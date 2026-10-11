Chứng khoán tuần qua: VN-Index chật vật tìm lực đỡ

Dòng tiền nội nỗ lực 'gồng gánh' thị trường trước đợt xả hàng kỷ lục 14.000 tỷ đồng từ khối ngoại

Chỉ số trồi sụt, dòng tiền phân hóa sâu sắc

Bức tranh thị trường chứng khoán Việt Nam trong tuần giao dịch từ ngày 5 - 9/10 tiếp tục nhuốm màu ảm đạm. Khép lại tuần giao dịch, VN-Index đóng cửa tại mức 1.735,09 điểm, ghi nhận mức giảm nhẹ 2,62 điểm (tương đương 0,15%). Nhìn lại chặng đường từ cuối tháng 9, chỉ số đại diện sàn HoSE đã để mất tổng cộng 33,53 điểm (khoảng 1,90%), một minh chứng rõ ràng cho thấy nhịp điều chỉnh của thị trường vẫn chưa đi đến hồi kết.

Thực tế, VN-Index đã nỗ lực tìm lại sắc xanh trong hai phiên đầu tuần, nhưng áp lực bán bủa vây lập tức đẩy chỉ số quay đầu lao dốc trong 3 phiên còn lại. Kịch tính được đẩy lên cao trào vào những ngày cuối tuần, đặc biệt là phiên 8/10 khi VN-Index "bốc hơi" 14,42 điểm và tiếp tục đánh rơi thêm gần 4 điểm trong ngày 9/10.

Dẫu vậy, điểm vớt vát lại nằm ở thanh khoản. Dòng tiền cho thấy sự nhập cuộc sôi động hơn khi tổng giá trị giao dịch toàn tuần đạt hơn 91.700 tỷ đồng, tăng khoảng 18,8% so với tuần trước. Khối lượng giao dịch cũng nhích thêm 7,6%. Riêng phiên cuối tuần, thanh khoản bùng nổ vượt ngưỡng 27.540 tỷ đồng.

Dù tiền vào nhiều hơn nhưng sự phân hóa lại diễn ra sâu sắc, chưa đủ sức lan tỏa để nâng đỡ toàn bộ thị trường. Nhóm tài chính trong phiên cuối tuần trở thành một điểm sáng hiếm hoi khi tăng 0,36%, với lực kéo chủ yếu đến từ HDB (+3,94%), VIX (+3,1%), VPB (+1,49%), TCB (+1,41%) và CTG (+1,03%). Tuy nhiên, niềm vui không trọn vẹn khi nhiều mã cùng ngành như MSB, VIB, TPB, HCM hay SSB vẫn chịu áp lực điều chỉnh.

Giữa bối cảnh thị trường chung giằng co, sự chú ý của giới đầu tư đổ dồn về "cú lội ngược dòng" ngoạn mục của cổ phiếu PNJ (Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận) và NVL (Novaland) trong phiên cuối tuần.

PNJ bất ngờ tăng trần 6,85% lên 19.500 đồng/cổ phiếu với thanh khoản khớp lệnh đạt hơn 7,1 triệu đơn vị, chấm dứt chuỗi ngày bị ép giá trước đó. Cổ phiếu này rơi vào tình trạng "trắng bên bán" từ sớm, dư mua trần cuối phiên vượt 4,2 triệu đơn vị, đẩy vốn hóa doanh nghiệp tiến sát mốc 10.000 tỷ đồng. Động lực của PNJ đến từ thông tin Viện Khoa học Đá quý Châu Á (AIGS) kiểm định 100% mẫu kim cương của hãng là thiên nhiên và đạt chuẩn 4C.

Tương tự, NVL cũng khoác áo tím (+6,83%) lên 10.950 đồng/cổ phiếu. Lực cầu bùng nổ giúp thanh khoản NVL đạt gần 73,1 triệu cổ phiếu, cao gấp 3 lần phiên trước. Cú hích của NVL được kích hoạt bởi những thông tin tích cực liên quan đến quá trình xử lý nghĩa vụ nợ và tái cấu trúc tài chính của doanh nghiệp bất động sản này.

"Cơn bão" bán ròng vô tiền khoáng hậu

Tuy nhiên, mảng tối lớn nhất che mờ những nỗ lực phục hồi chính là động thái xả hàng xối xả của nhà đầu tư nước ngoài. Tính chung trên toàn thị trường, khối ngoại đã bán ròng 214,2 triệu đơn vị, giá trị vọt lên mức 13.922,5 tỷ đồng, gấp gần 8,5 lần về giá trị so với tuần trước.

Chỉ tính riêng trên HoSE, khối này xả ròng liên tiếp 5 phiên với tổng giá trị xấp xỉ 13.989 tỷ đồng. Tâm điểm "bão xả" gọi tên MCH (Masan Consumer) với giá trị bán ròng kỷ lục hơn 9.592 tỷ đồng (hơn 63,5 triệu đơn vị), chủ yếu sang tay qua kênh thỏa thuận trong phiên 9/10.

Nhận định về phản ứng của dòng vốn ngoại, giới chuyên gia đánh giá đây là động thái thận trọng mang tính thời điểm. Sau tháng 8 tương đối "dễ thở", khối ngoại đã nhanh chóng gia tăng áp lực bán trong tháng 9 và kéo dài sang đầu tháng 10. Cột mốc bán ròng 100.000 tỉ đồng lịch sử đã chính thức bị vượt qua chỉ ít ngày sau khi bước sang quý IV/2026.

Nguyên nhân cốt lõi đến từ áp lực tỷ giá và lãi suất. Đây là xu hướng chung tại nhiều thị trường mới nổi khi đồng USD mạnh lên và lợi suất trái phiếu Mỹ neo ở vùng cao. Hơn nữa, câu chuyện nâng hạng thị trường tạo ra sự chuyển dịch dòng vốn. Khi Việt Nam chuẩn bị rời khỏi nhóm thị trường cận biên, các quỹ bám sát rổ này bắt buộc phải thu hẹp tỷ trọng, trong khi dòng vốn từ các quỹ thị trường mới nổi cần thời gian để giải ngân.

Theo ông Hoàng Xuân Chiến, Giám đốc phát triển kinh doanh Khối tư vấn đầu tư của VPS, điểm sáng đáng ghi nhận lúc này là sức chống chịu của dòng tiền nội khối. Trong bối cảnh khối ngoại liên tục rút ròng với quy mô khổng lồ từ năm 2024 đến nay, dòng tiền trong nước (cả tổ chức và cá nhân) đã phải vươn vai đóng vai trò đối trọng, xuất sắc hấp thụ lượng cung lớn, giúp thị trường tránh được những cú sốc suy sụp sâu. Tình trạng "kéo co" này nhiều khả năng sẽ tiếp tục định hình xu hướng của thị trường trong giai đoạn tới.