Chứng khoán UP báo lãi quý III tăng hơn 80%, giao dịch gần 700 tỷ đồng trái phiếu

CTCP Chứng khoán UP (UPSC - Mã: UPS) ghi nhận doanh thu hoạt động quý III/2026 gần 71 tỷ đồng, giảm gần 20% so với cùng kỳ năm trước.

Trong cơ cấu doanh thu, hoạt động bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán đóng góp khoảng 27 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước không ghi nhận khoản thu này.

Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) đạt gần 22 tỷ đồng, giảm 69% so với cùng kỳ. Doanh thu tư vấn tài chính ở mức gần 7 tỷ đồng, còn lãi từ các khoản cho vay và phải thu đạt hơn 2,8 tỷ đồng, giảm hơn 13%.

Trong kỳ, chi phí hoạt động giảm gần 84% so với cùng kỳ, xuống còn hơn 7,7 tỷ đồng. Chi phí quản lý công ty chứng khoán giảm 25%, còn gần 5,6 tỷ đồng. Ngược lại, chi phí tài chính tăng 50%, lên gần 15 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí lãi vay.

Nhờ mức giảm mạnh của chi phí hoạt động, Chứng khoán UP ghi nhận lợi nhuận trước thuế gần 43 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hơn 34 tỷ đồng, cùng tăng khoảng 82% so với quý III/2025.

Theo giải trình của công ty, lợi nhuận sau thuế tăng chủ yếu do khoản lỗ từ các tài sản tài chính FVTPL giảm mạnh, cùng với chi phí quản lý công ty chứng khoán đi xuống.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu hoạt động của Chứng khoán UP đạt hơn 163 tỷ đồng, tăng gần 25% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế gần 59 tỷ đồng, tăng hơn 90%, trong khi lợi nhuận sau thuế khoảng 47 tỷ đồng, tăng 88%.

Năm 2026, công ty đặt mục tiêu doanh thu 350 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 50 tỷ đồng. Sau 9 tháng, Chứng khoán UP thực hiện khoảng 94% mục tiêu lợi nhuận sau thuế cả năm.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Chứng khoán UP đạt hơn 1.021 tỷ đồng, tăng 26% so với cuối quý II và 12% so với đầu năm.Trong đó, tiền và tiền gửi đạt hơn 221 tỷ đồng, gấp 6,7 lần so với cuối quý II và tăng 17% so với đầu năm.

Dư nợ cho vay giao dịch ký quỹ (margin) tại cuối quý III gần 51 tỷ đồng, giảm 56% so với đầu năm. Ngoài ra, khoản cho vay ứng trước tiền bán chứng khoán ghi nhận khoảng 1 tỷ đồng.

Giá trị tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) hơn 89 tỷ đồng, giảm 5,5% so với cuối quý II.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính, giá trị giao dịch chứng khoán của công ty trong kỳ xấp xỉ 700 tỷ đồng. Trong đó, giao dịch trái phiếu chiếm gần 673 tỷ đồng, còn chứng khoán khác hơn 27 tỷ đồng. Đối với giao dịch của nhà đầu tư, tổng giá trị giao dịch đạt gần 309 tỷ đồng, chủ yếu là cổ phiếu.

Về nguồn vốn, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn đạt khoảng 603 tỷ đồng, tăng 37% so với cuối quý II và 9% so với đầu năm.

Vốn chủ sở hữu tại ngày 30/9 đạt gần 381 tỷ đồng, tăng 10% so với cuối quý II và 14% so với đầu năm. Trong đó, vốn góp của chủ sở hữu 324 tỷ đồng, còn lợi nhuận chưa phân phối gần 63 tỷ đồng.