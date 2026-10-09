Chứng khoán VIX là cổ đông sở hữu hơn 1% vốn VPBank

Ngân hàngTMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank, mã chứng khoán: VPB) vừa cập nhật danh sáchcổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên, căn cứ dữ liệu do cổ đông cung cấpđến ngày 9/10/2026. Theo đó, CTCP Chứng khoán VIX (mã chứng khoán: VIX) đangnắm giữ 116,9 triệu cổ phiếu VPB, tương đương 1,17% vốn điều lệ ngân hàng.

Theothông tin VPBank công bố, người có liên quan của VIX không sở hữu cổ phần tạingân hàng này. Văn bản không nêu thời điểm VIX bắt đầu đầu tư vào VPB cũng nhưquá trình thay đổi tỷ lệ sở hữu.

VPBank ghi nhận Chứng khoán VIX sở hữu 116,9 triệu cổ phiếu VPB, tương đương 1,17% vốn điều lệ.

Trước đó,VPBank từng ghi nhận nhiều cổ đông nắm giữ trên 1% vốn tại các thời điểm khácnhau. Tháng 8/2024, Composite Capital Master Fund LP sở hữu hơn 135 triệu cổphiếu, tương đương 1,7029% vốn điều lệ; trong khi Tianhong Vietnamese MarketEquity Launched QDII Fund nắm hơn 91 triệu cổ phiếu, tương đương 1,1479%. Đếntháng 10/2024, Composite Capital Master Fund LP không còn thuộc diện cổ đông sởhữu từ 1% vốn trở lên.

Trong năm2026, ngân hàng lần lượt công bố UBS AG London nắm giữ 81,6 triệu cổ phiếu VPB,tương đương 1,028% vốn, vào tháng 1; và ông Trần Quốc Anh Thuyên sở hữu 98,4triệu cổ phiếu, tương đương 1,24%, vào tháng 7.

Tại thờiđiểm cuối tháng 6/2026, VPB chưa xuất hiện trong nhóm cổ phiếu niêm yết đượcVIX thuyết minh riêng trong danh mục tài sản tài chính ghi nhận thông qualãi/lỗ (FVTPL).

Danh mụcđược VIX liệt kê riêng khi đó gồm EIB, GEX, GEE, VPX, VSC, TCB và GEL. Tuynhiên, công ty chứng khoán này cũng ghi nhận hơn 4.300 tỷ đồng giá gốc tại nhóm“cổ phiếu niêm yết khác”. Vì vậy, chưa thể xác định VIX chỉ bắt đầu mua VPB sauthời điểm cuối tháng 6 hay đã nắm giữ cổ phiếu này từ trước nhưng chưa thuyếtminh riêng.

Thông tinVIX xuất hiện trong danh sách cổ đông sở hữu trên 1% vốn VPBank được công bốsau giai đoạn VPB thu hút lượng mua ròng đáng kể từ khối tự doanh các công tychứng khoán.

Theo dữliệu giao dịch trong tháng 9, VPB là cổ phiếu được khối tự doanh mua ròng mạnhnhất trên HoSE, với giá trị khoảng 2.243 tỷ đồng, tương đương gần 88 triệu cổphiếu.

Đáng chúý, hoạt động mua ròng tập trung mạnh trong nửa cuối tháng. Trong 12 phiên từngày 15/9 đến 30/9, khối tự doanh mua ròng VPB liên tiếp, với tổng giá trịkhoảng 2.638 tỷ đồng.

Trên thịtrường chứng khoán, sáng ngày 9/10, VPB giao dịch quanh mức 23.500 đồng/cổphiếu, tăng khoảng 19% trong hai tháng từ vùng giá dưới 20.000 đồng/cổ phiếu.