Chứng khoán VPBank (VPX): Chốt phương án phát hành 843 triệu cổ phiếu thưởng, mảng cho vay bứt phá

Kế hoạch tăng vốn điều lệ và mở rộng nghiệp vụ thanh toán

Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank (mã chứng khoán VPX, sàn HoSE) vừa công bố nghị quyết triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Theo phương án chi tiết, công ty sẽ phát hành 843,75 triệu cổ phiếu thưởng, tương đương tỷ lệ 45% trên tổng khối lượng cổ phiếu đang lưu hành. Tỷ lệ thực hiện quyền được ấn định là 100:45. Theo đó, tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông, cổ đông phổ thông cứ sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 45 cổ phiếu mới.

Nguồn vốn thực hiện đợt phát hành này được trích xuất từ thặng dư vốn cổ phần ghi nhận tại ngày 31/12/2025, căn cứ trên Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán độc lập. Toàn bộ số lượng cổ phiếu thưởng phát hành thêm sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng. Thời gian phát hành dự kiến diễn ra trong năm 2026 hoặc vào một thời điểm khác theo quyết định của Hội đồng quản trị. Khi hoàn tất đợt phân phối, quy mô vốn điều lệ của Chứng khoán VPBank sẽ tăng mạnh từ 18.750 tỷ đồng lên mức 27.187,5 tỷ đồng.

Phương án tăng vốn này đã được các cổ đông của Chứng khoán VPBank thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, chính thức kết thúc vào ngày 04/11/2026. Cùng với việc phê duyệt tăng vốn, Đại hội đồng cổ đông cũng nhất trí thông qua chủ trương cung cấp dịch vụ bù trừ thanh toán chứng khoán theo quy định pháp luật. Để hiện thực hóa mục tiêu này, công ty sẽ thực hiện đăng ký làm thành viên bù trừ tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam ngay sau khi được cơ quan chức năng cấp Giấy chứng nhận cung cấp dịch vụ bù trừ và thanh toán giao dịch.

Lãi tự doanh thu hẹp, mảng cho vay ký quỹ làm trụ đỡ

Hoạt động tăng vốn và mở rộng nghiệp vụ diễn ra trong thời kỳ bức tranh tài chính của công ty có nhiều biến động trái chiều. Báo cáo tài chính quý III/2026 cho thấy Chứng khoán VPBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt gần 843 tỷ đồng. Trong kỳ, tổng doanh thu hoạt động gần như đi ngang ở mức 3.575 tỷ đồng, tuy nhiên, áp lực lớn xuất hiện khi tổng chi phí hoạt động tăng vọt gấp 2,8 lần, chạm mức 1.766 tỷ đồng.

Bóc tách cơ cấu doanh thu quý III, mảng tự doanh chứng kiến sự sụt giảm hiệu quả rõ rệt. Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL) mang về 1.779 tỷ đồng, nhưng các khoản lỗ từ danh mục này lại lên tới 1.638 tỷ đồng, cộng thêm chi phí tự doanh hơn 6 tỷ đồng. Kết quả, mảng này chỉ giữ lại khoản lãi thuần khiêm tốn 135 tỷ đồng. Các mảng dịch vụ truyền thống cũng sụt giảm khi nghiệp vụ môi giới chỉ thu về hơn 80 tỷ đồng, thấp hơn nhiều so với con số 185 tỷ đồng của cùng kỳ. Doanh thu hoạt động tư vấn tài chính cũng sụt giảm hơn 62%, lùi về mức 258 tỷ đồng. Lực đỡ duy nhất cho kết quả kinh doanh quý III đến từ hoạt động cho vay khi doanh thu mảng này tăng gấp 1,9 lần, mang về gần 1.100 tỷ đồng.

Tính chung lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Chứng khoán VPBank ghi nhận tổng doanh thu hoạt động đạt 10.544 tỷ đồng, tăng 93% so với cùng kỳ năm trước. Sự gia tăng doanh thu này giúp lợi nhuận trước thuế 9 tháng đạt 3.516 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng 8%. Trong 9 tháng, hoạt động tự doanh tiếp tục xu hướng suy giảm khi chỉ đóng góp khoản lãi thuần gần 1.200 tỷ đồng. Bù lại, hoạt động cho vay tiếp tục bứt phá mạnh mẽ với mức tăng 147,6%, mang về doanh thu hơn 3.000 tỷ đồng.

Về quy mô bảng cân đối kế toán, tính đến ngày 30/09/2026, tổng tài sản của Chứng khoán VPBank đạt hơn 83.312 tỷ đồng, mở rộng 14% so với số liệu đầu năm. Trong đó, các khoản cho vay khách hàng chiếm gần một nửa tổng tài sản, với dư nợ cho vay margin đạt khoảng 39.691 tỷ đồng, tăng 17,1%. Danh mục tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ duy trì ở mức gần 25.896 tỷ đồng. Về cơ cấu nguồn vốn, tổng nợ phải trả của công ty tăng 20% lên mức hơn 47.029 tỷ đồng, chủ yếu được hình thành từ các khoản vay ngắn hạn với giá trị 46.356 tỷ đồng.