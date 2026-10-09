Chứng khoán VIX sở hữu hơn 1% vốn của VPBank

Ảnh minh họa. Nguồn: VIX

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank, mã VPB) ngày 9/10 có thông báo cập nhật thông tin cổ đông sở hữu 1% vốn điều lệ trở lên.

Cổ đông mới được cập nhật là CTCP Chứng khoán VIX (mã VIX), sở hữu gần 117 triệu cổ phiếu VPB, tương ứng 1,17% vốn điều lệ ngân hàng.

VPBank vừa hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức vào ngày 26/9 vừa qua. Với tỷ lệ thực hiện quyền là 26,04% (tức cổ đông sở hữu 10 triệu cổ phiếu được nhận hơn 2,6 triệu cổ phiếu mới), ngân hàng phát hành thêm hơn 2 tỷ cổ phiếu mới, nâng vốn điều lệ từ 79.339 tỷ đồng lên 100.000 tỷ đồng.

Trên thị trường, cổ phiếu VPB kết phiên 9/10 ở giá 23.800 đồng/cp. Tạm tính ở vùng giá này, số cổ phần VIX đang sở hữu có trị giá khoảng 2.700 tỷ đồng. VPB đang giao dịch ở vùng giá cao nhất kể từ đầu năm 2026 đến nay. Mã ghi nhận phục hồi kể từ cuối tháng 8 đến nay, từ vùng giá 19.000 đồng/cp, tương ứng tăng khoảng hơn 20%.

VIX là một trong những công ty chứng khoán đầu tư mạnh nhất vào mảng tự doanh. Theo báo cáo tài chính soát xét bán niên 2026, doanh nghiệp có hơn 17.203 tỷ đồng tại mục tài sản tài chính (FVTPL) theo giá trị gốc tại thời điểm 30/6/2026, tăng hơn 6.800 tỷ đồng so với đầu năm. Khoản này có giá thị trường là hơn 20.800 tỷ đồng, tức tạm lãi khoảng 3.600 tỷ đồng.

Cổ phiếu niêm yết chiếm tỷ trọng lớn nhất trong danh mục FVTPL của VIX với giá gốc gần 13.895 tỷ đồng và giá trị hợp lý hơn 16.180 tỷ đồng, lần lượt tăng mạnh so với mức 8.064 tỷ đồng và 11.527 tỷ đồng tại cuối năm 2025.

Các cổ phiếu được công ty chứng khoán rót nhiều vốn tại thời điểm cuối quý 2 là GEX của GEE của CTCP Điện lực Gelex, CTCP Tập đoàn Gelex, EIB của Ngân hàng Eximbank, VPX của Chứng khoán VPBank, TCB của Ngân hàng Techcombank…

Danh mục FVTPL “sinh lời” song vẫn chủ yếu là ghi nhận sổ sách, chưa chuyển biến thành lợi nhuận thực tế. Do biến động mạnh của thị trường trong quý 2/2026, kết quả kinh doanh của VIX bị ảnh hưởng đáng kể. 6 tháng đầu năm nay, công ty đạt 214 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm 87% so với cùng kỳ năm trước (YoY).

Nguyên nhân lợi nhuận sụt giảm mạnh chủ yếu do tác động bởi mảng tự doanh. Lãi từ các tài sản FVTPL trong 6 tháng đạt 2.159 tỷ đồng, trong khi lỗ từ các tài sản này lên tới 2.437 tỷ đồng. Công ty lỗ thuần hơn 270 tỷ đồng từ mảng này, so với nửa đầu năm ngoái lãi tới hơn 1.700 tỷ đồng.

Năm 2026, công ty chứng khoán đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế đạt 2.800 tỷ đồng, giảm 48% so với mức kỷ lục 5.410 tỷ đồng đạt được năm 2025. Như vậy sau hai quý đầu năm, công ty mới thực hiện được gần 8% kế hoạch lợi nhuận năm.