Dòng tiền phân hóa mạnh theo nền tảng cơ bản của doanh nghiệp trong tuần khối ngoại bán ròng hơn 3.382 tỉ đồng

Trái ngược với nhịp tăng nhẹ 9,57 điểm (+0,55%) của tuần trước đó, thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào tuần giao dịch từ ngày 16 - 20/11 với diễn biến giằng co và suy yếu rõ rệt. Trong 5 phiên giao dịch, VN-Index chỉ ghi nhận sắc xanh nhạt ở phiên đầu tuần 16/11 trước khi bước vào chuỗi 4 phiên điều chỉnh liên tiếp.

Áp lực bán lan rộng, VN-Index đánh mất ngưỡng hỗ trợ 1.700 điểm

Tâm điểm của đà giảm rơi vào phiên 18/11 khi áp lực cung dâng cao khiến chỉ số đánh mất 23,71 điểm (-1,37%), lùi về 1.703,01 điểm. Dù lực cầu bắt đáy nhập cuộc trong phiên cuối tuần 20/11 giúp thu hẹp biên độ giảm, VN-Index vẫn không thể giữ được mốc tâm lý quan trọng, đóng cửa tại 1.688,79 điểm. Tính chung cả tuần, chỉ số đại diện sàn HoSE giảm 46,14 điểm, tương đương mức mất 2,66% (so với vùng quanh 1.722 - 1.735 điểm trước nhịp điều chỉnh).

Cùng chung xu hướng tiêu cực, rổ vốn hóa lớn VN30 giảm mạnh 3,15%, lùi về 1.786,84 điểm. Trên sàn Hà Nội, HNX-Index ghi nhận 5 phiên giảm liên tiếp, mất tổng cộng 20,39 điểm (-8%) và kết tuần tại 234,59 điểm.

Thanh khoản toàn thị trường tiếp tục sụt giảm, phản ánh tâm lý thận trọng của dòng tiền. Theo số liệu từ CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS), khối lượng giao dịch trên HoSE cả tuần đạt 3,32 tỉ cổ phiếu, giảm 6,3% so với tuần trước; bình quân đạt hơn 664,7 triệu cổ phiếu/phiên. Giá trị giao dịch bình quân đạt 15.047 tỉ đồng/phiên (tổng tuần đạt 75.234 tỉ đồng, nhích nhẹ 0,5%). Sự phân kỳ giữa khối lượng giảm và giá trị đi ngang cho thấy áp lực bán chủ động tập trung vào các mã có thị giá cao khi chỉ số giảm sâu. Trên sàn HNX, thanh khoản lao dốc mạnh hơn với khối lượng bình quân đạt 49,2 triệu đơn vị/phiên (-19,2%) và giá trị giao dịch bình quân đạt 625,3 tỉ đồng/phiên (-21,75%).

Xét theo nhóm ngành, sắc đỏ bao trùm phần lớn thị trường. Nhóm truyền thông dẫn đầu đà giảm khi mất 10,62%, theo sau là công nghệ thông tin (-9,69%), bảo hiểm (-8,37%), dầu khí (-6,57%), hàng hóa và dịch vụ công nghiệp (-5,98%), hóa chất (-4,95%), ngân hàng (-4,52%) và bất động sản (-1,19%). Ngược lại, dòng tiền phòng thủ tìm đến nhóm du lịch và giải trí (+1,15%) cùng thực phẩm và đồ uống (+0,42%).

Về mức độ đóng góp, nhóm ngân hàng là tác nhân chính ghìm chân chỉ số cả tuần khi VCB, VPB, BID, CTG và MBB lấy đi hơn 16 điểm của VN-Index; riêng VCB làm bốc hơi hơn 6 điểm. Các trụ cột khác như VHM lấy đi hơn 3 điểm, FPT gần 2 điểm và VIC gần 1,5 điểm. Điểm sáng hiếm hoi thuộc về MCH khi tăng 6,88% trong phiên cuối tuần và đóng góp hơn 2,4 điểm tăng cho cả tuần. Ở chiều ngược lại, mã HHP giảm sàn liên tiếp, mất 22,34% và kéo dài chuỗi giảm lên 12 phiên.

Khối ngoại bán ròng hơn 3.382 tỉ đồng, dòng tiền phân hóa theo nền tảng doanh nghiệp

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục tạo lực cản đáng kể lên thị trường chung. Lũy kế cả tuần, khối ngoại bán ròng tổng cộng gần 3.382,5 tỉ đồng trên hai sàn niêm yết; trong đó bán ròng khoảng 3.289 tỉ đồng trên HoSE và 93,8 tỉ đồng trên HNX. Tâm điểm xả hàng trên HoSE tập trung vào cổ phiếu công nghệ FPT với giá trị bán ròng lên tới 965 tỉ đồng, kế đến là nhóm ngân hàng gồm VCB, ACB, MBB và HDB.

Tuy nhiên, bức tranh khối ngoại vẫn ghi nhận sự chọn lọc thay vì rút vốn đồng loạt. Ở chiều mua ròng, dòng vốn ngoại giải ngân mạnh vào MSN (248,7 tỉ đồng), POW (199,7 tỉ đồng), KDH (98 tỉ đồng), TCH (51 tỉ đồng) và CTD (47,9 tỉ đồng). Đáng chú ý, POW vừa được mua ròng tích cực vừa lọt nhóm cổ phiếu có thanh khoản cao nhất tuần. Sự phân hóa tương tự cũng diễn ra ở nhóm bất động sản và chứng khoán trong phiên cuối tuần: trong khi TCH (+4,91%), HDC (+2,8%), VND (+3,89%) hay TCB (+2,91%) hồi phục tốt, thì NVL (-3,11%), CEO (-2,54%) và KDH (-2,53%) vẫn chịu áp lực điều chỉnh.

Theo giới phân tích, diễn biến này đặt ra yêu cầu sàng lọc khắt khe hơn cho nhà đầu tư trong nước thay vì hành động thuần túy theo biến động chỉ số. Việc một cổ phiếu giảm sâu không đồng nghĩa với định giá đã rẻ, mà cần soi chiếu trực tiếp vào sức khỏe tài chính và khả năng chuyển hóa động lực vĩ mô thành lợi nhuận thực tế.

Nhìn rộng ra bức tranh kinh tế 10 tháng năm 2026, các chỉ số nền tảng vẫn duy trì đà mở rộng tích cực: Kim ngạch xuất nhập khẩu đạt hơn 1.010 tỉ USD (tăng 32,3%), sản xuất công nghiệp tăng 12,4% và vốn FDI thực hiện đạt 24,08 tỉ USD (tăng 13,1%). Cùng với kỳ vọng từ sự kiện Việt Nam đảm nhận vai trò chủ nhà APEC 2027, dư địa tăng trưởng cho khối doanh nghiệp sản xuất, hạ tầng và chuỗi cung ứng là rất lớn. Dù vậy, mức độ hưởng lợi sẽ phân hóa mạnh dựa trên vị thế cạnh tranh và biên lợi nhuận của từng doanh nghiệp, qua đó định hình lại dòng tiền theo hướng ưu tiên các giá trị cơ bản bền vững trong giai đoạn tới.