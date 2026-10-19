Chứng khoán, vàng tuần này: Sức mua và lãi suất thử thách đà hồi phục

Dòng tiền và mốc 1.700 điểm

Thị trường chứng khoán trải qua tuần giao dịch từ 12 đến 16-10 với diễn biến kém tích cực. Từ mức 1.735 điểm cuối tuần trước, VN Index lùi về 1.705 điểm, mất 29,18 điểm, tương đương 1,68%. Áp lực tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn tiếp tục chi phối chỉ số, trong khi lực cầu bắt đáy chưa đủ mạnh để tạo chuyển biến rõ rệt.

Phiên cuối tuần ghi nhận sự trở lại của một số cổ phiếu trụ đã đóng góp đáng kể vào nhịp phục hồi, nhưng giá trị khớp lệnh trên HoSE chỉ đạt khoảng 9.900 tỷ đồng, giảm 29,2% so với phiên trước. Diễn biến tăng điểm đi cùng thanh khoản thấp cho thấy sự bên mua vẫn rất thận trọng. Tính chung cả tuần, khối lượng giao dịch trên HoSE giảm 18,6% so với tuần trước.

Cùng với thanh khoản, giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục là lực cản. Khối này bán ròng khoảng 3.000 tỷ đồng trên HoSE và hơn 105 tỷ đồng trên HNX trong tuần. Dòng vốn ngoại chưa đảo chiều khiến khả năng hấp thụ của dòng tiền trong nước tiếp tục đóng vai trò quan trọng đối với nỗ lực ổn định thị trường.

Như vậy, điểm cần theo dõi sau phiên hồi phục không chỉ là mức tăng của chỉ số, mà còn là khả năng duy trì sức mua khi giá cổ phiếu lên cao hơn. Nếu thanh khoản tiếp tục thu hẹp, thị trường có thể vẫn nhạy cảm với biến động của một vài cổ phiếu vốn hóa lớn.

Bước sang tuần này, vùng 1.700 điểm tiếp tục là mốc theo dõi quan trọng. Trong các bản tin gần đây, các công ty chứng khoán đánh giá đây là vùng hỗ trợ gắn với đường xu hướng nối những vùng giá thấp của tháng 3 và tháng 7. Phần lớn các công ty chứng khoán vẫn giữ quan điểm thận trọng, chờ chỉ số thoát xu hướng giảm ngắn hạn và cập nhật kết quả kinh doanh doanh nghiệp trước khi xem xét gia tăng tỷ trọng.

Từ diễn biến tuần qua, có thể đặt ra 2 kịch bản. Nếu VN Index giữ được vùng 1.700 điểm, đồng thời thanh khoản cải thiện và số nhóm ngành tham gia phục hồi tăng lên, thị trường có cơ sở củng cố nhịp hồi. Ngược lại, nếu chỉ số mất vùng này trong bối cảnh áp lực bán gia tăng, rủi ro kéo dài nhịp điều chỉnh cần được tính đến.

Kết quả kinh doanh quý III cũng là cơ sở để nhà đầu tư đánh giá sự phân hóa và quyết định giải ngân. Khi xem xét doanh nghiệp, cần đối chiếu tăng trưởng lợi nhuận với doanh thu, dòng tiền và mức định giá, thay vì chỉ dựa vào biến động giá ngắn hạn.

Lợi suất cao gây sức ép lên vàng

Thị trường vàng khép lại tuần giao dịch vừa qua trong trạng thái tích lũy. Giá giao ngay chốt tuần quanh 4.163-4.168 USD/ounce, trong khi hợp đồng giao tháng 12 đứng ở mức 4.181 USD/ounce, giảm khoảng 0,7% so với tuần trước đó. Trong phiên cuối tuần, giá vàng có lúc lên mức cao nhất 3 ngày nhưng nhanh chóng chịu áp lực chốt lời. Dù lực mua tại vùng giá thấp vẫn xuất hiện, thị trường chưa có động lực đủ mạnh để xác lập xu hướng phục hồi rõ ràng.

Sức ép của vàng chủ yếu đến từ dữ liệu lạm phát Mỹ. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 tăng 3,7% so với cùng kỳ, cao hơn dự báo 3,6%. Chỉ số giá sản xuất (PPI) tăng 6,3%, vượt mức dự báo 5,3%, làm gia tăng lo ngại áp lực chi phí tiếp tục truyền sang giá tiêu dùng.

Giá dầu Brent duy trì quanh 106 USD/thùng cũng khiến triển vọng kiểm soát lạm phát thêm khó khăn. Căng thẳng Mỹ - Iran làm dấy lên lo ngại gián đoạn nguồn cung năng lượng và hoạt động vận tải qua các tuyến hàng hải quan trọng.

Bối cảnh này củng cố kỳ vọng FED duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt. Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm lên 5,106%, trong khi kỳ hạn 2 năm tiệm cận 4,75%. Lợi suất cao làm tăng chi phí cơ hội nắm giữ vàng, hạn chế tác động hỗ trợ từ việc đồng USD hạ nhiệt.

Tuần giao dịch từ 19 đến 23-10, giới đầu tư sẽ theo dõi dữ liệu nhà ở Mỹ, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu và chỉ số nhà quản trị mua hàng sơ bộ (Flash PMI). Những thông tin này có thể điều chỉnh kỳ vọng về chính sách của FED. Nếu dữ liệu kinh tế hạ nhiệt, kéo lợi suất đi xuống, vàng có cơ hội phục hồi. Ngược lại, số liệu tích cực có thể duy trì sức ép lên kim loại quý.

Về diễn biến giá, vùng 4.217-4.226 USD/ounce là ngưỡng cần vượt để củng cố nhịp hồi, trong khi 4.066 USD/ounce vẫn là hỗ trợ đáng chú ý. Triển vọng tăng giá cần thêm xác nhận từ diễn biến lợi suất và sức mua thực tế.

Nhu cầu tích lũy vàng vật chất từ các ngân hàng trung ương tiếp tục được kỳ vọng nâng đỡ thị trường. Tuy nhiên, lực cầu này chưa đủ giúp giá vàng thoát trạng thái giằng co trước sức ép lãi suất.