Ba yếu tố kéo giảm 68% giá mục tiêu và tác động pha loãng từ phương án phát hành 550 triệu cổ phiếu

Trong báo cáo cập nhật mới nhất, Công ty cổ phần Chứng khoán Vietcap đã giảm 68% giá mục tiêu đối với cổ phiếu PNJ, đồng thời hạ khuyến nghị đầu tư từ mức Khả quan xuống Phù hợp thị trường. Mức giá mục tiêu sau điều chỉnh hiện gần tương đương với thị giá giao dịch của cổ phiếu PNJ sau nhịp giảm khoảng 66% trong vòng hai tháng trở lại đây.

Theo phân tích từ Vietcap, việc cắt giảm mạnh định giá cổ phiếu PNJ xuất phát từ ba nguyên nhân trọng yếu. Thứ nhất, công ty chứng khoán hạ 51% tổng dự báo lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ của PNJ trong giai đoạn từ năm 2027 đến năm 2032, chưa tính đến các khoản dự phòng liên quan đến hoạt động mua lại sản phẩm.

Thứ hai, Vietcap nâng giả định chi phí vốn chủ sở hữu thêm 3 điểm % lên mức 18% sau khi cộng thêm mức bù rủi ro đặc thù doanh nghiệp là 3%. Sự điều chỉnh này phản ánh khả năng dự báo lợi nhuận suy giảm cùng những yếu tố bất định đang hiện hữu trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trang sức.

Thứ ba, việc đưa phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ vào mô hình định giá khiến giá trị hợp lý trên mỗi cổ phiếu PNJ giảm 14% so với kịch bản không phát hành do hiệu ứng pha loãng. Cụ thể, dựa trên phương án được Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 10/2026 thông qua, Vietcap giả định PNJ sẽ chào bán riêng lẻ 550 triệu cổ phiếu với mức giá 14.500 đồng mỗi cổ phiếu trong năm 2027, dù doanh nghiệp hiện chưa công bố các chi tiết triển khai cụ thể. Các yếu tố điều chỉnh giảm nêu trên chỉ được bù đắp một phần nhờ việc Vietcap dời thời điểm xác định giá mục tiêu từ giữa năm 2027 sang cuối năm 2027.

Dự báo lỗ ròng 6.272 tỷ đồng năm 2026 sau khoản dự phòng quý III và phục hồi lãi 120 tỷ đồng năm 2027

Về triển vọng kết quả kinh doanh, Vietcap dự báo PNJ sẽ ghi nhận khoản lỗ ròng 6.272 tỷ đồng trong năm 2026, gần tương đương với kế hoạch lỗ 6.271 tỷ đồng đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường của doanh nghiệp phê duyệt. Dự báo này chủ yếu phản ánh mức sụt giảm ước tính 15% của doanh thu mảng bán lẻ so với năm trước, cộng hưởng với tổng khoản dự phòng liên quan đến hoạt động mua lại sản phẩm lên tới 8.517 tỷ đồng.

Xét chi tiết cơ cấu khoản dự phòng 8.517 tỷ đồng, có 1.446 tỷ đồng là khoản dự phòng cho các giao dịch mua lại đã hoàn tất, được ghi nhận toàn bộ trong quý III/2026 khi làn sóng khách hàng mang sản phẩm đến thu đổi tăng vọt từ tháng 7. Phần còn lại trị giá 7.071 tỷ đồng là dự phòng cho các giao dịch mua lại trong tương lai, bao gồm 821 tỷ đồng đã hạch toán trong quý III/2026 và 6.250 tỷ đồng được Vietcap giả định sẽ tiếp tục ghi nhận trong quý IV/2026.

Bước sang năm 2027, Vietcap dự phóng lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ của PNJ sẽ quay trở lại mức dương, đạt 120 tỷ đồng nhờ không còn gánh nặng từ các khoản dự phòng mua lại sản phẩm. Tuy nhiên, ngay cả khi loại trừ hoàn toàn các khoản dự phòng phát sinh trong năm 2026, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ năm 2027 vẫn được dự báo giảm mạnh so với cùng kỳ. Áp lực suy giảm xuất phát từ triển vọng doanh thu bán lẻ tiếp tục yếu đi với mức giảm dự kiến 10% so với năm trước, đi kèm sự thu hẹp của biên lợi nhuận gộp mảng bán lẻ.

Ở góc độ định giá, Vietcap ước tính hệ số giá trên lợi nhuận (P/E) của PNJ đạt 88,8 lần trong năm 2027 và lùi về 12,7 lần vào năm 2028. Xét theo hệ số P/E điều chỉnh, mức định giá tương ứng cho ba năm 2026, 2027 và 2028 lần lượt là 3,5 lần, 88,8 lần và 12,7 lần. Trong cùng giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2028, hệ số giá trên giá trị sổ sách (P/B) dự phóng của doanh nghiệp lần lượt ở mức 1 lần, 0,9 lần và 0,9 lần.

Bên cạnh kịch bản cơ sở, Vietcap lưu ý triển vọng thực tế của cổ phiếu PNJ vẫn có thể diễn biến khác biệt tùy thuộc vào nhiều biến số. Những yếu tố có khả năng tạo ra chênh lệch so với dự báo gồm tốc độ phục hồi niềm tin người tiêu dùng nhanh hoặc chậm hơn kỳ vọng, các chuyển biến tích cực hoặc tiêu cực trong hoạt động kinh doanh cốt lõi, cũng như mức độ pha loãng cổ phiếu thực tế thấp hoặc cao hơn dự kiến sau đợt phát hành riêng lẻ.