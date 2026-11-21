CTCP Chứng khoán VPS (HoSE: VPS) vừa công bố báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng. Theo báo cáo, tính đến ngày 16/11/2026, doanh nghiệp còn gần 942,6 tỷ đồng chưa giải ngân trong tổng số tiền thu ròng gần 12.058,5 tỷ đồng.

Trước đó, VPS đã hoàn tất đợt chào bán vào ngày 17/11/2025 với hơn 202,3 triệu cổ phiếu được phân phối thành công, giá 60.000 đồng/cổ phiếu. Tổng số tiền thu về đạt khoảng 12.138,6 tỷ đồng, trước khi trừ chi phí phát hành.

Theo phương án được công bố, số vốn huy động dự kiến được phân bổ vào ba mục đích chính, gồm 10.968,6 tỷ đồng bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ (margin), 900 tỷ đồng đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin và 270 tỷ đồng phát triển nguồn nhân lực.

Tuy nhiên, số liệu thực hiện đến ngày 16/11/2026 cho thấy VPS đã giải ngân gần 10.888,5 tỷ đồng cho hoạt động cho vay ký quỹ, hơn 185,3 tỷ đồng đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin và hơn 42,1 tỷ đồng phát triển nguồn nhân lực.

Chứng khoán VPS còn gần 943 tỷ đồng vốn huy động chưa giải ngân (Ảnh: VPS).

Tổng số vốn đã sử dụng đạt gần 11.116 tỷ đồng. Phần còn lại gần 942,6 tỷ đồng chưa được giải ngân. VPS cho biết khoản tiền này đã được gửi tại ngân hàng từ ngày 12/11/2026. Ngoài ra, tại ngày 16/11/2026, công ty ghi nhận 500 tỷ đồng tiền gửi đang đầu tư.

Về hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính quý III/2026 của VPS ghi nhận doanh thu hoạt động gần 2.076,4 tỷ đồng, giảm 23,3% so với cùng kỳ năm trước.

Trong cơ cấu doanh thu, nghiệp vụ môi giới chứng khoán ghi nhận gần 484,6 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức hơn 1.523 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025.

Ngược lại, lãi từ các khoản cho vay và phải thu đạt gần 947,9 tỷ đồng, tăng 34,3%. Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn đạt hơn 108,8 tỷ đồng, giảm 12%.

Ở chiều chi phí, chi phí hoạt động trong quý đạt gần 596,7 tỷ đồng, giảm 51,6% so với cùng kỳ. Trong đó, chi phí nghiệp vụ môi giới chứng khoán chiếm hơn 450,4 tỷ đồng.

Sau khi trừ các chi phí, VPS báo lãi ròng quý III/2026 hơn 893,5 tỷ đồng, giảm 20,7% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu hoạt động của công ty đạt hơn 6.949 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 3.233 tỷ đồng, tăng 26%.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của VPS đạt hơn 48.808,8 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Tổng nợ phải trả ghi nhận hơn 16.734,4 tỷ đồng, giảm 14,5%.