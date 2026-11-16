Chứng khoán tuần mới: Chưa đủ động lực để xác lập xu hướng tăng rõ ràng

Ảnh minh họa.

Sau 2 tuần giảm điểm liên tiếp, VN-Index đã phục hồi trong tuần giao dịch trước nhưng thanh khoản suy giảm và đà tăng phụ thuộc vào một số cổ phiếu vốn hóa lớn.

Kết tuần, VN-Index tăng 9,57 điểm lên 1.734,93 điểm. Tuy nhiên, diễn biến thị trường vẫn phân hóa khi đà tăng chủ yếu đến từ một số cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là VIC.

BSC: VN-Index đang chuyển dần sang trạng thái tích lũy

Chứng khoán BIDV (BSC) nhận định thị trường đang vận động trong trạng thái thiếu xu hướng rõ ràng, với thanh khoản thu hẹp và sự phân hóa mạnh giữa các nhóm cổ phiếu.

“Dù VN-Index phục hồi sau 2 tuần giảm điểm, độ rộng thị trường vẫn chưa tích cực. Trong tuần qua, có 201 cổ phiếu giảm giá, trong khi số mã tăng là 167. Nhóm cổ phiếu Vingroup đóng vai trò dẫn dắt, còn nhiều cổ phiếu thuộc các ngành dầu khí, tiêu dùng và vật liệu xây dựng giảm điểm,” BSC nêu trong báo cáo phát hành ngày 15/11.

Về phân tích kỹ thuật, BSC cho biết VN-Index đang giằng co quanh đường trung bình động 20 phiên (SMA20), với động lực tăng điểm chưa rõ ràng. Chỉ số hiện nằm dưới các đường trung bình động SMA20, SMA50, SMA100 và SMA200.

Một số chỉ báo kỹ thuật có cải thiện, trong đó RSI tăng từ 45 lên 48 điểm, MACD duy trì trên đường tín hiệu. Tuy nhiên, thanh khoản giảm khoảng 25% so với tuần trước cho thấy dòng tiền vẫn thận trọng.

BSC đánh giá mô hình hai đáy nhỏ hình thành trước đó vẫn còn hiệu lực nhưng VN-Index đang chuyển dần sang trạng thái tích lũy quanh SMA20. Hai cây nến Doji liên tiếp trên đồ thị tuần, với bóng nến dài, cũng cho thấy quá trình giằng co có thể tiếp tục kéo dài.

Đồ thị kỹ thuật VN-Index.

MBS: Các biện pháp hỗ trợ chưa chuyển hóa thành dòng tiền thực tế

Cùng quan điểm thận trọng, Chứng khoán MBS (MBS), trong báo cáo phát hành ngày 16/11, cho rằng kỳ vọng về các biện pháp hỗ trợ thanh khoản của Ngân hàng Nhà nước đang có dấu hiệu hạ nhiệt, khiến dòng tiền trên thị trường chứng khoán chuyển hướng sang những nhóm cổ phiếu có tính phòng thủ.

Theo MBS, việc Ngân hàng Nhà nước triển khai chào mua ngoại tệ giao ngay định kỳ hai phiên mỗi tuần, với tỷ giá 25.500 đồng/USD từ ngày 11/11, ban đầu đã tạo phản ứng tích cực trên thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, tính đến cuối tuần qua, chưa ghi nhận giao dịch mua ngoại tệ thành công qua kênh này. Nguyên nhân chủ yếu là tỷ giá trên thị trường liên ngân hàng vẫn cao hơn mức giá chào mua của Ngân hàng Nhà nước, trong khi trạng thái ngoại tệ của nhiều ngân hàng chưa đáp ứng điều kiện giao dịch.

MBS nhận định việc các biện pháp hỗ trợ chưa chuyển hóa thành dòng tiền thực tế khiến tâm lý nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn, nhất là khi áp lực tỷ giá và nhu cầu vốn cuối năm vẫn hiện hữu.

Trong bối cảnh đó, dòng tiền có xu hướng dịch chuyển sang các nhóm cổ phiếu phòng thủ. Tuần qua, nhóm sản xuất và phân phối điện tăng 4,6%, logistics tăng 2,7%, trong khi thực phẩm giảm 3,1%, dầu khí và hóa chất cùng giảm 2,1%.

Dù vậy, MBS cho rằng thị trường vẫn có cơ hội xuất hiện nhịp phục hồi kỹ thuật nhờ yếu tố mùa vụ. Thống kê 10 năm gần nhất cho thấy tháng 11 có xác suất tăng điểm khoảng 70%, với mức tăng bình quân 3,8%. Tuy nhiên, yếu tố mùa vụ có thể bị lấn át bởi những biến động quốc tế, đặc biệt là triển vọng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Về kỹ thuật, MBS xác định 1.693 điểm là ngưỡng hỗ trợ quan trọng của VN-Index trong ngắn hạn, trong khi vùng 1.753 - 1.760 điểm là khu vực kháng cự cần vượt qua. Nếu áp lực bán gia tăng khiến chỉ số đánh mất vùng hỗ trợ 1.693 điểm, chỉ số có thể quay lại kiểm định mốc 1.680 điểm, tương ứng vùng đáy tháng 10.

Mirae Asset: Ba nhóm rủi ro chính

Trong báo cáo công bố ngày 16/11, Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam) tiếp tục duy trì quan điểm thận trọng đối với triển vọng ngắn hạn của thị trường chứng khoán.

Theo đơn vị phân tích, VN-Index tăng khoảng 0,6% trong tuần qua nhưng mức tăng chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu Vingroup. Cụ thể, nhóm này tăng 2,8%, trong khi phần còn lại của thị trường giảm 0,3%. Thanh khoản bình quân chỉ đạt hơn 10.000 tỷ đồng/phiên, giảm khoảng 25% so với tuần trước, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư.

Mirae Asset cho rằng thị trường đang chịu tác động từ ba nhóm rủi ro chính.

Thứ nhất là những biến động bên ngoài, đặc biệt là triển vọng Fed tiếp tục tăng lãi suất và chỉ số USD (DXY) duy trì ở mức cao. Theo báo cáo, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đã tăng lên 5,14%, trong khi thị trường điều chỉnh kỳ vọng lãi suất Fed vào cuối năm 2027 lên khoảng 4,75%.

Thứ hai là áp lực lạm phát và nhu cầu huy động vốn trong nước vào giai đoạn cuối năm, trong khi sức mua thực tế của nền kinh tế còn yếu.

Thứ ba là rủi ro liên quan đến khả năng Mỹ áp dụng các biện pháp thuế bổ sung sau cuộc điều tra về sở hữu trí tuệ, với thời hạn được gia hạn đến ngày 28/2/2027.

Dù vậy, Mirae Asset cũng chỉ ra một số yếu tố hỗ trợ đối với triển vọng trung và dài hạn.

Cụ thể, tỷ suất lợi nhuận trên giá cổ phiếu (E/P) của VN-Index hiện đạt khoảng 8,7%, tương đương những vùng đáy lịch sử từng xuất hiện trong các năm 2016, 2020 và 2022.

Trong khi đó, lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng ở nhóm ngân hàng có mức niêm yết cao nhất đã giảm về quanh 6,8%.

Theo Mirae Asset, tương quan giữa định giá cổ phiếu và mặt bằng lãi suất đang mở ra cơ hội tích lũy cho nhà đầu tư có tầm nhìn trung và dài hạn. Tuy nhiên, trong ngắn hạn, công ty vẫn ưu tiên quan điểm thận trọng trước các yếu tố bất định.

Nhìn chung, ba công ty chứng khoán đều nhận định VN-Index chưa có đủ động lực để xác lập xu hướng tăng rõ ràng trong tuần 16 - 20/11. Thanh khoản thấp, dòng tiền phân hóa và những biến động từ thị trường quốc tế tiếp tục là các yếu tố cần theo dõi.