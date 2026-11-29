Chủ tịch không mua 5 triệu cổ phiếu, hủy hơn 46,1 triệu đơn vị và nâng vốn điều lệ lên 538,7 tỷ đồng

Công ty cổ phần Chứng khoán UP vừa hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ kết thúc vào ngày 19/11/2026 với kết quả chỉ phân phối được 21,5 triệu cổ phiếu trong tổng lượng đăng ký chào bán 67.625.400 cổ phiếu. Do không đạt đủ số lượng dự kiến, doanh nghiệp phải thực hiện hủy hơn 46,1 triệu cổ phiếu chưa phân phối hết.

Đáng chú ý, ông Chu Tuấn An, Chủ tịch Hội đồng quản trị Chứng khoán UP, đã không mua cổ phiếu nào trong tổng số 5 triệu cổ phiếu đăng ký mua thêm với nguyên nhân thay đổi kế hoạch tài chính cá nhân. Toàn bộ 21,5 triệu cổ phiếu phát hành thành công trong đợt này được mua bởi Công ty cổ phần Bolt Holdings, thấp hơn nhiều so với kế hoạch đăng ký mua ban đầu của tổ chức này là 62.625.400 cổ phiếu. Sau đợt chào bán riêng lẻ, vốn điều lệ của Chứng khoán UP tăng từ 323,7 tỷ đồng lên mức 538,7 tỷ đồng.

Trước đó, Chứng khoán UP đã thông qua phương án phát hành riêng lẻ 67.625.400 cổ phiếu với mức giá 10.000 đồng mỗi cổ phiếu để huy động 676,25 tỷ đồng từ hai nhà đầu tư là Công ty cổ phần Bolt Holdings và cá nhân ông Chu Tuấn An. Theo kế hoạch sử dụng vốn đề ra từ đầu năm, doanh nghiệp dự kiến phân bổ 400 tỷ đồng cho hoạt động tự doanh và sử dụng 276,25 tỷ đồng còn lại để bổ sung, cung ứng nguồn vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ.

Về nhà đầu tư mua cổ phần lần này, Công ty cổ phần Bolt Holdings được thành lập vào ngày 29/2/2024, đặt trụ sở tại tầng 10, tòa nhà Hapro, số 11B Cát Linh, phường Ô Chợ Dừa, TP. Hà Nội, hoạt động trong lĩnh vực bất động sản với người đại diện theo pháp luật là ông Lưu Thái Đông. Theo thông tin công bố trên trang điện tử của Bolt Holdings, Chứng khoán UP là một thành viên thuộc hệ sinh thái của tập đoàn này và đã chính thức đưa cổ phiếu UPS vào giao dịch trên thị trường UPCoM từ ngày 20/3/2026.

Công ty cổ phần Chứng khoán UP được thành lập từ năm 2007 với tên gọi tiền thân là Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia. Ở lần tăng vốn gần nhất vào tháng 11/2025, doanh nghiệp mới nâng vốn điều lệ từ 300 tỷ đồng lên 323,7 tỷ đồng và hiện nằm trong nhóm các công ty chứng khoán có quy mô vốn nhỏ trên thị trường.

Thay đổi Tổng Giám đốc và ghi nhận lợi nhuận sau thuế 9 tháng tăng 90,1%

Bên cạnh biến động về cơ cấu vốn điều lệ, bộ máy điều hành cấp cao của Chứng khoán UP cũng vừa được kiện toàn. Cụ thể, doanh nghiệp đã ra quyết định miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với ông Trần Văn Chiến và bổ nhiệm bà Phạm Thị Thuỳ đảm nhiệm cương vị Tổng Giám đốc, cùng có hiệu lực kể từ ngày 26/11/2026.

Về tình hình hoạt động kinh doanh, trong 9 tháng đầu năm 2026, Chứng khoán UP ghi nhận tổng doanh thu đạt 163,05 tỷ đồng, tăng 24,5% so với cùng kỳ năm trước. Khấu trừ các chi phí, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt 47,11 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng trưởng 90,1% so với cùng kỳ năm 2025.

Xét trong cơ cấu doanh thu 9 tháng đầu năm 2026, mảng tự doanh đóng góp tỷ trọng lớn nhất khi lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL) đạt 52,72 tỷ đồng, chiếm 32,33% tổng doanh thu. Đứng thứ hai là doanh thu từ nghiệp vụ môi giới chứng khoán đạt 35,35 tỷ đồng, tương ứng tỷ trọng 21,7%. Ngoài ra, lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) đóng góp 29,05 tỷ đồng, chiếm 17,82% tổng doanh thu, trong khi doanh thu từ nghiệp vụ bảo lãnh và đại lý phát hành chứng khoán đạt 27,27 tỷ đồng, chiếm 16,7% tổng doanh thu.