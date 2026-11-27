Ông Vũ Chí Dũng, Trưởng ban Pháp chế - Đối ngoại, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN). Ảnh: TL

Tám tiêu chí còn lại trên lộ trình hướng tới MSCI

Tại hội thảo Chiến lược đầu tư 2027 với chủ đề “Đón những cơ hội” do Chứng khoán VPBank (VPBankS) tổ chức, ông Vũ Chí Dũng, Trưởng ban Pháp chế - Đối ngoại, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), cho biết Việt Nam đặt mục tiêu đáp ứng tiêu chuẩn thị trường mới nổi của MSCI vào năm 2030. Để đạt được mục tiêu này, thị trường còn tám tiêu chí cần cải thiện, trong đó có bốn tiêu chí kỹ thuật và bốn tiêu chí pháp lý.

Cụ thể, nhóm tiêu chí kỹ thuật liên quan đến cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP), luồng thông tin, thủ tục đăng ký của nhà đầu tư và hoạt động cho vay chứng khoán, bán khống.

Đối với cơ chế CCP, ông Dũng cho biết các quỹ đầu tư trước hết quan tâm đến vấn đề an toàn tài sản. Họ xem xét liệu tiền và chứng khoán có được chuyển giao đồng thời hay không, cũng như tài sản có phải đi qua tài khoản của bên thứ ba hay không.

Theo kế hoạch, CCP dự kiến được đưa vào vận hành trong năm 2027. Tiếp đó, thị trường hướng tới hiện đại hóa hạ tầng trong năm 2028 và hoàn thành các mục tiêu của Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2030.

Về luồng thông tin, ông Dũng lấy ví dụ một người quản lý danh mục có thể đồng thời phụ trách nhiều quỹ và đưa ra quyết định đầu tư tại nhiều thị trường. Do đó, thông tin tài chính cần được cung cấp chính xác, kịp thời và theo chuẩn mực cho phép nhà đầu tư so sánh giữa các thị trường.

Bên cạnh đó, thời gian mở tài khoản cũng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội đầu tư. Theo ông Dũng, một tổ chức có thể quản lý nhiều quỹ được thành lập tại các quốc gia khác nhau. Nếu hồ sơ phải trải qua nhiều bước xác nhận ở nhiều nơi, quá trình đăng ký sẽ kéo dài.

Đối với hoạt động cho vay chứng khoán, ông cho biết các quỹ đầu tư dài hạn có nhu cầu tạo thêm thu nhập từ số cổ phiếu đang nắm giữ.

Nguồn: VPBankS

Trong khi đó, bốn tiêu chí pháp lý còn lại gồm bình đẳng về quyền, tự do hóa giao dịch ngoại hối, giới hạn sở hữu nước ngoài và dư địa sở hữu nước ngoài còn lại.

Theo ông Dũng, với những tổ chức quản lý nguồn vốn hàng tỷ USD, cơ chế ứng trước tiền mua đặt ra yêu cầu về an toàn tài sản. Khả năng chuyển đổi ngoại tệ cũng là yếu tố ảnh hưởng đến quyết định đầu tư, đặc biệt trong trường hợp nhiều tổ chức cùng có nhu cầu chuyển đổi với quy mô lớn.

“Người ta nhìn một thị trường là vào được thì phải ra được. Vậy thì vào được, ra được, trong quá trình ở lại thì cái gì sẽ sinh lời? Đấy sẽ ảnh hưởng đến quyết định của các nhà đầu tư”, ông Dũng nói.

Liên quan đến việc hoàn thiện khung pháp lý, ông cho biết sau khi Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 13/11/2026, cơ quan quản lý đang hoàn thiện các nghị định và thông tư hướng dẫn. Một trong những nội dung được đề cập là rà soát quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Nghị định 155 và Nghị định 245.

“Nhà đầu tư nước ngoài ở lại thì phải có cái gì để mua, tức là phần còn lại dành cho nhà đầu tư nước ngoài để tiếp cận trên thị trường”, ông nói.

Bên cạnh việc rà soát quy định, UBCKNN cũng tổ chức đối thoại trực tiếp với các quỹ lớn để tìm hiểu những vướng mắc trong quá trình giao dịch, đồng thời xem xét các đề xuất phù hợp với điều kiện của Việt Nam. Về hạ tầng thị trường, cơ quan quản lý đã trao đổi với ASIFMA nhằm tìm kiếm mô hình đáp ứng nhu cầu của các tổ chức đầu tư nước ngoài.

Nguồn: VPBankS

Phát triển ngành quỹ, nâng chuẩn minh bạch thị trường

Theo ông Vũ Chí Dũng, khi cân nhắc đầu tư vào Việt Nam, các tổ chức nước ngoài quan tâm đến quy mô thị trường trong những năm tới cũng như các sản phẩm, dịch vụ mà họ có thể tiếp cận. Trong thời gian hoạt động tại Việt Nam, nhà đầu tư có thể lựa chọn cổ phiếu, trái phiếu hoặc những công cụ tài chính khác.

Một nội dung khác được ông Dũng đề cập là nâng cao chất lượng quản trị công ty, báo cáo và công bố thông tin cho cả nhà đầu tư trong nước lẫn nước ngoài. Theo ông, cải thiện quản trị công ty không chỉ tạo thuận lợi cho doanh nghiệp mà còn góp phần bảo vệ quyền lợi của cổ đông thiểu số, trong đó có nhà đầu tư cá nhân.

Nguồn: VPBankS

Việc tiếp cận thông lệ quốc tế cũng cần được triển khai trong các dịch vụ và hoạt động giao dịch trên thị trường. Cùng với đó, ông đề cập đến định hướng phát triển các công cụ tài chính xanh, qua đó mở rộng lựa chọn cho nhà đầu tư.

Đối với thị trường đầu tư gián tiếp và ngành quỹ, ông Dũng lấy BlackRock làm ví dụ về tổ chức vận hành đồng thời quỹ đầu tư thụ động theo chỉ số và quỹ đầu tư chủ động. Theo ông, cơ quan quản lý muốn nâng cao nhận thức của nhà đầu tư về chứng chỉ quỹ và các loại hình quỹ, giúp họ có thêm cơ sở lựa chọn sản phẩm phù hợp với điều kiện của mình.

Nguồn: VPBankS

Về tổ chức thị trường, ông Dũng đề cập phương án chuyển cổ phiếu niêm yết từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sang Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM, với hai bảng Premium và Standard. Theo ông, việc sắp xếp này sẽ tạo cơ sở xây dựng các bộ chỉ số, qua đó cung cấp thêm phương thức tiếp cận thị trường Việt Nam cho các quỹ đầu tư.

Kết thúc phần trình bày, ông Dũng nhấn mạnh nâng hạng chỉ là bước khởi đầu trong quá trình cải cách thị trường. UBCKNN sẽ tiếp tục hoàn thiện chính sách, cải thiện chất lượng công bố thông tin và tăng cường công tác giám sát.

Ông cho biết cơ quan quản lý đã tham khảo kinh nghiệm của Indonesia về công bố thông tin, trong đó chú trọng việc cung cấp đầy đủ dữ liệu về dư địa sở hữu nước ngoài, quy mô doanh nghiệp và những thay đổi có thể tác động đến quyết định đầu tư.