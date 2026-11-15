Chứng khoán tuần qua: VN-Index giữ sắc xanh, dòng tiền vẫn thận trọng

Dù áp lực bán ròng từ khối ngoại vẫn hiện hữu, thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn đón nhận nhiều lực đỡ từ nền tảng vĩ mô tích cực và hành lang pháp lý mới

Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa trải qua một tuần giao dịch đầy giằng co với sự phân hóa rõ nét giữa các nhóm cổ phiếu. Kết thúc phiên cuối tuần 13/11, chỉ số VN-Index đóng cửa tại mức 1.734,93 điểm, ghi nhận mức tăng 9,57 điểm, tương đương 0,55% so với tuần trước đó. Tuy nhiên, trái ngược với sắc xanh của chỉ số chung, rổ cổ phiếu vốn hóa lớn VN30 lại lùi nhẹ 0,08%, dừng ở mốc 1.844,91 điểm và tiếp tục vận động dưới vùng kháng cự 1.860 điểm, cho thấy sự thiếu đồng thuận từ nhóm trụ cột.

Dòng tiền phân hóa, thanh khoản thu hẹp

Nhìn lại diễn biến từng phiên, áp lực bán xuất hiện ngay từ đầu tuần (9/11) khiến VN-Index mất 11,04 điểm, lùi về 1.714,32 điểm và có lúc áp sát ngưỡng tâm lý 1.700 điểm dưới sức ép từ nhóm ngân hàng và họ Vingroup. Điểm sáng xuất hiện ở phiên 10/11 khi lực cầu bắt đáy nhập cuộc mạnh mẽ, kéo chỉ số bật tăng 28,75 điểm lên 1.743,07 điểm. Dẫu vậy, đà hưng phấn không duy trì được lâu; thị trường nhanh chóng hạ nhiệt trong ba phiên cuối tuần khi tăng nhẹ 3,83 điểm vào ngày 11/11, điều chỉnh 12,15 điểm phiên 12/11 và gần như đi ngang (+0,18 điểm) trong ngày 13/11.

Sự thận trọng của giới đầu tư được phản ánh trực tiếp qua sự sụt giảm của thanh khoản trên cả hai sàn. Trên HoSE, khối lượng giao dịch đạt 3,546 tỷ cổ phiếu (giảm 14,4%), tương ứng giá trị 74.848,1 tỷ đồng (giảm 11% so với tuần trước). Tương tự, sàn HNX ghi nhận khối lượng 304,4 triệu cổ phiếu (giảm 9,1%) và giá trị đạt 3.996,1 tỷ đồng (giảm 12,2%).

Về cơ cấu dòng tiền, nhóm ngân hàng và tài chính tiếp tục hút vốn mạnh nhất khi chiếm tới 65% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường (lần lượt đạt 36% và 29%), theo sau là công nghiệp (10%), hàng tiêu dùng (7%) và nguyên vật liệu (5%). Xét về biến động giá, bất động sản là điểm tựa chính giúp giữ nhịp thị trường với mức tăng 2,66%, cùng với du lịch - giải trí (+2,03%) và bảo hiểm (+0,95%). Ở chiều ngược lại, áp lực chốt lời đè nặng lên nhóm cổ phiếu vừa (mid-cap) và các ngành như dầu khí (-2,63%), thực phẩm - đồ uống (-2,37%), dịch vụ tài chính (-1,96%) và công nghệ thông tin (-1,37%).

Giao dịch của khối ngoại tiếp tục là điểm trừ khi duy trì trạng thái bán ròng hơn 878 tỷ đồng trên cả hai sàn (hơn 807 tỷ đồng trên HoSE và khoảng 71 tỷ đồng trên HNX). Đáng chú ý, áp lực xả hàng tập trung chủ yếu ở phiên đầu tuần với giá trị bán ròng hơn 806 tỷ đồng trên HoSE, và chỉ đảo chiều mua ròng hơn 460 tỷ đồng trong phiên bùng nổ 10/11 trước khi quay lại trạng thái trầm lắng.

Động lực từ vĩ mô và hành lang pháp lý mới

Bất chấp sự ảm đạm của dòng tiền ngắn hạn, thị trường vẫn đón nhận nhiều thông tin hỗ trợ tích cực về mặt vĩ mô, chính sách lẫn hoạt động doanh nghiệp.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất là việc Quốc hội chính thức thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán vào ngày 13/11 với tỷ lệ tán thành gần như tuyệt đối (463/464 đại biểu có mặt). Có hiệu lực từ ngày 1/3/2027, đạo luật mới bổ sung cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox), đồng thời hoàn thiện quy định tổ chức thị trường và cải cách thủ tục hành chính. Giới chuyên môn đánh giá đây là bước tiến quan trọng mở đường cho các sản phẩm tài chính mới và nâng cao tính minh bạch, dù hiệu quả thực tế sẽ phụ thuộc vào tiến độ ban hành các văn bản hướng dẫn dưới luật.

Bên cạnh đó, bức tranh kinh tế vĩ mô 10 tháng năm 2026 tiếp tục phát đi những tín hiệu tăng trưởng vững chắc: sản xuất công nghiệp tăng 12,4%, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu chạm mốc 1.010,55 tỷ USD (tăng 32,3%) và vốn FDI thực hiện đạt 24,08 tỷ USD (tăng 13,1%). Đây là nền tảng quan trọng củng cố triển vọng lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết trong giai đoạn cuối năm.

Trên bình diện doanh nghiệp, thị trường đón nhận tin vui từ rổ chỉ số quốc tế khi MSCI quyết định thêm hai đại diện Việt Nam là PNJ và Nam Long (NLG) vào danh mục MSCI Frontier Markets Index trong kỳ rà soát tháng 11/2026 (có hiệu lực từ 1/12/2026). Ngoài ra, sự kiện 187,3 triệu cổ phiếu của CTCP Đầu tư Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai chính thức chào sàn UPCoM sáng 9/11 sau thương vụ IPO huy động hơn 1.139 tỷ đồng cũng góp phần làm phong phú thêm hàng hóa cho thị trường.

Đánh giá về xu hướng tuần tới, các công ty chứng khoán đều giữ quan điểm thận trọng. Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSC) nhận định các chỉ báo kỹ thuật chưa đủ mạnh để xác nhận nhịp hồi phục bền vững, dự báo VN-Index sẽ tiếp tục rung lắc quanh vùng hỗ trợ 1.700 điểm và thử thách ngưỡng kháng cự 1.750 - 1.780 điểm. Đồng quan điểm, Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) cho rằng chỉ số vẫn nằm dưới đường xu hướng giảm hình thành từ tháng 9/2026, do đó nhà đầu tư nên ưu tiên cân bằng danh mục và chỉ cân nhắc giải ngân thêm khi thị trường bứt phá rõ ràng khỏi kênh tích lũy hiện tại.