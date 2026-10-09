Chứng khoán VIX nắm gần 117 triệu cổ phiếu VPBank

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank - Mã: VPB) vừa cập nhật thông tin cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên, căn cứ dữ liệu cổ đông cung cấp đến ngày 9/10.

Theo đó, CTCP Chứng khoán VIX (Mã: VIX) đang nắm 116,9 triệu cổ phiếu VPB, tương đương 1,17% vốn điều lệ. Người có liên quan của VIX không sở hữu cổ phần VPBank theo thông tin được công bố.

Văn bản không cho biết thời điểm VIX bắt đầu sở hữu cổ phiếu VPB cũng như quá trình gia tăng tỷ lệ nắm giữ.

(Nguồn: VPBank).

Trước VIX, VPBank từng công bố một số cổ đông sở hữu từ 1% vốn tại từng thời điểm. Tháng 8/2024, Composite Capital Master Fund LP từng nắm hơn 135 triệu cổ phiếu, tương đương 1,7029% vốn, trong khi Tianhong Vietnamese Market Equity Launched QDII Fund sở hữu hơn 91 triệu cổ phiếu, tương đương 1,1479%. Đến tháng 10/2024, Composite Capital Master Fund LP không còn thuộc diện sở hữu từ 1%.

Sang năm 2026, VPBank tiếp tục cập nhật UBS AG London sở hữu 81,6 triệu cổ phiếu, tương đương 1,028% vốn vào tháng 1. Đến tháng 7, ông Trần Quốc Anh Thuyên được công bố sở hữu 98,4 triệu cổ phiếu, tương đương 1,24%.

Các tỷ lệ trên được ghi nhận tại từng thời điểm VPBank công bố và có thể đã thay đổi sau đó do giao dịch của cổ đông hoặc biến động số lượng cổ phiếu lưu hành.

Tại cuối tháng 6, VPB chưa xuất hiện trong nhóm khoản đầu tư cổ phiếu niêm yết được VIX thuyết minh riêng trong danh mục tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL).

Khi đó, các khoản đầu tư được công ty tách riêng gồm EIB, GEX, GEE, VPX, VSC, TCB và GEL. Tuy nhiên, VIX cũng ghi nhận hơn 4.300 tỷ đồng giá gốc tại nhóm "cổ phiếu niêm yết khác", do đó không thể loại trừ khả năng công ty đã sở hữu VPB nhưng chưa đạt quy mô được thuyết minh riêng.

VPB hút mạnh dòng tiền tự doanh

Sự xuất hiện của VIX trong danh sách cổ đông trên 1% diễn ra sau giai đoạn VPB liên tục thu hút dòng tiền từ khối tự doanh công ty chứng khoán.

Trong tháng 9, VPB là cổ phiếu được tự doanh mua ròng mạnh nhất trên HOSE, với giá trị 2.243 tỷ đồng, tương đương gần 88 triệu cổ phiếu.

Dòng tiền tập trung mạnh hơn trong nửa cuối tháng. Trong 12 phiên từ ngày 15/9 đến 30/9, khối tự doanh mua ròng liên tiếp VPB với tổng giá trị khoảng 2.638 tỷ đồng.

So với gần 117 triệu cổ phiếu VPB mà VIX hiện sở hữu, quy mô mua ròng của khối tự doanh thời gian qua cho thấy khả năng VIX là một trong những đơn vị đóng góp lớn vào dòng tiền này.

Dù vậy, dữ liệu giao dịch tự doanh được công bố trên thị trường không tách riêng hoạt động của từng công ty chứng khoán, trong khi thời điểm VIX bắt đầu tích lũy VPB cũng chưa được xác định.

Trên thị trường, đến khoảng 11h sáng 9/10, VPB giao dịch quanh 23.500 đồng/cp. Cổ phiếu ngân hàng này đã tăng khoảng 19% trong hai tháng, từ vùng dưới 20.000 đồng/cp. Khối lượng khớp lệnh bình quân thời gian gần đây đạt hơn 18 triệu đơn vị mỗi phiên.

Tín dụng tăng nhanh trong nửa đầu năm

Diễn biến của cổ phiếu VPB đi cùng bối cảnh ngân hàng duy trì tốc độ tăng trưởng tín dụng cao.

Theo báo cáo cập nhật cuối tháng 9 của VNDirect, dư nợ tín dụng VPBank tại cuối quý II tăng 23% so với đầu năm, cao hơn mức bình quân ngành 7,7%. Động lực chính đến từ nhóm khách hàng doanh nghiệp, trong khi dư nợ khách hàng cá nhân tăng gần 14%.

ROE của ngân hàng trong 6 tháng đầu năm đạt 16,3%, cải thiện so với mức 13% cùng kỳ. Thu nhập ngoài lãi tăng 65%, với đóng góp từ các mảng trong hệ sinh thái như bảo hiểm và chứng khoán.

Nhóm phân tích kỳ vọng VPBank có thể duy trì tăng trưởng tín dụng khoảng 35% trong năm 2026. Ở chiều ngược lại, đơn vị này lưu ý giá trị nợ xấu đã tăng khoảng 21% từ đầu năm, trong khi dư nợ liên quan bất động sản chiếm khoảng 36% tổng dư nợ tại cuối tháng 6.