững vị trí số 1 thị phần

Cho vay ký quỹ và tự doanh thúc đẩy lợi nhuận 9 tháng vượt 4.000 tỷ đồng

Báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2026 của Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS (mã chứng khoán VCK) ghi nhận doanh thu hoạt động đạt 6.949 tỷ đồng, tăng 17,8% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt 4.044 tỷ đồng, tăng 26,7% và lợi nhuận sau thuế đạt 3.233 tỷ đồng, tăng 26,1%. Tốc độ tăng trưởng lợi nhuận vượt trội so với mức tăng doanh thu giúp biên lợi nhuận trước thuế trên doanh thu hoạt động 9 tháng được nâng lên 58,2%, cao hơn mức 54,1% của cùng kỳ năm 2025. Với kết quả này, doanh nghiệp đã hoàn thành 60,4% kế hoạch doanh thu và 70,3% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm được Đại hội đồng cổ đông giao phó.

Riêng trong quý 3/2026, doanh thu hoạt động của công ty đạt 2.076 tỷ đồng, giảm 23,3% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.119 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 894 tỷ đồng, ghi nhận mức giảm lần lượt 19,8% và 20,7%. Sự điều chỉnh này xuất phát từ việc thanh khoản toàn thị trường thu hẹp khi giá trị giao dịch bình quân trên ba sàn trong quý 3 chỉ đạt khoảng 18.600 tỷ đồng mỗi phiên, giảm 58% so với quý 3/2025. Dù vậy, biên lợi nhuận trước thuế trên doanh thu quý 3 vẫn được cải thiện lên mức 53,9%, tăng so với con số 51,5% của cùng kỳ.

Hoạt động cho vay ký quỹ tiếp tục đóng vai trò là động lực tăng trưởng cốt lõi của công ty. Trong 9 tháng đầu năm, thu nhập từ mảng cho vay ký quỹ đạt 2.926 tỷ đồng, tăng 68,3% so với cùng kỳ. Tính riêng quý 3, nguồn thu từ hoạt động này mang về 948 tỷ đồng, tăng 34,3% và đóng góp gần 46% tổng doanh thu hoạt động của quý. Mảng tự doanh cũng mang lại kết quả khả quan với lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL) 9 tháng đạt 1.251 tỷ đồng, tăng 56,8%. Bên cạnh đó, mảng ngân hàng đầu tư đóng góp 61 tỷ đồng doanh thu trong quý 3 từ các hoạt động tư vấn M&A, bảo lãnh và đại lý phát hành chứng khoán, hỗ trợ tích cực cho tiến trình đa dạng hóa nguồn thu.

Duy trì vị trí số 1 thị phần môi giới và củng cố nền tảng vốn an toàn

Ở mảng môi giới, Chứng khoán VPS tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu trên cả ba sàn HoSE, HNX và UPCoM. Tính đến hết quý 3/2026, thị phần môi giới của công ty trên sàn HoSE đạt 11,54%, duy trì vị trí đứng đầu thị trường. Do thanh khoản chung suy giảm, doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán 9 tháng đạt 2.122 tỷ đồng, giảm 25,6% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, việc bảo toàn vị thế thị phần phản ánh mức độ gắn kết bền vững của hệ thống khách hàng với nền tảng dịch vụ của doanh nghiệp.

Hiệu quả sinh lời của công ty tiếp tục duy trì ở nhóm cao nhất toàn ngành chứng khoán. Chỉ số tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) và tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) tính theo lợi nhuận sau thuế của 4 quý gần nhất lần lượt đạt 15,6% và 8,9%.

Quy mô và nền tảng vốn của công ty tiếp tục ghi nhận sự gia tăng vững chắc. Tại thời điểm ngày 30/9/2026, vốn chủ sở hữu đạt 32.074 tỷ đồng, tăng 11% so với đầu năm và chiếm tới 66% tổng tài sản. Trong khi đó, các khoản nợ phải trả được tiết giảm 14,5% xuống mức 16.734 tỷ đồng. Dư nợ cho vay ký quỹ đạt 25.363 tỷ đồng, tăng 14,9% so với thời điểm đầu năm. Tỷ lệ an toàn tài chính của doanh nghiệp đạt 988%, cao gấp 3,8 lần so với quy định tối thiểu 260% của cơ quan quản lý, đảm bảo cơ cấu tài chính lành mạnh và khả năng kiểm soát rủi ro thanh khoản hiệu quả.