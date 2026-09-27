Chứng khoán tuần qua: Hụt hơi ngắn hạn, ngóng 'trợ lực' quý III

VN-Index đánh mất mốc 1.800 điểm sau tuần đầu nâng hạng, dòng tiền thận trọng chờ đợi 'cú hích' từ kết quả kinh doanh quý III

Tuần giao dịch từ 21-25/09 đánh dấu một cột mốc mang tính lịch sử đối với chứng khoán Việt Nam: Chính thức được nâng hạng lên thị trường Mới nổi thứ cấp. Tuy nhiên, trái với những kỳ vọng về một sự bùng nổ của dòng tiền, thị trường lại trải qua một tuần giao dịch không thực sự suôn sẻ, nếu không muốn nói là khá “chật vật”.

Khép lại tuần giao dịch đầu tiên sau nâng hạng, sắc đỏ chiếm ưu thế hoàn toàn. Chỉ số VN-Index ghi nhận tới 3 phiên giảm và chỉ có 2 phiên phục hồi yếu ớt. Tính chung cả tuần, VN-Index “đi lùi” 30,55 điểm (tương đương 1,68%), lùi sâu xuống mức 1.785,11 điểm và chính thức đánh mất mốc tâm lý quan trọng 1.800 điểm. Tình cảnh tương tự cũng diễn ra trên sàn HNX khi chỉ số HNX-Index có tới 4/5 phiên giảm, chốt tuần ở mức 272,21 điểm (giảm 1,12%).

Sự ảm đạm không chỉ thể hiện qua điểm số mà còn bộc lộ rõ ở thanh khoản. Khối lượng khớp lệnh tuần qua sụt giảm khoảng 20% so với tuần trước đó và thấp hơn 13,6% so với bình quân 20 tuần. Trên HoSE, giá trị giao dịch bình quân chỉ đạt khoảng 16.000 tỷ đồng/phiên. Hệ quả của nhịp điều chỉnh này là việc vốn hóa sàn HOSE mất khoảng 192.000 tỷ đồng, và nếu tính trên cả 3 sàn, chứng khoán Việt Nam đã “bốc hơi” gần 200.000 tỷ đồng vốn hóa.

Đáng chú ý, dòng vốn ngoại đã bất ngờ đảo chiều. Thay vì đổ dồn mua gom như kỳ vọng sau sự kiện nâng hạng, khối ngoại lại bán ròng mạnh mẽ 87,8 triệu đơn vị, tương đương giá trị gần 2.900 tỷ đồng (cụ thể là 2.768 tỷ đồng trên kênh khớp lệnh). Áp lực bán dồn dập vào nhóm vốn hóa lớn (blue-chips), điển hình là VHM (bán ròng 784,8 tỷ đồng), VPB (463,9 tỷ đồng), cùng hàng loạt tên tuổi khác như TCB, HPG, ACB. Ở chiều ngược lại, dòng vốn ngoại chỉ tập trung “nhặt” SBT (383,5 tỷ đồng) và một vài mã thuộc nhóm tiêu dùng, năng lượng.

Dưới góc độ phân tích kỹ thuật, bức tranh ngắn hạn đang xuất hiện những gam màu xám. Đóng cửa phiên cuối tuần 25/09, VN-Index xuất hiện nến thân nhỏ có bóng trên dài, cho thấy sự giằng co và đuối sức của phe mua khi kiểm tra lại đường SMA 50 ngày. Việc chỉ số nằm dưới đường Middle của dải Bollinger Bands, kết hợp với chỉ báo MACD cắt xuống đường Signal và ADX suy yếu dưới mốc 20, đang phát đi tín hiệu rủi ro tiếp diễn. Trên HNX, chỉ số cũng đang lùi dần về vùng đáy cũ tháng 7/2026 (quanh 266-270 điểm) để tìm kiếm lực đỡ.

Bình luận về diễn biến này, ông Hàn Hữu Hậu, CEO-Hy Maxpro, chuyên về phân tích chứng khoán nhận định: Phiên hồi phục cuối tuần chưa đủ để xác nhận sự đảo chiều. Mức tăng chủ yếu mang tính kéo trụ từ họ Vingroup (VHM, VIC), trong khi độ lan tỏa kém và thanh khoản suy giảm. Áp lực bán ngắn hạn vẫn có thể duy trì và thị trường cần thêm thời gian để tìm điểm cân bằng.

Đồng quan điểm, giới chuyên gia từ Chứng khoán SHS cho rằng diễn biến sau nâng hạng chưa tích cực như mong đợi. Tuy nhiên, giới phân tích cũng nhấn mạnh: Nâng hạng không phải là đích đến cuối cùng mà là sự khởi đầu để định vị lại thị trường. Một tuần giao dịch là quá ngắn để đong đếm tác động của một sự thay đổi mang tính cấu trúc.

Khi các yếu tố kỹ thuật và hiệu ứng tâm lý ngắn hạn từ câu chuyện nâng hạng dần qua đi, dòng tiền thông minh sẽ quay trở lại với những giá trị cốt lõi. Bước sang tuần cuối tháng 9 và đầu tháng 10, thị trường đang hướng sự chú ý vào loạt số liệu kinh tế vĩ mô quý III và 9 tháng đầu năm (dự kiến công bố ngày 3/10). Những con số về GDP, CPI, PMI hay xuất nhập khẩu sẽ là “hàn thử biểu” chân thực nhất về sức khỏe nền kinh tế.

Song song đó, mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý III/2026 đang đến gần sẽ là động lực phân hóa dòng tiền. Tâm điểm hiện tại vẫn đang hướng về nhóm ngân hàng là rổ cổ phiếu chiếm tới 38% thanh khoản toàn thị trường. Theo dự báo mới nhất từ MBS Research, lợi nhuận trước thuế quý III của các ngân hàng theo dõi có thể tăng trung bình 19,1% so với cùng kỳ. Đặc biệt, nhóm Big 4 quốc doanh như Vietcombank, VietinBank được kỳ vọng bứt phá với mức tăng lợi nhuận lên tới 30%, hay BIDV tăng khoảng 21% nhờ thu nhập lãi thuần cải thiện và áp lực trích lập dự phòng giảm.

Tóm lại, những rung lắc sau cột mốc nâng hạng là phép thử cần thiết để thanh lọc dòng tiền đầu cơ. Trong bối cảnh hiện tại, sự kiên nhẫn và chiến lược đãi cát tìm vàng, bám sát triển vọng lợi nhuận cốt lõi của doanh nghiệp sẽ là “kim chỉ nam” giúp nhà đầu tư vượt qua giai đoạn giằng co này.