Chứng khoán, vàng tuần này: VN Index vượt dốc, vàng tiếp tục 'dò đáy'?

VN Index trước ngưỡng 1.800 điểm

Thị trường chứng khoán khép lại tuần giao dịch từ 19 đến 23-10 với sắc xanh trở lại khi VN Index tăng 68,24 điểm, tương đương 4%, lên 1.774 điểm. Đây là tuần hồi phục mạnh nhất trong thời gian gần đây, giúp chỉ số lấy lại phần lớn số điểm đã mất sau chuỗi điều chỉnh trước đó.

Đáng chú ý, dòng tiền quay trở lại, lực cầu cải thiện và tâm lý nhà đầu tư dần ổn định. Theo thống kê, giá trị giao dịch khớp lệnh bình quân trên HoSE đạt khoảng 13.400 tỷ đồng/phiên, tăng khoảng 20% so với tuần trước. Điều này cho thấy dòng tiền đã bắt đầu nhập cuộc trở lại, thay vì chỉ đứng ngoài quan sát.

Tuy nhiên, sự hồi phục của VN Index vẫn chưa thực sự đồng đều. Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là VIC, VHM tiếp tục đóng vai trò nâng đỡ chỉ số. Trong khi đó, nhiều cổ phiếu ở các nhóm ngành khác vẫn giao dịch thận trọng, thậm chí chưa thoát khỏi xu hướng giảm ngắn hạn.

Diễn biến này đặt ra câu hỏi về chất lượng của nhịp hồi phục. Khi chỉ số tăng mạnh nhưng độ rộng thị trường chưa cải thiện tương xứng, nhà đầu tư cần phân biệt giữa sự hồi phục của chỉ số và sự hồi phục thực chất của danh mục cổ phiếu.

Một điểm đáng chú ý khác là hoạt động giao dịch của khối ngoại. Dù có những phiên mua ròng trở lại, tính chung cả tuần, nhà đầu tư nước ngoài vẫn bán ròng gần 1.000 tỷ đồng trên HoSE. Đây là tuần bán ròng thứ 4 liên tiếp, cho thấy dòng vốn ngoại vẫn chưa có dấu hiệu đảo chiều rõ rệt.

Tuần giao dịch từ 26 đến 30-10, VN Index được kỳ vọng tiếp tục vận động tích cực hơn sau nhịp hồi phục mạnh. Tuy nhiên, vùng 1.780-1.800 điểm sẽ là phép thử quan trọng đối với sức mạnh của dòng tiền.

Về kỹ thuật, chỉ số đang tiến sát vùng kháng cự ngắn hạn, nơi có thể xuất hiện áp lực chốt lời sau chuỗi phiên tăng liên tiếp. Nếu VN Index vượt được vùng này với thanh khoản duy trì ở mức cao, xu hướng hồi phục có thể được củng cố, mở ra khả năng hướng đến vùng 1.815-1.830 điểm.

Nếu dòng tiền không đủ mạnh để hấp thụ lực bán, thị trường có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhằm kiểm định lại vùng hỗ trợ 1.740-1.750 điểm. Trong trường hợp áp lực bán gia tăng, vùng 1.700-1.720 điểm sẽ là khu vực cần theo dõi.

Ở chiều ngược lại, nhà đầu tư cần lưu ý khả năng xuất hiện những phiên "rung lắc" khi thị trường tiến vào vùng kháng cự. Sau 1 tuần tăng mạnh, hoạt động chốt lời ngắn hạn là điều khó tránh khỏi, nhất là ở những cổ phiếu đã tăng nóng.

Thị trường đang có cơ hội hồi phục sau giai đoạn điều chỉnh kéo dài. Tuy nhiên, để xác nhận xu hướng tăng bền vững, VN Index cần vượt vùng 1.780-1.800 điểm với sự đồng thuận của dòng tiền và độ rộng thị trường.

Tiếp tục chịu áp lực bán

Tuần qua, giá vàng thế giới chịu áp lực bán mạnh, khép lại tuần giao dịch với mức giảm gần 3,9%, xuống còn 3.995 USD/ounce. Đà giảm kéo dài khiến kim loại quý rơi xuống mức thấp nhất trong 3 tháng, trong bối cảnh giá dầu tăng cao, đồng USD mạnh lên và kỳ vọng lãi suất tại Mỹ thay đổi.

Trong phiên giao dịch cuối tuần, giá vàng giao ngay có thời điểm giảm xuống 3.975-3.976 USD/ounce, mức thấp nhất kể từ tháng 7. Lực cầu bắt đáy xuất hiện giúp giá phục hồi lên gần 4.000 USD/ounce, nhưng đà tăng không duy trì được lâu. Giá vàng chỉ đạt mức cao nhất trong ngày khoảng 4.034 USD/ounce trước khi áp lực bán quay trở lại.

Một trong những nguyên nhân khiến vàng giảm mạnh là giá dầu thô WTI tăng hơn 4%, vượt mốc 100 USD/thùng giữa lúc căng thẳng quân sự tại Trung Đông leo thang. Lo ngại gián đoạn nguồn cung năng lượng qua eo biển Hormuz làm gia tăng nguy cơ lạm phát, khiến thị trường đánh giá lại triển vọng chính sách tiền tệ của Mỹ.

Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng mạnh, trong khi đồng USD duy trì sức mạnh, khiến vàng kém hấp dẫn do không mang lại lợi suất. Trong khi đó, các dữ liệu kinh tế Mỹ cho thấy niềm tin tiêu dùng suy yếu, kỳ vọng lạm phát vẫn ở mức cao. Những yếu tố này khiến thị trường tài chính chịu sức ép, dù vàng vốn được xem là tài sản trú ẩn an toàn.

Về kỹ thuật, giá vàng đã xuyên thủng vùng hỗ trợ 4.000-4.020 USD/ounce, cho thấy xu hướng giảm ngắn hạn vẫn chiếm ưu thế. Trong tuần tới, ngưỡng 3.942 USD/ounce sẽ là vùng hỗ trợ quan trọng cần theo dõi. Nếu giá vàng đóng cửa dưới ngưỡng này, áp lực bán có thể gia tăng, đưa giá về vùng 3.890-3.910 USD/ounce, xa hơn là 3.886 USD/ounce.

Ngược lại, nếu phục hồi và vượt lại 4.020 USD/ounce, vàng có thể hướng đến các vùng cản 4.066-4.100 USD/ounce.

Trong bối cảnh hiện nay, khả năng phục hồi của kim loại quý vẫn phụ thuộc vào việc áp lực từ đồng USD và lợi suất trái phiếu có hạ nhiệt hay không. Nếu các yếu tố này tiếp tục bất lợi, vùng hỗ trợ 3.942 USD/ounce sẽ chịu sức ép lớn.