Chứng khoán VPS: Nghiệp vụ FX Swap tác động tích cực tới tâm lý thị trường

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) dự kiến triển khai nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ (FX Swap) kỳ hạn 182 ngày. Ảnh: Hoàng Anh

Theo báo cáo mới nhất của Công ty cổ phần Chứng khoán VPS, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) dự kiến triển khai nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ (FX Swap) kỳ hạn 182 ngày vào ngày 6/11/2026, với quy mô tối đa 2 tỷ USD, tương đương gần 48.800 tỷ đồng.

Theo đó, NHNN sẽ mua USD giao ngay tại tỷ giá 24.399 VND/USD và bán lại USD kỳ hạn tại mức 24.704 VND/USD. Ngày giá trị của giao dịch là 9/11/2026, thời điểm đáo hạn dự kiến vào ngày 10/5/2027. Chênh lệch tỷ giá tương đương khoảng 2,51%/năm.

Đối tượng tham gia là các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài có dư nợ vay nước ngoài trung, dài hạn hoặc trái phiếu quốc tế với kỳ hạn còn lại từ 12 tháng trở lên. Mỗi ngân hàng được đăng ký tối đa 80% quy mô phiên can thiệp, đồng thời không vượt quá dư nợ ngoại tệ đủ điều kiện.

Theo VPS, động thái này cho thấy NHNN đang chủ động hỗ trợ thanh khoản VND trong bối cảnh nhu cầu vốn của hệ thống ngân hàng gia tăng.

Với quy mô tối đa gần 48.800 tỷ đồng, nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ có thể góp phần giảm áp lực thanh khoản và hạ nhiệt lãi suất liên ngân hàng.

Đáng chú ý, kỳ hạn hoán đổi được kéo dài lên 182 ngày, so với mức 3–21 ngày tại các phiên trước đó. Điều này giúp các ngân hàng duy trì nguồn thanh khoản ổn định trong thời gian dài hơn, hạn chế áp lực đảo vòng nguồn vốn và giảm rủi ro thiếu hụt thanh khoản ngắn hạn.

Theo thống kê của VPS, từ đầu năm 2026 đến nay, NHNN đã triển khai nhiều đợt hoán đổi ngoại tệ với kỳ hạn chủ yếu từ 3 đến 21 ngày, quy mô từ 1–2 tỷ USD mỗi đợt. Trong đó, hai phiên ngày 21/9 và 28/9 có kỳ hạn lần lượt 7 ngày và 3 ngày.

Theo VPS, khi áp lực huy động vốn trên thị trường liên ngân hàng giảm, các ngân hàng cũng có thể giảm bớt nhu cầu cạnh tranh huy động tiền gửi từ dân cư và doanh nghiệp, qua đó góp phần hạn chế áp lực tăng lãi suất huy động trên thị trường 1.

Tuy nhiên, mức chênh lệch tỷ giá 305 VND/USD, tương đương khoảng 1,25% trong 6 tháng, hay 2,51%/năm, chưa phản ánh đầy đủ chi phí vốn toàn phần do còn phụ thuộc vào chi phí huy động USD ban đầu.

Vì vậy, lợi ích đối với chi phí vốn và biên lãi ròng (NIM) sẽ có sự phân hóa giữa các ngân hàng, thay vì cải thiện đồng đều trên toàn hệ thống.

Ở góc độ tỷ giá, nghiệp vụ FX Swap giúp NHNN tạm thời gia tăng lượng USD nắm giữ trong khi cung ứng thanh khoản VND cho hệ thống ngân hàng, qua đó tạo thêm dư địa quản lý thanh khoản và ngoại tệ trong ngắn hạn.

Tuy nhiên, do NHNN có nghĩa vụ bán lại USD khi hợp đồng đáo hạn vào tháng 5/2027, tác động đối với dự trữ ngoại hối chỉ mang tính tạm thời. Đồng thời, lượng VND đã cung ứng cũng sẽ được thu hồi nếu giao dịch không được gia hạn.

Theo VPS, đây chủ yếu là biện pháp điều tiết thanh khoản có mục tiêu, thay vì tín hiệu chuyển sang nới lỏng chính sách tiền tệ trên diện rộng.

Đồng thời, công ty đánh giá nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ có tác động tích cực đối với thanh khoản VND và tâm lý thị trường trong ngắn hạn.

Đối với thị trường chứng khoán, việc bổ sung thanh khoản cho hệ thống ngân hàng và kỳ vọng hạ nhiệt lãi suất liên ngân hàng có thể góp phần cải thiện tâm lý nhà đầu tư, giảm bớt lo ngại về áp lực tăng lãi suất và hỗ trợ định giá cổ phiếu, đặc biệt đối với các nhóm ngành nhạy cảm với biến động lãi suất như chứng khoán, bất động sản và ngân hàng.

Tuy nhiên, VPS lưu ý tác động đối với thị trường chứng khoán chủ yếu mang tính gián tiếp. Mức độ ảnh hưởng thực tế tới mặt bằng lãi suất còn phụ thuộc vào quy mô thực hiện, chi phí huy động USD và hoạt động điều tiết thanh khoản qua các kênh khác của NHNN.

Bên cạnh đó, lượng VND được cung ứng sẽ được thu hồi khi giao dịch đáo hạn vào tháng 5/2027, có thể tạo ra áp lực thanh khoản trở lại nếu không được gia hạn hoặc thay thế bằng các công cụ khác.

Trong thời gian tới, VPS cho rằng cần theo dõi khối lượng thực hiện thực tế, diễn biến lãi suất liên ngân hàng và khả năng NHNN triển khai thêm các nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ trong tháng 12/2026.