Chứng khoán tuần qua: Khối ngoại xả ròng, cổ phiếu trụ 'nhấn chìm' thị trường

Bảng điện chìm trong sắc đỏ khi áp lực đè trụ và đà xả ròng quyết liệt của khối ngoại kéo VN-Index bốc hơi gần 30 điểm

Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa bước qua một tuần giao dịch (từ ngày 12 đến 16/10) đầy sóng gió và thử thách đối với tâm lý nhà đầu tư. Chỉ số VN-Index liên tục đối mặt với áp lực rung lắc dữ dội, kéo dài chuỗi ngày giảm điểm mệt mỏi. Mặc dù lực cầu bắt đáy đã le lói xuất hiện vào phiên giao dịch cuối tuần (thứ Sáu) giúp chỉ số chính vớt vát lại mốc tâm lý quan trọng 1.700 điểm, nhưng chừng đó là chưa đủ để xua tan đi bóng mây ảm đạm đang bao trùm lên toàn thị trường.

Khép lại tuần giao dịch, VN-Index dừng chân ở mức 1.705,91 điểm, "bốc hơi" 29,18 điểm (tương đương mức giảm 1,68%) so với tuần trước đó. Bức tranh thị trường nhuốm màu bi quan khi chỉ số ghi nhận tới 4 phiên giảm liên tiếp ở những ngày đầu tuần, có thời điểm rơi xuống vùng giá thấp nhất kể từ cuối tháng 7, trước khi có một nhịp hồi phục mang tính kỹ thuật vào phiên cuối tuần. Thanh khoản thị trường cũng cho thấy sự hụt hơi rõ rệt. Khối lượng giao dịch bình quân trên sàn HoSE tuần qua chỉ đạt 583,6 triệu cổ phiếu/phiên, sụt giảm tới 16,5% so với mức trung bình của tuần liền kề trước đó.

Diễn biến tương tự cũng xảy ra trên Sàn Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX). HNX-Index ghi nhận 2 phiên tăng và 3 phiên giảm, chốt tuần ở mức 259,13 điểm, giảm 7,62 điểm (tương đương 2,86%). Khối lượng giao dịch bình quân trên HNX cũng lao dốc mạnh 28,9%, chỉ đạt 47 triệu đơn vị/phiên.

Nhìn lại diễn biến chi tiết, ngay từ phiên mở màn đầu tuần, áp lực bán đã dâng cao đột biến khiến VN-Index sụt giảm hơn 14 điểm. Đà điều chỉnh không dừng lại ở đó mà tiếp tục kéo dài lê thê trong 3 phiên tiếp theo. Thậm chí, có những thời điểm áp lực xả hàng đẩy chỉ số xuyên thủng ngưỡng 1.700 điểm, đánh dấu chuỗi 7 phiên giảm điểm liên tiếp đầy ám ảnh. Phải đến phiên cuối tuần (16/10), thị trường mới tìm thấy chút le lói hy vọng khi hồi phục thêm 0,45% (tăng hơn 7,5 điểm). Tuy nhiên, nhịp rút chân này quá mỏng manh, không đủ để bù đắp những tổn thất nặng nề của các phiên bão táp trước đó.

Nguyên nhân chính dẫn đến sự suy yếu của thị trường tuần qua xuất phát từ đà lao dốc của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn (blue-chips), đặc biệt là họ Vingroup. Bộ đôi tỷ phú VIC và VHM đã lấy đi tổng cộng gần 25 điểm của VN-Index; trong đó, riêng mã VIC đã thổi bay hơn 16,6 điểm của chỉ số VN-Index. Cùng với đó, hàng loạt tên tuổi lớn khác như: BSR, GAS, STB, LPB và GVR cũng đồng loạt chìm trong sắc đỏ, khiến VN-Index mất thêm khoảng 10 điểm.

Ở chiều ngược lại, nỗ lực "cứu giá" chủ yếu đến từ nhóm ngân hàng với sự dẫn dắt của: CTG, MBB, TCB, VPB, SHB (đóng góp hơn 6 điểm) và "anh cả" ngành thép HPG (hỗ trợ gần 1,5 điểm). Song, “một cánh én nhỏ chẳng làm nên mùa xuân", sự vững vàng của nhóm tài chính chưa đủ sức để đảo ngược cục diện trước áp lực đè trụ quá lớn.

Sự phân hóa diễn ra mạnh mẽ giữa các nhóm ngành. Tiêu dùng không thiết yếu trở thành điểm sáng hiếm hoi (tăng 1,41%) nhờ sức kéo từ MWG (+1,51%), PNJ (+3,3%) và VPL (+2,6%). Ngược lại, nhóm bất động sản là nỗi thất vọng lớn nhất (-0,13%), do đà bán tháo cổ phiếu đầu ngành VIC (-1,38%) đã lấn át hoàn toàn những nỗ lực xanh giá của VHM, KDH hay VRE.

Một cơn gió nghịch khác bóp nghẹt tâm lý thị trường chính là động thái xả hàng không thương tiếc của khối ngoại. Tuần qua, nhà đầu tư nước ngoài đã rút ròng hơn 3.007 tỷ đồng trên toàn thị trường, bán ròng rã suốt cả 5 phiên. Tâm điểm xả hàng tập trung vào VIC (hơn 417 tỷ đồng), TCB (gần 282 tỷ đồng), VIX (gần 214 tỷ đồng) và FPT (hơn 202 tỷ đồng). Việc dòng vốn ngoại liên tục rút ra đang là một thách thức lớn cho sự phục hồi của VN-Index.

Đáng chú ý, động thái cơ cấu danh mục của các quỹ lớn cũng tác động không nhỏ đến các mã trụ. Theo báo cáo của Quỹ Đầu tư Lợi thế Cạnh tranh Bền vững SSI (SSI-SCA), cổ phiếu VIC đã hoàn toàn bay màu khỏi danh mục vào cuối tháng 9, dù trước đó một tháng mã này vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất quỹ (gần 11%). Quỹ này đang gia tăng nắm giữ tiền mặt (lên 21%) và tập trung vào nhóm ngân hàng (TCB, HDB, VCB, MBB) cùng cổ phiếu bán lẻ MWG.

Nhận định về bức tranh thị trường sắp tới, giới chuyên gia phân tích tỏ ra vô cùng thận trọng. Chứng khoán Asean (Aseansc) chỉ ra rằng VN-Index đang vận động dưới các đường MA10, MA20, phản ánh trạng thái xu hướng suy yếu rõ rệt. Tuy nhiên, khi các chỉ báo RSI và MFI đã rơi vào vùng quá bán, thị trường có thể xuất hiện các nhịp hồi phục kỹ thuật.

Chứng khoán Yuanta Việt Nam và VCBS đều chung quan điểm rằng thanh khoản cạn kiệt cho thấy lực cầu bắt đáy vẫn chưa thực sự mặn mà, chưa đủ để tạo lập một vùng cân bằng vững chắc. Các nhịp rung lắc có khả năng sẽ tiếp diễn với vùng hỗ trợ quanh mốc 1.685 điểm. Trong bối cảnh này, chiến lược tối ưu được khuyến nghị là ưu tiên quản trị rủi ro, hạ tỷ trọng ở các nhịp hồi phục, tuyệt đối không lạm dụng margin và chỉ giải ngân khi thị trường có tín hiệu tạo đáy rõ ràng với thanh khoản bùng nổ, ưu tiên các câu chuyện riêng lẻ như thoái vốn hoặc nâng hạng thị trường.