Chứng khoán, vàng tuần này: Cơ hội hồi phục hay tiếp tục điều chỉnh?

Đã đến lúc bắt đáy chứng khoán?

Thị trường chứng khoán khép lại tuần giao dịch 28-9 đến 2-10 trong trạng thái khá tiêu cực khi VN Index giảm cả 5 phiên. Tính chung cả tuần, chỉ số mất hơn 47 điểm, tương đương 2,66%, xuống 1.737 điểm.

Một trong những nguyên nhân khiến chỉ số giảm nhanh là áp lực điều chỉnh tại nhóm vốn hóa lớn. Trong nhiều phiên, ngân hàng, chứng khoán và bất động sản đồng loạt suy yếu, khiến độ rộng thị trường nghiêng mạnh về bên bán.

Sự phân hóa này có thể thấy rất rõ ở phiên 2-10. Trong phiên này, VIC tăng 1,82%, đóng góp gần 7 điểm cho VN Index, nhưng không đủ bù đắp mức giảm của nhiều cổ phiếu ngân hàng và chứng khoán. Điều này cho thấy vấn đề hiện nay không chỉ nằm ở một vài cổ phiếu riêng lẻ mà đã lan sang những nhóm có vai trò dẫn dắt dòng tiền.

Đáng chú ý nhất là diễn biến PNJ vừa trải qua chuỗi 5 phiên giảm sàn liên tiếp và trở thành một trong những tâm điểm bán tháo của nhà đầu tư ngoại. Ngoài PNJ, khối ngoại cũng đẩy mạnh bán ròng ở các mã lớn, tạo thêm áp lực lên tâm lý nhà đầu tư. Theo thống kê, khối ngoại bán ròng gần 5.000 tỷ đồng trên HoSE trong tuần.

Thanh khoản cũng là điểm cần lưu ý với khối lượng giao dịch bình quân trên HoSE trong tuần đạt khoảng 666,6 triệu cổ phiếu/phiên (tăng 6% so với tuần trước). Tuy nhiên, sự gia tăng thanh khoản chủ yếu diễn ra trong những phiên thị trường giảm, phản ánh hoạt động cơ cấu danh mục hơn là sự trở lại của dòng tiền.

Thực tế này cho thấy dòng tiền chưa hoàn toàn rút khỏi thị trường. Một số nhóm như năng lượng, vận tải và một số cổ phiếu vốn hóa vừa vẫn thu hút được lực cầu. Điều này cho thấy dòng tiền đang có xu hướng tìm kiếm cơ hội riêng lẻ thay vì rút khỏi toàn bộ thị trường.

Theo đánh giá của các chuyên gia, vùng 1.760-1.770 điểm từng được xem là khu vực hỗ trợ kỹ thuật quan trọng. Khi VN Index xuyên thủng vùng này, vùng 1.715-1.735 điểm trở thành khu vực cần quan sát sát sao trong tuần mới. Đây cũng là khu vực có khả năng xuất hiện lực cầu bắt đáy.

Nếu VN Index giữ được 1.715-1.735 điểm và thanh khoản cải thiện theo hướng dòng tiền mua chủ động gia tăng, thị trường có thể hình thành một nhịp hồi kỹ thuật. Ngược lại, nếu áp lực bán tiếp tục tăng và chỉ số xuyên thủng 1.715 điểm, rủi ro điều chỉnh sẽ mở rộng về vùng 1.700 điểm. Khi đó, xu hướng ngắn hạn sẽ trở nên tiêu cực hơn đáng kể.

Đợt điều chỉnh hiện nay đang giúp thị trường giải tỏa một phần lượng cung sau giai đoạn tăng mạnh trước đó. VN Index giảm chưa đồng nghĩa với việc xu hướng tăng trung hạn đã chấm dứt. Điều quan trọng trong những phiên tới là thị trường có tạo được một vùng cân bằng mới hay không.

Vàng tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh

Giá vàng thế giới khép lại tuần giao dịch với áp lực điều chỉnh gia tăng khi đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ phục hồi. Thị trường đang hướng sự chú ý vào vùng 4.100 USD/ounce, được xem là ngưỡng hỗ trợ quan trọng trong tuần này.

Đáng lưu ý, trong phiên 2-10, giá vàng có lúc tăng lên 4.225 USD/ounce, mức cao nhất trong 4 phiên, nhưng sau đó nhanh chóng quay đầu. Đà tăng bị chặn lại khi giá tiến sát vùng 4.200-4.203 USD/ounce, vốn là vùng kháng cự quan trọng. Việc không vượt qua được vùng giá này cho thấy lực bán vẫn khá lớn.

Diễn biến trên xảy ra sau khi Mỹ công bố báo cáo việc làm tháng 9 kém tích cực. Nền kinh tế Mỹ chỉ tạo thêm 29.000 việc làm, thấp hơn đáng kể so với dự báo 90.000 việc làm. Tỷ lệ thất nghiệp cũng tăng từ 4,1% lên 4,2%.

Số liệu việc làm yếu thường tạo điều kiện cho giá vàng tăng do kỳ vọng FED nới lỏng chính sách tiền tệ. Tuy nhiên, lần này thị trường lại phản ứng khá khác biệt khi lợi suất trái phiếu Mỹ tăng mạnh. Lợi suất kỳ hạn 2 năm vượt 4,84%, trong khi kỳ hạn 10 năm tiến sát 5,30%.

Lợi suất tăng khiến vàng, một tài sản không sinh lãi, trở nên kém hấp dẫn hơn. Đồng USD cũng phục hồi, qua đó tạo thêm sức ép lên giá kim loại quý. Trong khi đó, giá dầu Brent duy trì trên 100 USD/thùng cùng những lo ngại về nguồn cung nhiên liệu tiếp tục làm gia tăng áp lực chi phí đối với nền kinh tế toàn cầu.

Trong tuần giao dịch mới, diễn biến của lợi suất trái phiếu Mỹ và đồng USD sẽ tiếp tục có ảnh hưởng lớn đến giá vàng. Nếu giá giữ được vùng 4.100-4.110 USD/ounce, lực cầu bắt đáy có thể xuất hiện, đưa giá trở lại kiểm định vùng 4.164 USD và xa hơn là 4.200 USD/ounce. Nếu vượt được 4.203 USD, áp lực giảm sẽ tạm thời được giải tỏa và giá có thể hướng lên vùng 4.285 USD/ounce.

Ngược lại, nếu giá đóng cửa dưới 4.100 USD/ounce, rủi ro giảm sâu hơn sẽ gia tăng. Khi đó, vùng 4.000-4.020 USD/ounce có thể trở thành mục tiêu tiếp theo. Xa hơn, thị trường có thể kiểm tra lại vùng 3.940 USD/ounce.

Giá vàng đang trong giai đoạn điều chỉnh sau thời gian tăng mạnh. Trong ngắn hạn, thị trường có thể tiếp tục biến động mạnh và chưa hình thành xu hướng rõ ràng. Mốc 4.100 USD/ounce sẽ là vùng giá quan trọng để xác định liệu vàng có thể ổn định trở lại hay tiếp tục điều chỉnh trong tuần này.