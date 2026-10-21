Chứng khoán Vietcap (VCI) báo lãi 9 tháng tăng trưởng, mảng tư vấn và cho vay bứt phá

Phân hóa mạnh mẽ các mảng kinh doanh cốt lõi

Trong quý 3 năm 2026, Chứng khoán Vietcap (mã chứng khoán VCI) ghi nhận doanh thu hoạt động ở mức 1.300 tỷ đồng, giảm 10% so với cùng kỳ năm trước. Các mảng hoạt động kinh doanh thể hiện sự phân hóa rõ nét. Mảng tư vấn tài chính ghi nhận doanh thu hơn 130 tỷ đồng, cao gấp 16 lần cùng kỳ. Hoạt động cho vay tiếp tục tăng trưởng với khoản lãi đạt 472 tỷ đồng, tăng 50%. Lãi từ các tài sản tài chính sẵn sàng để bán cũng tăng 238%, đạt gần 200 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, mảng môi giới ghi nhận doanh thu 187 tỷ đồng, giảm một nửa so với cùng kỳ. Nguyên nhân chính do giá trị giao dịch trên toàn thị trường giảm hơn 57%. Chỉ số VN Index giảm từ mốc 1.860 điểm xuống 1.768,62 điểm tác động trực tiếp đến hiệu quả môi giới và tự doanh. Đối với hoạt động tự doanh, lãi thuần ước tính đạt 103,5 tỷ đồng, giảm 60%.

Sự bứt phá của mảng cho vay và tư vấn giúp lãi gộp từ các hoạt động kinh doanh đạt hơn 900 tỷ đồng, tăng 20%. Tuy nhiên, mặt bằng lãi suất duy trì ở mức cao làm gia tăng chi phí vốn, đẩy chi phí tài chính lên mức 451,8 tỷ đồng, cao gấp 2,2 lần cùng kỳ. Kết thúc quý 3, doanh nghiệp báo lãi sau thuế 367 tỷ đồng, giảm 13%. Tính chung 3 quý đầu năm, Vietcap thu về 1.100 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế và gần 960 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 2% và 7% so với cùng kỳ năm trước.

Quy mô tài sản vượt 40.400 tỷ đồng

Tính đến cuối quý 3 năm 2026, tổng tài sản của Vietcap đạt mức 40.400 tỷ đồng, tăng 12% so với thời điểm đầu năm. Công ty ghi nhận lượng tiền mặt tại quỹ hơn 3.000 tỷ đồng. Dư nợ cho vay tại thời điểm cuối quý đạt 17.300 tỷ đồng, tăng 7% so với đầu năm, tiếp tục đóng vai trò là tài sản sinh lời quan trọng của công ty.

Các khoản mục tài sản tài chính đều ghi nhận sự mở rộng về quy mô. Cụ thể, tài sản tài chính ghi nhận qua lãi lỗ tăng 89% lên hơn 4.200 tỷ đồng. Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn tăng gấp đôi lên 821 tỷ đồng. Quy mô tài sản tài chính sẵn sàng để bán chiếm tỷ trọng lớn nhất với 13.600 tỷ đồng, tăng 2% so với đầu năm.

Về cơ cấu nguồn vốn, nợ phải trả chiếm gần 60% tổng nguồn vốn, tập trung chủ yếu ở các khoản nợ ngắn hạn. Số dư vay ngắn hạn của công ty đạt 22.700 tỷ đồng, tăng hơn 40% so với đầu năm để đáp ứng nhu cầu vốn cho các hoạt động kinh doanh cốt lõi.