Chứng khoán tuần qua: Thanh khoản bùng nổ, nhóm ngân hàng dẫn sóng hồi phục

Chỉ số VN-Index ngắt chuỗi 4 tuần giảm liên tiếp, bứt phá hơn 68 điểm nhờ lực kéo mạnh mẽ từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn

Cú bứt phá ngoạn mục sau chuỗi ngày ảm đạm

Bước vào tuần giao dịch từ 19-23/10, thị trường mở cửa trong tâm lý khá dè dặt của nhà đầu tư. Chỉ số chính ngay trong phiên đầu tuần đã chịu áp lực bán, có thời điểm lùi sâu về mốc 1.689,84 điểm trước khi nỗ lực giằng co và tìm lại điểm cân bằng quanh vùng 1.680 - 1.690 điểm.

Tuy nhiên, kịch bản thị trường đã nhanh chóng đảo chiều một cách ngoạn mục. Chuỗi 4 phiên tăng điểm liên tiếp sau đó đã đưa VN-Index đóng cửa tuần ở mức 1.774,15 điểm, tăng 68,24 điểm (tương đương mức tăng 4%) so với tuần trước đó. Điểm nhấn lớn nhất phải kể đến phiên giao dịch ngày 21/10 khi VN-Index nhảy vọt hơn 56 điểm. Cú bứt phá này không chỉ giải tỏa cơn khát điểm số mà còn kích hoạt dòng tiền đứng ngoài thị trường bấy lâu nay.

Thanh khoản tuần qua ghi nhận sự cải thiện rõ rệt, là minh chứng cho thấy tâm lý nhà đầu tư đã tích cực trở lại sau giai đoạn hạ nhiệt. Khối lượng giao dịch bình quân trên sàn HOSE đạt gần 712 triệu cổ phiếu/phiên, tăng tới 22,2% so với mức trung bình của tuần trước đó. Áp lực bán giải chấp (margin call) gần như đã hạ nhiệt hoàn toàn, nhường chỗ cho lực cầu chủ động.

Cổ phiếu trụ và "sóng" ngân hàng làm điểm tựa

Đà hồi phục của tuần qua mang đậm dấu ấn của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là các mã "họ" Vin và nhóm ngân hàng. Dòng tiền lớn có xu hướng tập trung mạnh vào các trụ cột này để điều tiết chỉ số.

Tính chung cả tuần, VIC đóng vai trò là "công thần" lớn nhất khi đóng góp tới hơn 36,7 điểm cho VN-Index. Các mã cùng họ như VHM đóng góp 6,1 điểm, VPL đóng góp 2,7 điểm và VRE góp khoảng 1 điểm.

Bên cạnh bất động sản, nhóm tài chính - ngân hàng là bệ phóng vững chắc nhất. Sự bứt phá của STB là tâm điểm chú ý trong phiên cuối tuần (23/10) khi cổ phiếu này tăng kịch trần 6,86%, lên mức 68.500 đồng/cổ phiếu. Thậm chí, STB còn rơi vào trạng thái "trắng bên bán" với khối lượng khớp lệnh hơn 8,2 triệu đơn vị và dư mua giá trần lên tới 125.300 cổ phiếu. Đây là phiên tăng giá thứ 4 liên tiếp, đẩy vốn hóa của Sacombank lên mức 129.137 tỷ đồng. Những mã khác như LPB, TCB, ACB, BID và CTG cũng hỗ trợ đáng kể, giúp nhóm tài chính kết tuần tăng trưởng 1,22%.

Ở bức tranh đối lập, độ rộng thị trường vẫn có sự phân hóa. VPB, BVH, FPT, SBT, HDB và một số mã như VNM, HPG nằm trong nhóm tạo áp lực lên VN-Index, dù mức tác động không quá lớn. Sự phân hóa cũng thể hiện rõ qua các mã riêng lẻ: trong khi VPI tỏa sáng với chuỗi 5 phiên tăng liên tục (sinh lời 19,33%) thì PNJ lại chịu áp lực bán tháo mạnh, giảm 6,2% xuống 17.450 đồng/cổ phiếu.

Khối ngoại và những tín hiệu kỹ thuật đáng lưu tâm

Một điểm nhấn không thể bỏ qua trong tuần là động thái của dòng vốn ngoại. Sau 20 phiên bán ròng liên tiếp, khối ngoại đã bất ngờ mua ròng 190 tỷ đồng trên HoSE vào phiên bùng nổ 21/10. Đáng chú ý, đây mới là phiên mua ròng thứ 2 kể từ khi chứng khoán Việt Nam chính thức được nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp của FTSE Russell vào ngày 21/9. Dù vậy, tính chung cả tuần, khối ngoại vẫn bán ròng hơn 1.000 tỷ đồng trên cả hai sàn. FPT, ACB và VCB bị bán mạnh nhất, trong khi TCB (957 tỷ đồng), MSN (391 tỷ đồng) và VIC (307 tỷ đồng) lại được gom mạnh.

Dưới góc nhìn phân tích kỹ thuật, nhịp tăng vừa qua đã giúp VN-Index vượt lên trên đường trung bình động (Middle Band) của dải Bollinger Bands. Các chỉ báo động lượng như Stochastic Oscillator chính thức rời khỏi vùng quá bán (oversold) hướng lên, kết hợp với việc đường MACD cắt lên trên đường tín hiệu (signal) đang củng cố vững chắc hơn cho kịch bản hồi phục ngắn hạn.

Dù các tín hiệu kỹ thuật đã tích cực hơn, giới chuyên môn vẫn giữ góc nhìn thận trọng. Theo nhận định của Công ty Chứng khoán BIDV (BSC), VN-Index đang tiến vào vùng kháng cự nhạy cảm 1.768 - 1.778 điểm. Biến động có thể gia tăng khi chỉ số kiểm định vùng giá này, do đó nhà đầu tư cần duy trì sự thận trọng. Đồng quan điểm, VNDIRECT đánh giá đà tăng tuần qua chủ yếu mang tính chất phản ứng với kết quả kinh doanh quý 3/2026 của nhóm ngân hàng và bất động sản. Để nhịp tăng bền vững, thị trường cần dòng tiền lan tỏa đều hơn sang các nhóm ngành sản xuất, bán lẻ và xây dựng, thay vì chỉ kéo các mã trụ. Chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư hạn chế tâm lý FOMO mua đuổi trong các phiên hưng phấn và nên chờ đợi thị trường thiết lập mặt bằng giá ổn định hơn.