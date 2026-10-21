Chứng khoán VNDirect (VND) duy trì đà tăng trưởng 9 tháng, xử lý thành công nợ xấu Trung Nam

Lợi nhuận 9 tháng tăng trưởng, mảng cho vay ký quỹ duy trì ổn định

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2026 của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect (mã chứng khoán VND) ghi nhận kết quả kinh doanh lũy kế 9 tháng đầu năm tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Cụ thể, lợi nhuận sau thuế 9 tháng đạt hơn 1.757 tỷ đồng, tăng gần 5% so với cùng kỳ năm trước. Với mục tiêu lợi nhuận sau thuế năm nay đặt ra ở mức 2.414 tỷ đồng (tăng 19% so với năm thực hiện 2025), VNDirect đã hoàn thành 73% chỉ tiêu cả năm chỉ sau ba quý hoạt động.

Xét riêng trong quý 3, doanh thu hoạt động của doanh nghiệp đạt 1.715 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế ghi nhận hơn 329 tỷ đồng. Trong cơ cấu doanh thu, hoạt động tự doanh tiếp tục đóng vai trò là nguồn thu lớn nhất. Mảng cho vay ký quỹ (margin) duy trì sự ổn định cao khi mang về 375 tỷ đồng tiền lãi, hầu như không biến động so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, công ty cũng ghi nhận 75 tỷ đồng từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn và gần 7 tỷ đồng từ nghiệp vụ lưu ký chứng khoán. Mảng môi giới đóng góp 114 tỷ đồng vào tổng doanh thu hoạt động.

Đi sâu vào danh mục tự doanh, các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL) mang về doanh thu 1.137 tỷ đồng. Tổng giá trị hợp lý của danh mục FVTPL tính đến cuối quý 3 đạt hơn 22.612 tỷ đồng, ghi nhận mức chênh lệch tăng khoảng 40 tỷ đồng so với giá gốc. Trái phiếu tiếp tục là tài sản chiếm tỷ trọng lớn nhất với giá trị an toàn đạt hơn 14.789 tỷ đồng. Đối với danh mục cổ phiếu, khoản đầu tư vào VPB đang ghi nhận mức lãi tạm tính gần 7%. Việc phân bổ tài sản linh hoạt đã giúp doanh nghiệp bù đắp được khoản lỗ tạm tính 29% (tương đương 160 tỷ đồng) từ khoản đầu tư vào cổ phiếu HSG.

Gia tăng chất lượng tài sản, thu hẹp mạnh nợ vay và nợ khó đòi

Điểm nhấn tích cực nhất trong báo cáo tài chính của VNDirect là sự cải thiện rõ rệt về chất lượng tài sản và năng lực quản trị rủi ro. Tính đến ngày 30/9/2026, quy mô tổng tài sản của doanh nghiệp đạt khoảng 45.636 tỷ đồng. Doanh nghiệp đã chủ động thu hẹp dư nợ cho vay từ mức 14.319 tỷ đồng hồi đầu năm xuống còn 12.232 tỷ đồng, giúp tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn và kiểm soát chặt chẽ rủi ro thị trường.

Đặc biệt, năng lực thu hồi nợ của VNDirect ghi nhận bước tiến lớn. Tổng giá trị các khoản phải thu khó đòi tại thời điểm cuối tháng 9 chỉ còn 207 tỷ đồng, giảm mạnh 89% so với đầu năm. Trọng tâm của sự cải thiện này đến từ việc công ty đã xử lý thành công khoản nợ liên quan đến Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam. Dư nợ khó đòi tại doanh nghiệp này đã giảm sâu từ 1.835 tỷ đồng xuống chỉ còn 43 tỷ đồng. Kết quả này giúp VNDirect hoàn nhập được khoảng 332 tỷ đồng chi phí dự phòng đã trích lập trước đó, làm giảm đáng kể áp lực lên bảng cân đối kế toán.

Cùng với việc xử lý nợ xấu, cấu trúc nguồn vốn của VNDirect cũng trở nên an toàn hơn rất nhiều. Tổng nợ phải trả của doanh nghiệp đã giảm mạnh từ mức 30.726 tỷ đồng hồi đầu năm xuống còn 23.874 tỷ đồng vào cuối tháng 9/2026. Trong đó, công ty đã nỗ lực thanh toán để kéo giảm vay nợ ngắn hạn từ mức 26.463 tỷ đồng xuống còn 20.018 tỷ đồng. Việc kéo giảm tỷ lệ đòn bẩy tài chính tạo ra bộ đệm an toàn vững chắc, giúp doanh nghiệp sẵn sàng nắm bắt các cơ hội kinh doanh mới trong quý cuối năm.