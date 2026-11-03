Chứng khoán UP (UPS): Thay Tổng giám đốc giữa đợt chào bán cổ phần, Bolt Holdings dự chi hàng trăm tỷ đồng

Thay đổi Tổng giám đốc và gia hạn đợt phát hành nghìn tỷ

Công ty Cổ phần Chứng khoán UP (mã chứng khoán UPS, UPSC) vừa ban hành nghị quyết thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối với ông Trần Văn Chiến kể từ ngày 26/11/2026, căn cứ theo đơn từ nhiệm của cá nhân. Ông Trần Văn Chiến sinh năm 1979 tại Bắc Ninh, đã đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc của UPSC từ ngày 20/1/2025. Dữ liệu công bố tính đến cuối quý I năm 2026 cho thấy ông Chiến sở hữu 1,1 triệu cổ phiếu UPS. Người được Hội đồng quản trị tín nhiệm giao trọng trách kế nhiệm vị trí Tổng giám đốc bắt đầu từ ngày 26/11/2026 là bà Phạm Thị Thùy. Bà Thùy cũng sẽ chính thức trở thành người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ngay khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Quyết định thay đổi nhân sự cấp cao được đưa ra ngay trong giai đoạn công ty đang ráo riết triển khai kế hoạch chào bán hơn 67,6 triệu cổ phần riêng lẻ. Khối lượng phát hành này tương đương gấp đôi lượng cổ phần đang lưu hành trên thị trường. Nếu đợt phát hành diễn ra thành công như kế hoạch, quy mô vốn điều lệ của công ty sẽ tăng vọt lên mức tròn 1.000 tỷ đồng.

Lịch trình huy động vốn vừa qua đã có sự điều chỉnh. Theo thông báo trước đó, thời gian nộp tiền mua cổ phần kéo dài từ ngày 21/09/2026 đến trước 11h00 ngày 21/10/2026. Tuy nhiên, tổ chức phát hành sau đó đã phát đi thông báo gia hạn thời gian để nhà đầu tư nộp tiền mua cổ phần tới 11h ngày 19/11/2026, tương đương việc kéo dài thêm gần một tháng. Mức giá chào bán được ấn định ở 10.000 đồng cho mỗi cổ phần, qua đó doanh nghiệp dự kiến thu về tối đa 676,2 tỷ đồng. Căn cứ theo kế hoạch sử dụng vốn, 400 tỷ đồng sẽ được phân bổ để bổ sung nguồn lực cho hoạt động tự doanh và hơn 276 tỷ đồng được sử dụng mở rộng năng lực cho vay giao dịch ký quỹ. Toàn bộ số vốn huy động được dự kiến sẽ giải ngân dứt điểm ngay trong năm tài chính 2026.

Pháp nhân bất động sản Bolt Holdings đăng ký mua hơn 62 triệu cổ phần

Danh sách nhà đầu tư chiến lược tham gia đợt chào bán riêng lẻ tiết lộ chỉ có hai nhà đầu tư đăng ký tham gia. Cụ thể, Công ty Cổ phần Bolt Holdings dự kiến mua tới 62,62 triệu cổ phần và Chủ tịch Hội đồng quản trị Chu Tuấn An đăng ký mua 5 triệu cổ phần.

Sự tham gia của Công ty Cổ phần Bolt Holdings thu hút sự chú ý trên thị trường. Theo dữ liệu đăng ký kinh doanh, pháp nhân này được thành lập vào ngày 29/2/2024, đăng ký hoạt động chính trong lĩnh vực bất động sản với trụ sở chính đặt tại tầng 8, số 11B Cát Linh, phường Ô Chợ Dừa, thành phố Hà Nội. Quy mô vốn điều lệ ban đầu của công ty chỉ đạt 10 tỷ đồng, do ông Cao Tấn Thành làm Tổng Giám đốc.

Từ đầu năm 2026, doanh nghiệp bất động sản này liên tục thực hiện các đợt tăng vốn thần tốc và điều chỉnh nhân sự quản lý cấp cao. Tháng 1 năm 2026, công ty tăng vốn điều lệ lên 110 tỷ đồng và ghi nhận sự xuất hiện của ông Vũ Khánh Din ở vị trí Tổng Giám đốc kiêm đại diện pháp luật. Đáng chú ý, dữ liệu công bố cho thấy ông Vũ Khánh Din hiện cũng là Thành viên Hội đồng quản trị độc lập của Chứng khoán UP.

Quá trình phình to quy mô vốn tiếp tục diễn ra dồn dập khi doanh nghiệp tăng vốn từ 110 tỷ đồng lên 810 tỷ đồng vào tháng 3/2026 và vươn lên mức 1.500 tỷ đồng vào tháng 4/2026. Gần đây nhất, vào tháng 5/2026, vị trí Tổng giám đốc kiêm đại diện pháp luật của Bolt Holdings đã được chuyển giao cho ông Lưu Thái Đông.