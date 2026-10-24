Chứng khoán UP: Lãi từ tài sản tài chính giảm mạnh, tổng tài sản vẫn vượt 1.021 tỷ đồng

Trong 9 tháng đầu năm 2026, Công ty CP Chứng khoán UP (UPCOM: UPS) ghi nhận nhiều khoản lãi từ tài sản tài chính giảm mạnh so với cùng kỳ. Dù vậy, lợi nhuận sau thuế vẫn tăng hơn 90%, trong khi tổng tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu đồng loạt tăng.

Lãi từ tài sản tài chính giảm mạnh (Ảnh: Chứng khoán UP).

Theo báo cáo tài chính riêng quý III/2026, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) của Chứng khoán UP đạt 52,1 tỷ đồng trong 9 tháng, giảm 43,5% so với cùng kỳ năm trước. Riêng lãi bán tài sản tài chính FVTPL giảm từ 67,4 tỷ đồng xuống 22,1 tỷ đồng, tương đương giảm khoảng 67,2%. Cổ tức và tiền lãi phát sinh từ nhóm tài sản này cũng giảm mạnh, từ 8,5 tỷ đồng xuống còn 782 triệu đồng.

Ở chiều ngược lại, lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) tăng từ 6,6 tỷ đồng lên hơn 20 tỷ đồng; lãi từ các khoản cho vay và phải thu đạt 10,2 tỷ đồng, so với 5,7 tỷ đồng cùng kỳ. Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán tăng lên 35,4 tỷ đồng, trong khi doanh thu bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán ghi nhận 27,3 tỷ đồng.

Nhờ các nguồn thu khác bù đắp, tổng doanh thu hoạt động 9 tháng đạt 163,1 tỷ đồng, tăng 24,5%. Lợi nhuận sau thuế đạt 47,1 tỷ đồng, tăng 90,2% so với mức 24,8 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, chi phí lãi vay tăng từ 18,1 tỷ đồng lên 44 tỷ đồng, tương đương tăng khoảng 143,8%, cho thấy áp lực chi phí vốn gia tăng đáng kể.

Về tình hình tài chính, tổng tài sản tại ngày 30/9/2026 đạt 1.021,1 tỷ đồng, tăng 11,7% so với đầu năm. Đáng chú ý, các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn tăng từ 387,2 tỷ đồng lên 526,9 tỷ đồng, trong khi các khoản cho vay giảm từ 122,5 tỷ đồng xuống 51,9 tỷ đồng. Tiền và các khoản tương đương tiền đạt 221,2 tỷ đồng, tăng 16,9%; tuy nhiên, khoản tương đương tiền riêng lẻ giảm từ 170 tỷ đồng về 0 đồng.

Ở phía nguồn vốn, tổng nợ phải trả tăng 10,3%, lên 640,1 tỷ đồng, chủ yếu là nợ ngắn hạn và các khoản vay. Vốn chủ sở hữu tăng 14,1%, đạt 381 tỷ đồng. Đáng chú ý, lợi nhuận chưa phân phối tăng từ 15,6 tỷ đồng lên 62,7 tỷ đồng, góp phần cải thiện quy mô vốn chủ sở hữu.

Nhìn chung, Chứng khoán UP ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng tích cực dù một số khoản lãi từ tài sản tài chính suy giảm mạnh. Sự gia tăng của đầu tư HTM và vốn chủ sở hữu là những điểm đáng chú ý, trong khi đó, chi phí lãi vay tăng cao và sự dịch chuyển cơ cấu tài sản là những yếu tố cần tiếp tục được theo dõi.