VN-Index biến động mạnh, thanh khoản suy giảm

Tuần giao dịch từ ngày 23 - 27/11 có bốn phiên do thị trường nghỉ giao dịch ngày 24/11. Áp lực bán gia tăng trong những phiên giữa tuần, khiến VN-Index có thời điểm đánh mất mốc 1.650 điểm.

Khởi đầu tuần, VN-Index tăng 8,35 điểm, lên 1.697,14 điểm. Tuy nhiên, đà tăng không được duy trì khi dòng tiền tham gia thị trường còn thận trọng. Chỉ số quay đầu giảm 9,69 điểm trong phiên 25/11.

Những thông tin liên quan đến chính sách thuế quan của Mỹ tiếp tục tác động đến tâm lý nhà đầu tư. Trong phiên 26/11, áp lực bán lan rộng, khiến VN-Index giảm 57,77 điểm, tương ứng 3,42%, xuống 1.629,68 điểm.

Lực cầu tại vùng giá thấp xuất hiện trong phiên cuối tuần, giúp VN-Index phục hồi 24,22 điểm, tương ứng 1,49%, lên 1.653,90 điểm.

Tính chung cả tuần, VN-Index giảm 34,89 điểm, tương ứng 2,07%. VN30-Index giảm 1,96%, xuống 1.753,53 điểm; HNX-Index giảm 2,76%, xuống 228,11 điểm.

THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN | 23 - 27/11/2026

Diễn biến VN-Index trong tuần

Điểm đóng cửa

1.653,90

Biến động cả tuần

-2,07%

-34,89 điểm

1.720 1.690 1.660 1.630 1.600 1.688,79 1.697,14 1.687,45 1.629,68 1.653,90 20/11 23/11 25/11 26/11 27/11

Ngày 20/11 là mốc so sánh; ngày 24/11 nghỉ giao dịch.

Nguồn: Dữ liệu thị trường, tổng hợp từ SHS và BSC.

Theo thống kê của Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS), tổng giá trị giao dịch trên HOSE trong tuần đạt 56.094,9 tỷ đồng, giảm 25,4% so với tuần trước. Khối lượng giao dịch đạt hơn 2,57 tỷ cổ phiếu, giảm 22,5%.

Trên HNX, giá trị giao dịch đạt 2.698,1 tỷ đồng, giảm 13,7%; khối lượng giao dịch giảm 18,9%, xuống còn 199,45 triệu cổ phiếu.

Bên cạnh yếu tố tuần giao dịch có ít hơn một phiên, thanh khoản bình quân mỗi phiên cũng suy giảm. Dòng tiền chưa có sự cải thiện rõ rệt, ngay cả khi thị trường phục hồi trong phiên cuối tuần.

Toàn cảnh thị trường chứng khoán

Tuần 23 - 27/11/2026

GTGD: Giá trị giao dịch; KLGD: Khối lượng giao dịch; CP: Cổ phiếu. Biến động so với tuần trước. Nguồn: SHS Research.

Xét theo nhóm ngành, dầu khí dẫn đầu đà tăng với mức tăng 1,66%, tiếp đến là công nghệ thông tin tăng 1,11%, hóa chất tăng 0,61%.

Ở chiều ngược lại, nhóm truyền thông giảm 10,05%, dịch vụ tài chính giảm 4,75%, hàng cá nhân và gia dụng giảm 4,21%, bảo hiểm giảm 3,63%, bất động sản giảm 2,81% và ngân hàng giảm 2,04%.

23 - 27/11/2026 | ĐƠN VỊ: %

Biến động các nhóm ngành trong tuần

■ Tăng ■ Giảm

Dầu khí +1,66%

Công nghệ thông tin +1,11%

Hóa chất +0,61%

Ngân hàng -2,04%

Bán lẻ -2,44%

Bất động sản -2,81%

Bảo hiểm -3,63%

Hàng cá nhân và gia dụng -4,21%

Dịch vụ tài chính -4,75%

Truyền thông -10,05%

Nguồn: SHS Research. Thống kê một số nhóm ngành; chiều dài thanh thể hiện độ lớn biến động, màu sắc thể hiện chiều tăng hoặc giảm.

Riêng phiên 27/11, sắc xanh trở lại ở 17/18 nhóm ngành. Dầu khí là nhóm dẫn dắt đà phục hồi với PVS tăng 10%, BSR tăng 6,87%, PVD tăng 6,77%, PVT tăng 6,70% và GAS tăng 6,62%.

Trong nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, VIC đóng góp 8,1 điểm vào mức tăng của VN-Index, tiếp đến là GAS, BSR, MBB và GVR.

Khối ngoại gia tăng bán ròng, thị trường chờ tín hiệu phục hồi

Theo SHS, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 5.710,2 tỷ đồng trên HOSE trong tuần qua, nâng giá trị bán ròng lũy kế từ đầu năm lên khoảng 132.900 tỷ đồng.

Áp lực bán tập trung chủ yếu trong phiên 25/11, với giá trị bán ròng hơn 5.674 tỷ đồng. Đến phiên cuối tuần, khối ngoại quay trở lại mua ròng hơn 562 tỷ đồng trên HOSE.

DÒNG VỐN NGOẠI | TUẦN 23 - 27/11/2026

Khối ngoại gia tăng bán ròng

-5.710,2 tỷ đồng

Giá trị giao dịch ròng cả tuần trên HOSE

1.000 0 -2.000 -4.000 -6.000 -419,3 -5.674,4 -186,9 +562,6 23/11 25/11 26/11 27/11

Đơn vị: tỷ đồng. Nguồn: SHS Research. Số liệu tổng tuần và từng phiên theo báo cáo công bố.

Trong phiên 27/11, FPT dẫn đầu danh sách mua ròng của nhà đầu tư nước ngoài với gần 182 tỷ đồng, tiếp đến là MBB, BSR, HPG và VIC.

Mặc dù chỉ số phục hồi mạnh, giá trị khớp lệnh trên HOSE trong phiên cuối tuần chỉ đạt 9.263 tỷ đồng, giảm 33,69% so với phiên trước và thấp hơn 19,4% so với bình quân 20 phiên.

Trong báo cáo thị trường ngày 27/11, Công ty CP Chứng khoán BIDV (BSC) đánh giá đà tăng của VN-Index chủ yếu mang tính phục hồi kỹ thuật. Khi thanh khoản chưa cải thiện, chỉ số có thể cần thêm thời gian tích lũy quanh vùng 1.640 - 1.660 điểm trước khi xác lập xu hướng mới.

Trong khi đó, SHS nhận định xu hướng ngắn hạn của VN-Index vẫn suy giảm sau khi đánh mất vùng hỗ trợ 1.680 - 1.700 điểm. Vùng 1.600 điểm được xác định là ngưỡng hỗ trợ quan trọng, trong khi 1.680 - 1.700 điểm trở thành vùng kháng cự cần vượt qua.

GÓC NHÌN KỸ THUẬT

Các vùng điểm đáng chú ý của VN-Index

Chốt phiên 27/11/2026

1.653,90 điểm

1.653,90 1.600 1.640 1.660 1.680 1.700

Vùng hỗ trợ

1.600 điểm

SHS

Vùng tích lũy

1.640 - 1.660

BSC | Đơn vị: điểm

Vùng kháng cự

1.680 - 1.700

SHS | Đơn vị: điểm

Nguồn: Tổng hợp nhận định kỹ thuật của BSC và SHS. Các vùng điểm mang tính tham khảo.

Bên cạnh diễn biến giao dịch, sự kiện đáng chú ý trong tuần là Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống ngành Chứng khoán Việt Nam (28/11/1996 - 28/11/2026), được tổ chức ngày 27/11 tại Hà Nội.

Thị trường chứng khoán đang đứng trước yêu cầu tiếp tục hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng hàng hóa, phát triển cơ sở nhà đầu tư và tăng khả năng huy động vốn trung, dài hạn cho nền kinh tế.

Phiên giao dịch ngày 30/11 cũng là phiên cuối cùng của tháng 11. Khả năng giữ mốc 1.650 điểm của VN-Index, diễn biến thanh khoản và giao dịch của khối ngoại sẽ là những yếu tố đáng chú ý khi thị trường bước sang tháng cuối năm.