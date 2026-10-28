Chứng khoán VPBank thu hơn 10.500 tỷ đồng sau 9 tháng, lãi cho vay gấp 2,5 lần

Báo cáo tài chính quý III/2026 của Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank (HoSE: VPX) cho thấy doanh nghiệp tiếp tục mở rộng quy mô ở hầu hết mảng kinh doanh cốt lõi. Lũy kế 9 tháng, Chứng khoán VPBank ghi nhận tổng doanh thu hoạt động 10.544,4 tỷ đồng, tăng khoảng 93% so với mức 5.457,2 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025.

Riêng quý III, doanh thu hoạt động của VPX đạt 3.575,3 tỷ đồng, nhích nhẹ so với 3.572,2 tỷ đồng của quý III năm trước. Kết quả kinh doanh giữ đà đi lên trong bối cảnh thị trường giao dịch chứng khoán quý III ghi nhận nhiều phiên biến động giảm mạnh.

Tính chung 9 tháng, lợi nhuận kế toán trước thuế của công ty đạt 3.516,3 tỷ đồng, tăng 7,9% so với 3.259,9 tỷ đồng cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế lũy kế đạt 2.838,3 tỷ đồng, cao hơn mức 2.613,8 tỷ đồng của 9 tháng năm 2025 khoảng 8,6%.

Doanh thu hoạt động 9 tháng năm 2026 của Chứng khoán VPBank đạt 10.544 tỷ đồng, gần gấp đôi cùng kỳ. Ảnh chụp BCTC quý III/2026.

Cho vay ký quỹ và bảo lãnh phát hành dẫn dắt tăng trưởng

Động lực nổi bật nhất trong cơ cấu doanh thu của Chứng khoán VPBank đến từ hoạt động cho vay. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu quý III đạt 1.098,6 tỷ đồng, gần gấp đôi mức 566,8 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng, nguồn thu từ cho vay của VPX đạt 3.002,7 tỷ đồng, gấp khoảng 2,5 lần con số 1.212,6 tỷ đồng của 9 tháng năm 2025. Dư nợ cho vay tại ngày 30/9/2026 ở mức 39.868,8 tỷ đồng, tăng gần 17% so với 34.093,2 tỷ đồng hồi đầu năm.

Mảng ngân hàng đầu tư cũng ghi nhận kết quả khả quan. Doanh thu nghiệp vụ bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán quý III đạt 200,5 tỷ đồng, cao hơn mức 154 tỷ đồng cùng kỳ. Tính chung 9 tháng, mảng bảo lãnh mang về 1.022,9 tỷ đồng, gấp khoảng 6,6 lần năm trước.

Hoạt động lưu ký chứng khoán của Chứng khoán VPBank tăng tốc rõ nét. Doanh thu lưu ký quý III đạt 42,9 tỷ đồng, gấp hơn hai lần mức 19,9 tỷ đồng cùng kỳ, còn lũy kế 9 tháng đạt 75,7 tỷ đồng, tăng khoảng 62%.

Doanh thu môi giới 9 tháng của VPX đạt 340,8 tỷ đồng, tăng 10% so với 309,8 tỷ đồng năm 2025. Mảng đầu tư tài sản tài chính ghi nhận chênh lệch tăng đánh giá lại lũy kế 2.738,5 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước chỉ ở mức 408,2 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, lợi nhuận sau thuế riêng quý III đạt 669,7 tỷ đồng, thấp hơn mức 1.892,3 tỷ đồng cùng kỳ. Văn bản giải trình của công ty cho biết diễn biến giảm của thị trường khiến chênh lệch giảm do đánh giá lại tài sản tài chính tăng lên 1.367 tỷ đồng, kéo tổng chi phí hoạt động quý III lên gần 1.766 tỷ đồng.

Quy mô tài sản của Chứng khoán VPBank vượt 83.000 tỷ đồng

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Chứng khoán VPBank đạt 83.311,8 tỷ đồng, tăng khoảng 14% so với 73.017,1 tỷ đồng đầu năm. Tài sản ngắn hạn chiếm phần lớn với 81.535,9 tỷ đồng, trong đó tài sản tài chính ghi nhận qua lãi lỗ đạt 25.896 tỷ đồng.

Danh mục đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn của VPX tăng mạnh từ 34,1 tỷ đồng lên 6.598,5 tỷ đồng. Tài sản tài chính dài hạn cũng tăng từ 2,75 tỷ đồng lên 1.342,6 tỷ đồng, phản ánh cơ cấu đầu tư mở rộng sang các kỳ hạn dài hơn.

Tổng tài sản của Chứng khoán VPBank tại ngày 30/9/2026 đạt hơn 83.300 tỷ đồng, dư nợ cho vay gần 39.869 tỷ đồng. Ảnh chụp BCTC quý III/2026.

Vốn chủ sở hữu của Chứng khoán VPBank đạt 36.282 tỷ đồng, tăng so với 33.831 tỷ đồng hồi đầu năm, với vốn điều lệ 18.750 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng từ 5.984,1 tỷ đồng lên 8.822,4 tỷ đồng sau ba quý.

Quy mô tài sản khách hàng gửi tại công ty cũng tăng lên. Giá trị tài sản tài chính niêm yết, đăng ký giao dịch tại VSDC của nhà đầu tư đạt 99.588,5 tỷ đồng, cao hơn khoảng 42% so với 70.099,4 tỷ đồng hồi cuối năm 2025.

Song song với tăng trưởng quy mô, VPX tiếp tục đầu tư cho hạ tầng vận hành. Nguyên giá tài sản cố định hữu hình tăng từ 46,2 tỷ đồng lên 64,5 tỷ đồng, nguyên giá tài sản cố định vô hình tăng từ 19,5 tỷ đồng lên 21,3 tỷ đồng, còn số nhân sự tăng từ 812 lên 835 người.

Sau 9 tháng, doanh thu hoạt động của Chứng khoán VPBank đạt 10.544 tỷ đồng, so với 5.457 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Với tổng tài sản vượt 83.000 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu hơn 36.000 tỷ đồng, VPX thuộc nhóm công ty chứng khoán có quy mô vốn lớn trên thị trường.