Chứng khoán Việt Nam bắt đầu chu kỳ hút vốn mới

Xã Phú Xuyên hiện có khoảng 795 doanh nghiệp và hơn 4.400 hộ kinh doanh đang hoạt động trong nhiều lĩnh vực. Việc thành lập Hội Doanh nghiệp xã Phú Xuyên được kỳ vọng sẽ tạo thêm một kênh kết nối giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp, doanh nghiệp với chính quyền, từ đó mở rộng cơ hội hợp tác và phát triển.