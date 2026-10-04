Chứng khoán tuần tới: Có lấy lại được ngưỡng 1.800 điểm?

VN-Index vừa ghi nhận một tuần giao dịch giảm điểm từ vùng 1.790 xuống quanh mốc 1.730. Kết phiên cuối tuần, VN-Index đóng cửa tại 1.737,71 điểm, giảm 47,4 điểm tương ứng giảm 2,66% so với tuần trước.

Dự báo về chứng khoán tuần tới, theo chuyên gia của Công ty CP Chứng khoán SHS, thị trường có tuần thứ 2 liên tiếp giảm điểm, áp lực bán gia tăng mạnh hơn, thanh khoản tăng khi giá giảm. Áp lực bán bắt đầu tăng khi VN-Index không giữ được hỗ trợ mạnh 1800 điểm.

Hiện tại vùng hỗ trợ VN-Index là 1.715 - 1.730 điểm, tương ứng vùng giá thấp nhất tháng 8/2026. Hỗ trợ mạnh là vùng giá 1.680 điểm - 1.700 điểm, tương ứng đường xu hướng nối các vùng giá thấp nhất tháng 3, 7/2026. Áp lực bán đang gia tăng khá mạnh trong phiên cuối tuần và tôi nhận thấy dòng tiền đang cải thiện, gia tăng ở vùng giá thấp.

Theo các chuyên gia, thị trường chứng khoán tuần tới sẽ có nhiều biến động. (Ảnh minh hoạ)

Theo chuyên gia, trong trường hợp tiêu cực, áp lực bán mạnh nếu có khiến VN-Index vẫn có thể chịu áp lực điều chỉnh về vùng đáy tháng 7/2026 tương ứng 1.650 điểm - 1.680 điểm và tạo đáy, phục hồi trở lại.

Theo ông Nguyễn Tấn Phong - chuyên gia phân tích của Chứng khoán Pinetree, loạt số liệu vĩ mô quý III sẽ là biến số đáng chú ý trong tuần tới. Tăng trưởng kinh tế được kỳ vọng vẫn ở mức cao, qua đó có thể hỗ trợ tâm lý và tạo điều kiện cho một nhịp hồi phục kỹ thuật.

Ông Phong cho rằng, vùng hỗ trợ cần theo dõi là 1.720 - 1.730 điểm, trong khi vùng cản gần nằm quanh 1.760-1.780 điểm. Thanh khoản thấp hiện nay cho thấy, phần lớn dòng tiền đang đứng ngoài quan sát, thay vì bán tháo trong hoảng loạn.

Tuy nhiên, ông Phong lưu ý nhịp hồi kỹ thuật chưa đồng nghĩa với đảo chiều xu hướng. Nếu CPI tháng 9 cao hơn kỳ vọng, lo ngại lãi suất neo cao có thể gia tăng, gây sức ép lên nhóm ngân hàng. Trong khi đó, khối ngoại tiếp tục rút vốn và giá dầu duy trì trên 100 USD/thùng sẽ khiến nhịp hồi trở nên mong manh hơn. Nếu vùng 1.720 điểm bị xuyên thủng, thị trường có thể bước vào giai đoạn tích lũy kéo dài.

Với nhà đầu tư đang nắm giữ cổ phiếu, ông Phong khuyến nghị tận dụng nhịp hồi để cơ cấu danh mục, giảm tỷ trọng vay ký quỹ, ưu tiên cổ phiếu cơ bản tốt và duy trì tiền mặt. Nhà đầu tư chưa giải ngân nên kiên nhẫn chờ tín hiệu xác nhận từ vĩ mô, thanh khoản và dòng tiền ngoại, thay vì bắt đáy sớm.

Trong khi đó, theo Chứng khoán Rồng Việt, trong ngắn hạn, VN-Index được hỗ trợ bởi cổ phiếu trụ là FPT, VIC, VHM, GVR, MSN, MWG, nhóm ngân hàng nên nhiều khả năng thị trường sẽ có một nhịp hồi nảy từ 1.700-1.720 lên 1.800 điểm. Xu thế trung hạn vẫn cần điều chỉnh về quanh 1.600 - 1.640 điểm, lúc này định giá cổ phiếu đủ hấp dẫn, dòng tiền mới sẽ đổ vào thị trường, cơ hội sẽ xuất hiện nhiều hơn.

Theo chứng khoán AseanSC, VN-Index nhiều khả năng tiếp tục rung lắc mạnh quanh vùng 1.715 - 1.750 điểm, nhưng xác suất xuất hiện nhịp hồi kỹ thuật sẽ tăng nếu lực bán suy yếu và chỉ số bảo toàn vùng đáy 1.715 - 1.735 điểm. Vùng 1.760 - 1.780 điểm là kháng cự gần cần vượt qua để cải thiện cấu trúc ngắn hạn.

Điểm cần theo dõi là phản ứng của dòng tiền đối với số liệu kinh tế quý III và 9 tháng 2026 được công bố ngày 03/10, đặc biệt GDP, sản xuất công nghiệp, tiêu dùng và lạm phát, bên cạnh diễn biến tỷ giá, lãi suất và giao dịch khối ngoại.

Đưa ra lời khuyên cho nhà đầu tư, AseanSC cho rằng, nhà đầu tư nên hạn chế bắt đáy sớm, chỉ giải ngân thăm dò ở cổ phiếu giữ nền tốt khi vùng 1.715 - 1.735 điểm được bảo vệ; có thể nâng tỷ trọng nếu VN-Index lấy lại 1.760 - 1.780 điểm với dòng tiền xác nhận, trong khi cần tiếp tục giảm rủi ro nếu chỉ số xuyên thủng vùng 1.715 điểm.