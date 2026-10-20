Chứng khoán UP (UPS) gia hạn nộp tiền mua cổ phiếu riêng lẻ, chờ Bolt Holdings thâu tóm

Gia hạn thời gian nộp tiền đợt phát hành hơn 676 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Chứng khoán UP (mã chứng khoán UPS) vừa có thông báo điều chỉnh thời gian nộp tiền thực hiện quyền mua cổ phần trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ. Theo kế hoạch ban đầu, thời gian nộp tiền được quy định từ ngày 21/09 đến trước 11 giờ ngày 21/10. Tuy nhiên, doanh nghiệp đã quyết định kéo dài thời hạn nộp tiền đến trước 11 giờ ngày 19/11.

Đợt chào bán này có quy mô 67.625.400 cổ phiếu với mức giá 10.000 đồng mỗi đơn vị. Số tiền huy động dự kiến đạt 676,25 tỷ đồng sẽ được phân bổ cho hai mảng kinh doanh cốt lõi. Cụ thể, công ty sử dụng 400 tỷ đồng để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động tự doanh. Phần còn lại 276,25 tỷ đồng được dùng để cung ứng vốn cho mảng cho vay giao dịch ký quỹ.

Chứng khoán UP tiền thân là Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia, được thành lập năm 2007. Lần tăng vốn gần nhất diễn ra vào tháng 11/2025, đưa vốn điều lệ từ 300 tỷ đồng lên mức 323,7 tỷ đồng. Với quy mô vốn này, doanh nghiệp hiện vẫn được xếp vào nhóm các công ty chứng khoán nhỏ trên thị trường.

Doanh nghiệp bất động sản Bolt Holdings chuẩn bị nắm quyền chi phối

Danh sách nhà đầu tư tham gia đợt phát hành riêng lẻ của Chứng khoán UP chỉ bao gồm hai pháp nhân và cá nhân. Công ty Cổ phần Bolt Holdings đăng ký mua khối lượng lớn nhất với 62.625.400 cổ phiếu. Phần còn lại 5 triệu cổ phiếu được phân phối cho nhà đầu tư cá nhân Chu Tuấn An. Nếu đợt tăng vốn diễn ra đúng kế hoạch và nộp tiền đầy đủ, Bolt Holdings sẽ vươn lên trở thành cổ đông lớn nhất, trực tiếp nắm giữ 62,82% vốn điều lệ và giành quyền chi phối tại Chứng khoán UP.

Dữ liệu đăng ký kinh doanh cho thấy Công ty Cổ phần Bolt Holdings là một pháp nhân mới được thành lập vào ngày 29/02/2024. Doanh nghiệp này đăng ký hoạt động chính trong lĩnh vực bất động sản, có trụ sở đặt tại tầng 10 tòa nhà Hapro trên phố Cát Linh, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội. Người đại diện theo pháp luật hiện tại là ông Lưu Thái Đông.

Việc thâu tóm Chứng khoán UP dường như đã được tổ chức này lên kế hoạch từ trước. Thông tin công bố trên trang chủ của Bolt Holdings từng xác nhận Chứng khoán UP là một thành viên thuộc hệ sinh thái của công ty vào thời điểm mã chứng khoán UPS chính thức được đưa lên giao dịch trên hệ thống UPCoM hồi tháng 03/2026.