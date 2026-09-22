Chứng khoán Việt Nam bắt đầu chu kỳ hút vốn mới
Từ 21/9, thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức bước vào nhóm thị trường mới nổi thứ cấp của FTSE Russell. Không chỉ thay đổi vị thế trên bản đồ tài chính quốc tế, việc nâng hạng còn mở ra một chu kỳ phân bổ vốn mới. Khi dòng vốn ngoại được mở rộng, kỳ vọng không chỉ nằm ở thanh khoản thị trường, mà còn ở khả năng huy động nguồn lực cho doanh nghiệp và nền kinh tế.
Nguồn Bnews: https://bnews.vn/video/chung-khoan-viet-nam-bat-dau-chu-ky-hut-von-moi/7250.html