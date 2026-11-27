Để thu hút và giữ chân lao động di cư, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội đề xuất giải pháp giữ chân sinh viên tốt nghiệp; mở rộng nguồn tuyển dụng từ các địa phương và phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân cùng nhà cho thuê phù hợp với khả năng chi trả.