Chứng khoán tuần mới (9 - 13/11): Bật lên từ vùng 1.700 điểm, chờ dòng tiền xác nhận

Bật lên từ vùng 1.700 điểm

Thị trường chứng khoán trải qua một tuần nhiều biến động khi VN-Index liên tục giằng co quanh vùng tâm lý 1.700 điểm. Sau hai phiên đầu tuần chịu áp lực bán mạnh, chỉ số có thời điểm xuyên thủng mốc này trước khi bật tăng trở lại. Tuy nhiên, nhịp hồi chưa được duy trì đến cuối tuần. Khép lại tuần giao dịch đầu tiên của tháng 11/2026, VN-Index đóng cửa ở mức 1.725,36 điểm, giảm 16,3 điểm, tương đương 0,93%.

Điểm sáng đáng chú ý nhất xuất hiện trong phiên 4/11. Theo số liệu thống kê từ Chứng khoán Kirin (CSI), VN-Index tăng 33,40 điểm, tương đương 1,97%, lên 1.733,02 điểm. Đáng chú ý, nhịp tăng không chỉ dựa vào một vài cổ phiếu vốn hóa lớn mà có độ lan tỏa rộng. Khối lượng khớp lệnh cao hơn 23% so với bình quân 20 phiên, đạt hơn 910 triệu cổ phiếu trên HOSE, tương ứng giá trị hơn 18.000 tỷ đồng.

Theo ông Nguyễn Đức Anh, chuyên gia phân tích Chứng khoán Pinetree, hai phiên giao dịch 4/11 và 5/11 đã giúp chỉ số lấy lại tổng cộng 41,11 điểm, gần như triệt tiêu mức giảm mạnh đầu tuần nhờ đợt hoán đổi USD của NHNN và kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ. Tuy nhiên, dưới tác động của chứng khoán Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc giảm mạnh do nhóm cổ phiếu công nghệ, phiên cuối tuần lại lấy đi của VN-Index 15,4 điểm. Tổng giá trị giao dịch cả tuần đạt 84.101 tỷ đồng, giá trị bình quân mỗi phiên tăng 16,9% so với tuần trước.

Dòng cổ phiếu chứng khoán là nhóm tăng mạnh nhất phiên với 5,52%, tiếp đến là thiết bị điện tăng 5,46%, bất động sản khu công nghiệp tăng 3,04% và ngân hàng tăng 2,46%. Nhiều cổ phiếu chứng khoán như VCI, TCX, VIX tăng kịch trần; nhóm bất động sản cũng ghi nhận sự khởi sắc tại DXG, TCH, HDC. Một số cổ phiếu vốn hóa lớn như VPB, MSN tăng trên 4%.

Vốn ngoại vẫn tạo áp lực trong phần lớn tuần, nhưng bắt đầu xuất hiện tín hiệu đáng chú ý ở phiên cuối. Cụ thể, khối ngoại bán ròng khoảng 965 tỷ đồng trên HOSE trong cả tuần, nhưng riêng phiên cuối tuần đã quay sang mua ròng 393,5 tỷ đồng, lần đầu tiên kể từ ngày 22/10.

Hoạt động mua bán cũng phân hóa mạnh ngay trong cùng một nhóm ngành. Theo thống kê giao dịch tuần, cổ phiếu VIX được mua ròng 596,2 tỷ đồng, MSN 330,2 tỷ đồng, HPG 261,1 tỷ đồng, CTG 229,4 tỷ đồng và VND 158,5 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, MBB bị bán ròng 651 tỷ đồng, VCB 587,6 tỷ đồng, ACB 280,1 tỷ đồng, GMD 233,8 tỷ đồng và STB 184,9 tỷ đồng.

Theo ông Lê Đỗ Tuấn Minh, Chuyên viên Phân tích Kinh tế Vĩ mô và Thị trường Chứng khoán, Chứng khoán Kirin (CSI), phiên tăng mạnh giữa tuần cho thấy sự cải thiện đáng kể khi đà tăng lan tỏa ra nhiều nhóm ngành và không còn phụ thuộc quá nhiều vào một vài cổ phiếu vốn hóa lớn. Tuy nhiên, ông lưu ý VN-Index sẽ gặp áp lực bán đáng kể khi tiếp cận vùng 1.750 điểm và không phù hợp để mua đuổi nếu thanh khoản không tiếp tục cải thiện.

Lực cầu đã xuất hiện khi VN-Index về quanh 1.700 điểm, cùng thanh khoản đã tốt hơn tuần trước. Tuy nhiên, việc VN-Index quay đầu trong phiên cuối tuần cho thấy quá trình xác lập một vùng cân bằng mới vẫn cần thêm thời gian.

Định giá thấp chờ xác nhận của dòng tiền

Mùa kết quả kinh doanh quý III của toàn thị trường ghi nhận kết quả tăng trưởng, trong khi diễn biến chỉ số chưa phản ánh tương ứng. Theo các chuyên gia từ Chứng khoán SHS, hệ số P/E cơ bản của VN-Index về khoảng 10,7 lần. Mức định giá này tương đương vùng đáy của cú sốc thuế quan tháng 4/2025 và giai đoạn thị trường tạo đáy trong đại dịch Covid-19 tháng 4/2020. Trong bối cảnh triển vọng tăng trưởng kinh tế và doanh nghiệp vẫn tích cực, đây được đánh giá là vùng định giá tương đối hấp dẫn.

Tuy nhiên, định giá thấp mới tạo điều kiện cần, còn khả năng hình thành một xu hướng tăng bền vững vẫn phụ thuộc vào sự trở lại của dòng tiền.

Bức tranh vĩ mô trong nước cũng mang hai sắc thái. Theo số liệu của Cục Thống kê, CPI bình quân 10 tháng năm 2026 tăng 4,57% so với cùng kỳ, cao hơn mức tăng 3,27% cùng kỳ năm trước. Riêng tháng 10, CPI tăng 5,09% so với cùng kỳ. Áp lực giá tập trung ở nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống, nhà ở, điện nước, chất đốt và giao thông. Giá nhiên liệu tăng 13,09% so với cùng kỳ cho thấy tác động của giá năng lượng toàn cầu tới mặt bằng giá trong nước vẫn khá rõ.

Trong khi nền kinh tế và lợi nhuận doanh nghiệp tạo nền tảng cho định giá, áp lực lạm phát khiến dư địa nới lỏng chính sách tiền tệ cần được cân nhắc thận trọng hơn.

Lạm phát Mỹ cũng là tâm điểm được theo dõi của giới đầu tư toàn cầu trong tuần 9/11 - 13/11 tới đây. CPI tháng 10 được kỳ vọng tăng 0,3% so với tháng trước, thấp hơn mức 0,6% của tháng 9; CPI lõi dự báo tăng 0,2%. Tuy vậy, báo cáo việc làm Mỹ mạnh hơn kỳ vọng đang củng cố khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tiếp tục nâng lãi suất trong tháng 12/2026.

Nhịp hồi phục bởi các phiên giữa tuần có khả năng đã kết thúc và chỉ số chưa thoát khỏi nhịp điều chỉnh kéo dài. Nhóm Ngân hàng vẫn trong xu hướng điều chỉnh và “nhóm Vin” chưa rõ xu hướng. Ông Nguyễn Đức Anh, chuyên gia phân tích Chứng khoán Pinetree

Cùng lúc, biến động của nhóm cổ phiếu công nghệ toàn cầu cần được theo dõi. Theo ông Nguyễn Đức Anh, chuyên gia phân tích Chứng khoán Pinetree, nhịp giảm mạnh của nhóm công nghệ tại Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc có thể tạo ảnh hưởng lan tỏa tới nhóm cổ phiếu công nghệ trong nước. Ông giữ quan điểm trung lập đối với VN-Index trong tuần 9/11 - 13/11.

SHS cũng giữ góc nhìn thận trọng khi VN-Index kết tuần dưới vùng giá trung bình 20 phiên quanh 1.730 điểm. Tuy nhiên, đơn vị này ghi nhận một số tín hiệu cải thiện gồm thanh khoản tăng, chất lượng thị trường tốt hơn và tác động tích cực từ hoạt động mua ròng trở lại của khối ngoại tại một số cổ phiếu. SHS cho rằng, nhà đầu tư có thể cân bằng danh mục và xem xét gia tăng tỷ trọng khi VN-Index vượt được xu hướng giảm ngắn hạn.

Sau hai tháng điều chỉnh và hai tuần giảm liên tiếp đầu tháng 11, định giá thị trường đã hạ xuống vùng thấp, lợi nhuận doanh nghiệp cải thiện và dòng tiền bắt đầu có những tín hiệu trở lại. Tuy vậy, điều này nhưng vẫn chưa đủ để xác nhận xu hướng mới. Khả năng giữ vùng 1.700 điểm, sự cải thiện của thanh khoản và diễn biến dòng vốn ngoại vì vậy sẽ là những chỉ báo quan trọng trong tuần tới./.