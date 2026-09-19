Chứng khoán Việt lên hạng: Tiền lớn có tự chảy vào?

Cánh cửa mở sau 8 năm

Ngày 18.9, tại Hà Nội, hội nghị đánh dấu việc Việt Nam tham gia hệ thống chỉ số cổ phiếu toàn cầu FTSE Russell được tổ chức. Từ ngày 21.9.2026, phân loại thị trường mới nổi thứ cấp chính thức có hiệu lực, thay cho vị trí thị trường cận biên. Đây là mốc thời gian cần phân biệt với ngày tổ chức sự kiện, tránh hiểu rằng việc chuyển hạng đã hoàn tất ngay trong phiên giao dịch 18.9.

Ảnh minh hoạ. Nguồn: Chinhphu.vn

Kết quả đến sau 8 năm Việt Nam nằm trong danh sách theo dõi. Những thay đổi đáng chú ý gồm tháo gỡ yêu cầu ký quỹ đủ tiền trước giao dịch đối với nhà đầu tư tổ chức nước ngoài đủ điều kiện, hiện đại hóa hạ tầng và cải thiện quy trình tiếp cận thị trường.

Ý nghĩa của bước chuyển nằm ở khả năng xuất hiện trong phạm vi đầu tư của nhiều tổ chức quốc tế hơn. FTSE Russell cho biết hơn 20.000 tỉ USD tài sản toàn cầu được tham chiếu theo các bộ chỉ số của mình. Tuy nhiên, đây là quy mô tài sản tham chiếu trên toàn hệ thống, tuyệt nhiên không phải nguồn tiền dành riêng hoặc cam kết đầu tư vào Việt Nam.

Một thị trường được nhìn nhận ở vị trí cao hơn có thêm cơ hội, nhưng cũng phải chấp nhận sự soi xét kỹ hơn. Nhà đầu tư có thể tìm đến vì câu chuyện nâng hạng, quyết định ở lại phải dựa trên khả năng sinh lời và mức độ an toàn của đồng vốn.

Vì vậy, điều đáng mừng không chỉ là Việt Nam có tên trong một nhóm thị trường mới. Đó còn là những rào cản giao dịch đã được tháo gỡ bằng cải cách cụ thể.

Tin tốt không phải bảo chứng tăng giá

Ngay phiên 18.9, thị trường đã cho thấy khoảng cách giữa kỳ vọng và diễn biến giao dịch. VN-Index giữ sắc xanh trong phần lớn thời gian, có lúc vượt 1.840 điểm, nhưng đảo chiều ở đợt khớp lệnh xác định giá đóng cửa, kết phiên giảm khoảng 7 điểm. Hoạt động cơ cấu danh mục của các quỹ ETF tạo ra biến động mạnh tại nhiều cổ phiếu lớn.

Một phiên giảm không phủ nhận triển vọng từ nâng hạng. Nhưng nó nhắc rằng sự kiện tích cực ở cấp độ thị trường không bảo đảm lợi nhuận cho mọi cổ phiếu, càng không bảo đảm người mua ở bất cứ mức giá nào cũng có lãi.

Đây là điểm cần được nói rõ giữa không khí háo hức. Khi những dự báo dòng tiền được nhắc lại liên tục, ranh giới giữa cơ hội và lời hứa dễ bị xóa nhòa. Một khả năng có điều kiện có thể bị diễn giải thành khoản tiền chắc chắn sẽ đến, một lộ trình dài có thể bị nén thành kỳ vọng cho phiên giao dịch kế tiếp.

Với người mua cổ phiếu, câu hỏi quan trọng vẫn là doanh nghiệp làm ăn ra sao, giá hiện tại phản ánh bao nhiêu kỳ vọng và điều gì xảy ra nếu kết quả không như dự tính. Nhãn thị trường mới nổi không thay thế được báo cáo tài chính, dòng tiền kinh doanh hay năng lực quản trị.

Ở phía doanh nghiệp, sự quan tâm tăng lên cũng không nên trở thành lý do chỉ tập trung quảng bá cổ phiếu. Nếu thị trường chú ý hơn nhưng chất lượng công bố thông tin không đổi, khoảng cách giữa hình ảnh và thực chất có thể trở thành rủi ro mới.

Nâng hạng cần được đón nhận như cơ hội cải thiện chất lượng đầu tư, không phải tín hiệu để mọi người cùng lao vào một cuộc đua giá.

Giữ vốn bằng chất lượng, không bằng tiếng cồng

Những công việc tiếp theo đã được đặt ra: chuẩn bị cơ chế đối tác bù trừ trung tâm, nâng chất lượng công bố thông tin bằng tiếng Anh, quản trị doanh nghiệp và phát triển các đợt chào bán cổ phiếu lần đầu có quy mô, chất lượng. Đó là phần việc quyết định khả năng vận hành của thị trường sau nâng hạng.

Bên cạnh vốn ngoại, nền tảng vốn trong nước cũng cần được chú ý. Đến cuối tháng 6.2026, tổng tài sản quản lý của ngành quỹ đạt hơn 846.000 tỉ đồng, tăng khoảng 6,8 lần so với cuối năm 2015. Tuy nhiên, quy mô này mới tương đương khoảng 6% GDP, cho thấy dư địa phát triển các định chế đầu tư chuyên nghiệp còn lớn.

Một thị trường muốn đứng vững không thể chỉ chờ sức mua từ bên ngoài. Cần thêm những tổ chức đầu tư dài hạn trong nước, những doanh nghiệp có kế hoạch sử dụng vốn thuyết phục và cơ chế bảo vệ người góp vốn đủ hiệu quả.

Cũng cần phân biệt tiền mua bán cổ phiếu trên sàn với vốn mới trực tiếp đi vào doanh nghiệp. Giao dịch sôi động có thể cải thiện thanh khoản và hỗ trợ khả năng huy động vốn về sau, nhưng không phải mỗi đồng luân chuyển trên bảng điện đều trở thành một đồng đầu tư cho sản xuất.

Bởi vậy, thước đo thành công phải đi xa hơn chỉ số tăng bao nhiêu điểm. Có bao nhiêu doanh nghiệp huy động được vốn để mở rộng hoạt động? Bao nhiêu dự án tạo thêm việc làm và năng lực cạnh tranh? Cổ đông nhỏ có được cung cấp thông tin kịp thời và đối xử công bằng?

Tiếng cồng ngày nâng hạng có thể tạo nên một khoảnh khắc đáng nhớ. Niềm tin lại được xây dựng trong những việc ít hào nhoáng hơn: một báo cáo đúng hạn, một giao dịch minh bạch, một vi phạm được xử lý và một lời hứa với cổ đông được thực hiện.

Cánh cửa đã rộng hơn. Giữ được dòng vốn ở lại hay không sẽ tùy thuộc vào những gì thị trường làm sau ngày bước qua cánh cửa ấy.