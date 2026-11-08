Chứng khoán tuần qua: Thanh khoản tăng, VN-Index vẫn 'khát' nhóm dẫn dắt

Thanh khoản cải thiện mạnh nhưng tâm lý nhà đầu tư vẫn ưu tiên trạng thái thăm dò, thận trọng giải ngân

Thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào tháng 11 với những nhịp rung lắc dữ dội. Kết thúc tuần giao dịch từ ngày 2 đến 6/11, chỉ số VN-Index dừng chân tại 1.725,36 điểm, tương ứng mức giảm 16,26 điểm (-0,93%) so với tuần liền trước. Đây là tuần giảm điểm thứ hai liên tiếp của thị trường, nối dài xu hướng điều chỉnh sau khi VN-Index đã để mất 1,83% trong tuần cuối cùng của tháng 10.

Diễn biến thị trường trong tuần qua mang đậm tính chất "tàu lượn siêu tốc". Ngay trong hai phiên đầu tuần, áp lực bán tháo đã đẩy VN-Index rơi tự do với các mức giảm lần lượt là 30,9 điểm và 11,1 điểm, có thời điểm xuyên thủng mốc hỗ trợ tâm lý 1.700 điểm. Lực cầu bắt đáy sau đó bất ngờ xuất hiện, giúp chỉ số lật ngược thế cờ, bật tăng 33,4 điểm trong phiên 4/11 và nhích thêm 7,71 điểm ở phiên kế tiếp. Tuy nhiên, thành quả hồi phục nhanh chóng bị thu hẹp khi lượng hàng giá rẻ về tài khoản. Trong phiên cuối tuần 6/11, áp lực xả hàng dâng cao khiến VN-Index giảm sâu 15,37 điểm (-0,88%), trả lại phần lớn số điểm đã nỗ lực phục hồi.

Trên sàn Hà Nội, chỉ số HNX-Index có phần tích cực hơn khi dao động trong biên độ hẹp và chốt tuần tăng 3,99 điểm (+1,58%), đạt 256,73 điểm. Ngược lại, rổ VN30 suy yếu rõ rệt khi để mất 0,47%, lui về 1.846,04 điểm, phản ánh sức ép nặng nề từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

Dấu ấn đáng chú ý nhất tuần qua là sự trở lại của thanh khoản. Theo thống kê từ CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS), khối lượng giao dịch trên sàn HoSE tăng vọt 28,4% so với tuần trước. Tổng giá trị giao dịch toàn thị trường trong tuần đạt 84.101 tỷ đồng, bình quân mỗi phiên tăng 16,9%. Dù vậy, thanh khoản bùng nổ lại chưa đi kèm với sự đồng thuận của dòng tiền. Giao dịch chủ yếu luân chuyển chớp nhoáng, mang tính chất đầu cơ ngắn hạn ở các nhóm chứng khoán và bất động sản vốn hóa vừa và nhỏ, thay vì tạo ra một con sóng lan tỏa trên diện rộng.

Các chuyên gia nhận định, điểm nghẽn lớn nhất hiện nay nằm ở sự yếu kém của những nhóm cổ phiếu mang tính dẫn dắt. Nhóm ngân hàng và Vingroup (đặc biệt là VIC, VHM, VCB) chưa cho thấy bất kỳ tín hiệu phục hồi rõ ràng nào, qua đó kìm hãm trực tiếp đà tăng của chỉ số. Bên cạnh đó, diễn biến tiêu cực từ cổ phiếu công nghệ quốc tế cũng tạo dư chấn tâm lý lên các mã công nghệ trong nước. Việc thiếu vắng một nhóm ngành đầu tàu khiến mọi nhịp hồi phục giữa tuần chỉ dừng lại ở mức độ kỹ thuật, chưa đủ cơ sở để xác nhận thị trường đã kết thúc nhịp điều chỉnh rủi ro.

Tâm điểm thu hút giới quan sát tài chính tuần qua chính là động thái của nhà đầu tư nước ngoài. Sau chuỗi ngày xả hàng ồ ạt với quy mô hàng nghìn tỷ đồng gây áp lực lớn lên tâm lý thị trường, quy mô bán ròng đã bắt đầu hạ nhiệt rõ nét. Tính chung cả tuần, khối ngoại bán ròng hơn 802 tỷ đồng trên hai sàn.

Đặc biệt, phiên cuối tuần (6/11) đã ghi nhận tín hiệu đảo chiều tích cực khi dòng vốn ngoại quay lại mua ròng gần 500 tỷ đồng (trong đó mua ròng 393,5 tỷ đồng trên HoSE), chính thức chấm dứt chuỗi xả hàng kéo dài từ ngày 22/10. Lực cầu ngoại mạnh dạn giải ngân vào KDH (hơn 170 tỷ đồng), VND (99,4 tỷ đồng), VIX (93,38 tỷ đồng) và MSN (85,78 tỷ đồng). Ở chiều ngược lại, FPT và VCB bị bán ròng lần lượt 151 tỷ đồng và 111 tỷ đồng. Dù diễn biến một phiên chưa đủ để khẳng định sự đảo chiều dòng vốn, đây vẫn là một điểm tựa tâm lý quan trọng.

Hướng tới tuần giao dịch 9-13/11, nhiều tổ chức phân tích bắt đầu nhìn nhận kịch bản lạc quan hơn. Theo SSI Research, dựa trên chu kỳ 4 năm gần nhất có kỳ nghỉ lễ 2/9 kéo dài, thị trường thường vận động theo mô hình tạo đáy trong tháng 11, trước khi bứt phá tăng bình quân 19% cho đến đỉnh quý 1 năm sau. Các yếu tố vĩ mô như lãi suất huy động giảm, áp lực lạm phát hạ nhiệt, giá dầu thế giới giảm mạnh và VND duy trì sức mạnh cũng đang tạo bệ phóng tốt để dòng tiền tái nhập cuộc. Sự luân chuyển dòng vốn toàn cầu, khi áp lực chốt lời nhóm AI và bán dẫn quốc tế gia tăng, có thể kích hoạt dòng tiền dịch chuyển sang các thị trường truyền thống như Việt Nam.

Đồng thuận với góc nhìn này, Chứng khoán VPS đánh giá VN-Index đang bảo vệ thành công vùng hỗ trợ 1.700 - 1.720 điểm và có cơ hội hướng lên ngưỡng kháng cự 1.760 - 1.780 điểm. Dù vậy, các chuyên gia vẫn khuyến nghị nhà đầu tư giữ thái độ cẩn trọng. Chiến lược tối ưu nhất lúc này là giải ngân từng phần tại các nhịp điều chỉnh sâu, kiên quyết hạn chế sử dụng đòn bẩy tài chính (margin) và không mua đuổi trong các phiên hồi phục sốc. Khả năng bứt phá của VN-Index thời gian tới sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào việc dòng tiền có thực sự quay trở lại nhóm ngân hàng hay không.