Chứng khoán Việt Nam hướng tới giao dịch T+0, nâng hạng theo tiêu chí MSCI

Sáng ngày 28/10, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 2, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán.

Cuối phiên thảo luận, Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn đã có giải trình, làm rõ ý kiến của các đại biểu.

Theo Bộ trưởng, mục tiêu xuyên suốt của việc sửa đổi luật là huy động nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu tổng vốn đầu tư toàn xã hội khoảng 40% GDP. Thị trường chứng khoán được xác định là một trong những kênh cung ứng vốn trung và dài hạn quan trọng của nền kinh tế.

“Để đáp ứng yêu cầu này, thị trường cần phát triển theo hướng công khai, minh bạch, hoạt động hiệu quả và tiệm cận các chuẩn mực quốc tế, đồng thời bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhà đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư nhỏ lẻ,” Bộ trưởng nói.

Tiếp tục làm việc với MSCI để nâng hạng thị trường

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn giải trình trước Quốc hội. Ảnh: Media Quốc hội

Đề cập đến tiến trình nâng hạng, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết thị trường chứng khoán Việt Nam đã được FTSE Russell nâng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi sơ cấp. Theo ông, việc nâng hạng sẽ giúp thu hút sự quan tâm lớn hơn từ các quỹ đầu tư quốc tế, đồng thời củng cố niềm tin của nhà đầu tư đối với quá trình hiện đại hóa thị trường.

Bên cạnh FTSE Russell, Bộ trưởng nhắc đến MSCI và S&P Dow Jones là những tổ chức xếp hạng thị trường có uy tín trên thế giới. Hiện Việt Nam đang tiếp tục làm việc với MSCI nhằm hướng tới mục tiêu nâng hạng tiếp theo.

Bộ trưởng Tài chính nhấn mạnh, một trong những định hướng quan trọng của lần sửa đổi Luật Chứng khoán này là cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho thị trường phát triển nhưng không hạ thấp các tiêu chuẩn về an toàn và bảo vệ nhà đầu tư.

Liên quan đến điều kiện chào bán chứng khoán ra công chúng, dự thảo luật đề xuất mở rộng việc chấp nhận báo cáo kiểm toán có ý kiến ngoại trừ, thay vì chỉ chấp nhận báo cáo kiểm toán có ý kiến chấp nhận toàn phần như trước đây. Tuy nhiên, điều kiện đi kèm là nội dung ngoại trừ không được ảnh hưởng đến việc đáp ứng các điều kiện chào bán và phải có xác nhận của tổ chức kiểm toán độc lập.

Theo Bộ trưởng, quy định này nhằm tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp nhưng vẫn bảo đảm chất lượng thông tin tài chính và quyền lợi của nhà đầu tư.

Đối với hoạt động lưu ký và thanh toán chứng khoán, dự thảo luật cũng bổ sung các quy định nhằm tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin giữa ngân hàng và cơ quan quản lý chứng khoán, đồng thời nâng cao tiêu chuẩn an toàn đối với các ngân hàng tham gia hoạt động thanh toán.

Hướng tới giao dịch T+0, nâng cấp hệ thống công nghệ

Một nội dung khác được Bộ trưởng đề cập là yêu cầu hiện đại hóa hệ thống giao dịch, thanh toán và giám sát thị trường chứng khoán. Theo ông, sau khi đưa hệ thống công nghệ thông tin KRX vào vận hành, thị trường đang hướng tới triển khai cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP) và giao dịch T+0.

Khi các giao dịch được xử lý với tốc độ cao và khối lượng lệnh lớn, yêu cầu đối với hệ thống giám sát thị trường cũng ngày càng cao. Vì vậy, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cần được tăng cường năng lực kiểm tra, giám sát và kiểm soát hoạt động giao dịch.

Bộ trưởng cho biết hệ thống công nghệ hiện nay tương đối ổn định, song vẫn cần tiếp tục nâng cấp để đáp ứng quy mô phát triển thị trường, đặc biệt là nhu cầu của các nhà đầu tư nước ngoài.

Liên quan đến cơ chế thử nghiệm có kiểm soát đối với các sản phẩm, dịch vụ và mô hình kinh doanh mới, Bộ trưởng khẳng định những nội dung đã được quy định trong pháp luật về khoa học, công nghệ sẽ tiếp tục được tuân thủ. Luật Chứng khoán chỉ bổ sung các cơ chế đặc thù phù hợp với lĩnh vực chứng khoán, trên nguyên tắc giảm thiểu rủi ro và bảo vệ nhà đầu tư.

Chênh lệch thu nhập lớn khiến ngành chứng khoán khó giữ chân nhân lực

Quốc hội họp phiên hội trường sáng ngày 28/10. Ảnh: Media Quốc hội

Trong phần giải trình, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn đề cập đến khó khăn trong việc thu hút và giữ chân nhân lực chất lượng cao tại các cơ quan quản lý chứng khoán.

Theo ông, nguồn nhân lực có chuyên môn sâu trong lĩnh vực chứng khoán tương đối khan hiếm, trong khi các công ty chứng khoán, ngân hàng, công ty quản lý quỹ và định chế tài chính có khả năng trả mức lương cao để thu hút chuyên gia.

Chênh lệch thu nhập lớn giữa khu vực quản lý Nhà nước và doanh nghiệp đặt ra yêu cầu phải có cơ chế đãi ngộ phù hợp để thu hút, giữ chân đội ngũ chuyên gia, nhất là nhân sự phục vụ công tác quản lý, giám sát thị trường.

Vì vậy, dự thảo luật lần này bổ sung các chính sách ưu tiên phát triển nguồn nhân lực cho ngành chứng khoán, hướng tới nâng cao năng lực quản lý và giám sát thị trường.

Về mô hình tổ chức thị trường, Bộ trưởng cho biết cơ quan quản lý sẽ tiếp tục nghiên cứu, đánh giá mô hình Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam cùng hai công ty con là Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Định hướng được nghiên cứu là phân định rõ hơn chức năng của từng sở, trong đó TP HCM tập trung vào thị trường cổ phiếu, còn Hà Nội tập trung vào thị trường trái phiếu và chứng khoán phái sinh.

Đồng thời, hệ thống vận hành sẽ được nghiên cứu theo hướng tập trung về một đầu mối quản lý, bảo đảm hoạt động thông suốt, chuyên nghiệp và tạo điều kiện đa dạng hóa các sản phẩm trên thị trường.