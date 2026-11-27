Chứng khoán Việt Nam mở rộng cơ hội thu hút vốn quốc tế
Việc nâng hạng mở thêm cơ hội đón dòng vốn quốc tế vào thị trường chứng khoán Việt Nam. Để biến cơ hội này thành nguồn vốn dài hạn, tại lễ kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống ngành Chứng khoán Việt Nam sáng nay (27/11), Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tiếp tục nâng cao chất lượng thị trường và cải thiện môi trường đầu tư.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/chung-khoan-viet-nam-mo-rong-co-hoi-thu-hut-von-quoc-te-246261127160835989.htm