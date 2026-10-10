Chứng khoán tuần qua: VN-Index hụt hơi, khối ngoại bán ròng gần 14.000 tỷ đồng

Thị trường chứng khoán Việt Nam

Toàn cảnh chứng khoán tuần qua

Tuần giao dịch 05–09/10/2026

VN-Index 1.735,09 ▼ 0,15% trong tuần

HNX-Index 261,60 ▼ 1,93% trong tuần

Khối ngoại bán ròng trên HOSE 13.987 Tỷ đồng

Diễn biến VN-Index qua 5 phiên

Ghi chú: Mức thay đổi từng phiên được tính so với phiên liền trước; mức biến động cả tuần so với ngày 02/10/2026. Giá trị bán ròng của khối ngoại trên HOSE chịu ảnh hưởng lớn từ giao dịch thỏa thuận cổ phiếu MCH trong phiên 09/10. Nguồn: Dữ liệu giao dịch thị trường, SHS.

Hai phiên tăng không giữ được đà phục hồi

Thị trường chứng khoán Việt Nam trải qua tuần giao dịch đầu tiên trọn vẹn của tháng 10 với nhiều biến động. Sau hai phiên tăng điểm đầu tuần, áp lực bán trở lại khiến VN-Index giảm trong ba phiên liên tiếp, đánh mất toàn bộ thành quả phục hồi trước đó.

Khởi đầu tuần ngày 5/10, VN-Index tăng 15,49 điểm, lên 1.753,20 điểm. Lực cầu tập trung vào một số cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là VIC và VHM, giúp chỉ số vượt ngưỡng 1.750 điểm. Tuy nhiên, thanh khoản chưa cải thiện tương ứng với mức tăng của thị trường.

Sang phiên 6/10, VN-Index tiếp tục tăng 5,88 điểm, đạt 1.759,08 điểm. Đây cũng là mức đóng cửa cao nhất trong tuần. Đà tăng bắt đầu chững lại khi dòng tiền chưa lan tỏa rộng, số lượng cổ phiếu giảm giá vẫn đáng kể.

Từ phiên 7/10, áp lực bán gia tăng, tập trung ở nhóm ngân hàng, chứng khoán, công nghệ và bất động sản. Phiên 8/10 ghi nhận mức giảm mạnh nhất tuần khi VN-Index mất 14,42 điểm, xuống 1.738,97 điểm.

Trong phiên cuối tuần 9/10, chỉ số có thời điểm lùi về 1.724,17 điểm trước khi thu hẹp đà giảm. Kết phiên, VN-Index giảm 3,88 điểm, tương đương 0,22%, đóng cửa tại 1.735,09 điểm.

Tính chung cả tuần, VN-Index giảm 2,62 điểm, tương ứng 0,15%, so với mức đóng cửa 1.737,71 điểm của tuần trước. HNX-Index giảm 5,15 điểm, tương đương 1,93%, còn 261,60 điểm, dù phục hồi hơn 2% trong phiên cuối tuần.

Đây là tuần giảm điểm thứ ba liên tiếp của VN-Index. Tuy nhiên, biên độ giảm đã thu hẹp đáng kể so với hai tuần trước, cho thấy áp lực điều chỉnh không còn diễn ra đồng đều giữa các nhóm cổ phiếu.

VN-Index khép lại phiên giao dịch ngày 9/10/2026 tại 1.735,09 điểm, giảm 3,88 điểm (0,22%), đánh dấu phiên điều chỉnh thứ ba liên tiếp.

Thanh khoản cải thiện, dòng tiền phân hóa mạnh

Thanh khoản là điểm đáng chú ý trong tuần qua. Theo thống kê của Công ty Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS), khối lượng giao dịch trên HOSE tăng 7,6% so với tuần trước. Dòng tiền có sự luân chuyển giữa các nhóm ngành, tập trung nhiều hơn vào những cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ.

Nhóm năng lượng, dầu khí, thủy sản, dệt may, nông nghiệp, cảng biển, vận tải biển, bán lẻ và hàng không ghi nhận những nhịp tăng giá tích cực. Ngược lại, nhóm chứng khoán, công nghệ, viễn thông, điện, ngân hàng và bất động sản chịu áp lực điều chỉnh.

Sự phân hóa thể hiện khá rõ trong phiên cuối tuần. Ở nhóm bất động sản, NVL tăng trần 6,83%, lên 10.950 đồng/cổ phiếu, với khối lượng giao dịch hơn 73 triệu đơn vị. Các mã PDR, DXG, TCH, KDH và VHM cũng tăng giá, trong khi VIC giảm 1,1%, gây sức ép lớn lên VN-Index.

Nhóm ngân hàng ghi nhận lực cầu tại HDB, TCB, VPB và CTG. Trong đó, HDB tăng 3,94%, VPB tăng 1,49% và TCB tăng 1,41%. Tuy nhiên, một số cổ phiếu khác như MSB, ACB, VIB và TPB vẫn điều chỉnh.

Đáng chú ý, PNJ tăng trần 6,85%, lên 19.500 đồng/cổ phiếu trong phiên 9/10, chấm dứt chuỗi 13 phiên giảm liên tiếp. Khối lượng giao dịch đạt hơn 7,1 triệu cổ phiếu. Diễn biến này xuất hiện sau khi doanh nghiệp công bố thông tin liên quan đến kết quả kiểm định độc lập các mẫu kim cương kinh doanh.

Dù vậy, nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn vẫn chịu áp lực bán. FPT giảm 3,02%, GVR giảm 2,95%, BSR giảm 2,97% và GAS giảm 1,59% trong phiên cuối tuần.

Nếu xét cả tuần, BFC là một trong những cổ phiếu tăng giá nổi bật với mức tăng 13,74%, ghi nhận 4 phiên tăng trong tổng số 5 phiên giao dịch. Ở chiều ngược lại, DRH giảm 28,67% sau 5 phiên giảm liên tiếp.

Một điểm đáng chú ý khác là hoạt động của nhà đầu tư nước ngoài. Theo thống kê của SHS, khối ngoại bán ròng 13.987 tỷ đồng trên HOSE trong tuần 5–9/10. Trên HNX, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng gần 54 tỷ đồng.

Riêng phiên 9/10, giá trị bán ròng của khối ngoại trên HOSE đạt khoảng 9.273 tỷ đồng. Trong đó, giao dịch tại cổ phiếu MCH chiếm gần 9.600 tỷ đồng, chủ yếu thông qua phương thức thỏa thuận.

Điều này cho thấy con số bán ròng đột biến trong phiên cuối tuần chịu ảnh hưởng lớn từ một giao dịch riêng lẻ, không phản ánh hoàn toàn áp lực bán trên thị trường khớp lệnh.

Cũng trong phiên 9/10, tổng giá trị giao dịch trên HOSE đạt gần 27.543 tỷ đồng, tăng hơn 70% so với phiên trước. Tuy nhiên, một phần lớn giá trị đến từ các giao dịch thỏa thuận. Vì vậy, mức tăng của tổng thanh khoản cần được xem xét cùng với giá trị khớp lệnh và diễn biến giá cổ phiếu.

Bảng nhiệt thị trường chứng khoán phiên 9/10/2026 ghi nhận sự phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu, trong đó NVL, HDB tăng mạnh, còn VIC, FPT và một số mã vốn hóa lớn chịu áp lực bán.

Thị trường chờ điểm tựa từ kết quả kinh doanh quý III

Sau ba tuần giảm điểm, VN-Index đang quay trở lại vùng hỗ trợ từng hình thành trong tháng 8/2026. Diễn biến các phiên gần đây cho thấy lực cầu đã xuất hiện khi chỉ số lùi về vùng giá thấp, nhưng chưa đủ để tạo ra một nhịp phục hồi kéo dài.

Theo SHS, vùng 1.710–1.730 điểm là khu vực hỗ trợ cần theo dõi trong ngắn hạn, trong khi vùng 1.800 điểm tiếp tục đóng vai trò kháng cự mạnh. Công ty chứng khoán này nhận định VN-Index có khả năng tiếp tục tích lũy trong biên độ hẹp, với sự phân hóa đáng kể giữa các doanh nghiệp và nhóm ngành.

Bước sang tuần giao dịch 12–16/10, kết quả kinh doanh quý III và 9 tháng năm 2026 sẽ là một trong những thông tin được thị trường quan tâm. Những doanh nghiệp duy trì tăng trưởng lợi nhuận, có tình hình tài chính ổn định và triển vọng kinh doanh rõ ràng có thể thu hút dòng tiền trong bối cảnh thị trường chung chưa xác lập xu hướng tăng mới.

Bên cạnh kết quả kinh doanh, diễn biến tỷ giá, lãi suất và hoạt động giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục là các yếu tố cần theo dõi.

Trong báo cáo chiến lược tháng 10, SHS đánh giá triển vọng một số nhóm ngành như bán lẻ, ngân hàng, cảng biển, vận tải biển và năng lượng, dầu khí vẫn có những yếu tố tích cực. Tuy nhiên, dòng tiền và tâm lý thận trọng của nhà đầu tư có thể tiếp tục hạn chế khả năng tăng điểm của thị trường.

Sau tuần giao dịch vừa qua, điều đáng chú ý không chỉ là VN-Index có giữ được vùng 1.730 điểm hay không, mà còn ở khả năng cải thiện của dòng tiền khớp lệnh. Khi các cổ phiếu vốn hóa lớn chưa đồng thuận, những nhịp tăng riêng lẻ khó có thể giúp chỉ số duy trì đà phục hồi.

Thị trường bước vào tuần giao dịch mới với mức giảm đã thu hẹp, nhưng áp lực bán chưa kết thúc. Diễn biến tại vùng hỗ trợ 1.710-1.730 điểm, cùng những thông tin đầu tiên về kết quả kinh doanh quý III, sẽ là cơ sở để nhà đầu tư đánh giá khả năng phục hồi của VN-Index trong nửa cuối tháng 10.