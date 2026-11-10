Chứng khoán UP tiến vào dự án 267 Quang Trung, Hà Đông

Khu đất dự án 267 Quang Trung. (Ảnh tư liệu: Tiến Dũng).

Vừa qua, CTCP Liên hợp Thực phẩm (mã: FCC) đã tiến hành ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 với thông qua phương án đổi tên thành CTCP Bất động sản Ramond, đồng thời thông qua chủ trương đầu tư Công trình dịch vụ và nhà ở cao cấp 267 Quang Trung tại phường Hà Đông, Hà Nội.

Đại hội FCC cũng trình cổ đông thông qua 3 phương án phát hành riêng lẻ để tăng vốn điều lệ.

Phương án 1 là phát hành 4 triệu cổ phiếu với tổng giá trị chào bán theo mệnh giá là 40 tỷ đồng. Trường hợp huy động thành công, FFC sẽ tăng vốn từ 60 tỷ đồng lên 100 tỷ đồng và sử dụng nguồn vốn này để phục vụ hoạt động kinh doanh, thanh toán các chi phí và khoản nợ đến hạn (nếu có).

Phương án 2 là chào bán 63,5 triệu cổ phiếu với tổng giá trị tương ứng theo mệnh giá là 635 tỷ đồng. Vốn điều lệ sau khi huy động thành công dự kiến tăng từ 60 tỷ đồng lên 695 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền thu được sẽ sử dụng để thực hiện dự án 267 Quang Trung.

Với phương án này, FCC cho biết có 3 nhà đầu tư dự kiến mua cổ phần là CTCP Bolt Holdings (đăng ký 15,875 triệu cp); CTCP Công nghệ Tài chính Finra Capital (15,875 triệu cp) và Công ty TNHH MTV Hicorp (31,75 triệu cp).

Phương án 3 là chào bán 70 triệu cổ phiếu với tổng giá trị tương ứng theo mệnh giá là 700 tỷ đồng. Vốn điều lệ sau khi huy động thành dự kiến tăng từ 60 tỷ đồng lên 760 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền thu về dự kiến phục vụ hoạt động đầu tư tài chính của FCC (cụ thể là đầu tư mua cổ phần/vốn góp đơn vị khác để trở thành đối tác kinh doanh, công ty con hoặc công ty liên kết).

Với phương án này, 3 nhà đầu tư dự kiến tham gia sẽ có Bolt Holdings (đăng ký 17,5 triệu cp); Finra Capital (17,5 triệu cp) và Hicorp (35 triệu cp).

Kết quả, đại hội bất thường FCC đã thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các phương án chào bán riêng lẻ nói trên để triển khai, căn cứ theo tình hình hoạt động và nhu cầu vốn của doanh nghiệp.

Hồi giữa năm, UBND TP Hà Nội đã phê duyệt cập nhật danh mục các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị trong Kế hoạch phát triển nhà ở trên địa bàn giai đoạn 2026 - 2030, trong đó có công trình dịch vụ và nhà ở cao cấp 267 Quang Trung.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 4.350 tỷ đồng, dự kiến cung cấp 896 căn nhà ở với tổng diện tích sàn gần 128.000 m2. Vị trí này nằm ngay trên tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông, sát ngã tư Cầu Đơ - Ngô Thì Nhậm - Quang Trung.

Cổ phiếu FCC được định giá bao nhiêu?

Theo phương pháp giá trị sổ sách, tại ngày 31/12/2024, một cổ phiếu FCC được định giá 2.203 đồng/cp. Con số này tại thời điểm 31/12/2025 là 2.338 đồng/cp.

Từ ngày 26/6/2026, cổ phiếu FCC đã được đưa ra khỏi diện hạn chế giao dịch. Trên thị trường, kết phiên ngày 3/11, mã FCC có thị giá 80.000 đồng/cp với thanh khoản thấp, gần như không có giao dịch.

FCC tiền thân là Nhà máy Liên hợp Thực phẩm do Ủy ban hành chính tỉnh Hà Tây thành lập vào năm 1971. Ngành nghề kinh doanh chính của FCC là sản xuất lương thực, bánh mỳ, mỳ sợi.

Năm 1992, FCC đã được quyết định thành lập lại với tên gọi Công ty Liên hợp Thực phẩm Hà Tây, ngành kề kinh doanh chủ yếu là sản xuất bánh, mứt, kẹo, bia, nước khoáng. Năm 2004, FCC cổ phần hóa và đổi tên như hiện nay.

Hiện ngành nghề kinh doanh chính của FCC là kinh doanh thương mại và cho thuê mặt bằng để kinh doanh. FCC cho biết đã ngừng toàn bộ hoạt động sản xuất bia hơi.

Bên cạnh khu đất 267 Quang Trung, FCC còn đang quản lý và sử dụng một khu đất khác ở khu Yên Sơn, Chúc Sơn (Chương Mỹ, Hà Nội).

Tính đến cuối năm 2025, FCC có tổng tài sản hơn 16 tỷ đồng và nợ phải trả hơn 2 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu 14 tỷ đồng. Năm ngoái, FCC ghi nhận doanh thu 9 tỷ đồng và lãi sau thuế 0,8 tỷ đồng; lỗ sau thuế lũy kế hơn 55 tỷ đồng.

Vốn điều lệ tại ngày 31/12/2025 của FCC khoảng 60 tỷ đồng, trong đó có một số cổ đông pháp nhân lớn là CTCP Gemadept (26,56%), CTCP Bông Sen Vàng (34,98%). Trong 6 tháng đầu năm, hai đơn vị này đã đồng loạt thoái vốn khỏi FCC.

Tháng 4/2026, CTCP Chứng khoán UP (mã: UPS) đã mua vào 500.000 cổ phiếu FCC, tương ứng 8,34% tỷ lệ sở hữu. Sang tháng 5/2026, UPS tiếp tục mua vào và tăng tỷ lệ sở hữu tại FCC lên 14,43%.

Danh tính 3 nhà đầu tư muốn mua vốn

Hiện trạng khu đất 267 Quang Trung. (Ảnh tư liệu: Tiến Dũng).

Như đã đề cập ở trên, đối với phương án 2 và phương án 3, có ba nhà đầu tư đăng ký tham gia mua cổ phần của FCC.

Đầu tiên là Bolt Hodings, doanh nghiệp ngày thành lập vào tháng 2/2024 với vốn điều lệ 10 tỷ đồng, gồm 3 cổ đông cá nhân là Đỗ Hoàng Minh (80%), Đinh Văn Hiệp (10%) và Cao Tấn Thành (10%).

Trong đó, ông Đỗ Hoàng Minh (sinh năm 1988) là con trai ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh. Ông Đinh Văn Hiệp đang là Thành viên HĐQT độc lập của UPS. Còn ông Cao Tấn Thành hiện đang sở hữu 72,33% vốn điều lệ của UPS.

Tháng 1/2026, Bolt Holdings tăng vốn lên 110 tỷ đồng, đến tháng 3/2026 tiếp tục tăng lên 810 tỷ đồng và tháng 4/2026 tăng lên 1.500 tỷ đồng.

Hiện nay, Tổng Giám đốc kiêm đại diện pháp luật của Bolt Holdings là ông Vũ Khánh Din - cũng là Thành viên HĐQT độc lập của UPS. Trên website, UPS được giới thiệu chính là một thành viên của hệ sinh thái Bolt Holdings.

Về Finra Capital, doanh nghiệp này ra đời vào tháng 6/2024 với vốn điều lệ 100 tỷ đồng, gồm 3 cổ đông cá nhân là Trần Văn Thế (51%), Nguyễn Công Minh (24,5%) và Vũ Thị Hồng Giang (24,5%).

Trong đó, ông Trần Văn Thế được biết đến là Phó Chủ tịch HĐQT của CTCP Dịch vụ Đường Cao tốc Việt Nam (mã: VSE); Chủ tịch HĐQT của CTCP Đầu tư và Phát triển INDEL.

Tính đến cuối năm 2025, Finra Capital có vốn điều lệ 110 tỷ đồng, Tổng Giám đốc kiêm đại diện pháp luật là ông Đỗ Quang Trung. Theo giới thiệu, Finra hiện đang hợp tác bán chéo cùng với UPS.

Được biết, cả Finra, Bolt Holdings và UPS đều có chung trụ sở tại Hapro Building, đường Cát Linh, Hà Nội.

Cuối cùng là Hicorp, doanh nghiệp này hiện có vốn điều lệ 323 tỷ đồng, gồm hai cổ đông là CTCP Quản lý Tài sản Kỳ Lân (59,13%) và Phạm Quốc Hiền (40,87%).

Tính đến tháng 5/2026, Công ty Kỳ Lân có vốn điều lệ 2.800 tỷ đồng. Danh sách cổ đông sáng lập của Kỳ Lân có ông Đỗ Hoàng Minh (80%), ông Đinh Văn Hiệp (10%) và Tạ Quốc Việt (10%) - những cá nhân có liên quan đến Tân Hoàng Minh.

Kỳ Lân cũng có mối liên hệ với UPS. Tháng 7/2025, HĐQT của UPS từng phê duyệt đầu tư mua 4,5 triệu cổ phần của Kỳ Lân. Bên chuyển nhượng là ông Đinh Văn Hiệp.