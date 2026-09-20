Chứng khoán tuần mới (21/9 - 25/9): Vốn ngoại trở lại, thị trường bước vào cột mốc mới của lộ trình nâng hạng

Dòng vốn ngoại trở lại trước cột mốc nâng hạng

Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa trải qua một tuần đón loạt thông tin tác động, từ quyết định lãi suất của các ngân hàng trung ương lớn đến hoạt động cơ cấu danh mục trước thời điểm Việt Nam chính thức bước vào giai đoạn đầu tiên của lộ trình nâng hạng theo FTSE Russell. Dù chịu không ít rung lắc, VN-Index kết thúc tuần 14-18/9 vẫn tăng 1,14%. Dù phiên cuối tuần xuất hiện nhịp giảm đáng kể trong đợt khớp lệnh ATC - thời điểm nhiều quỹ ETF đồng loạt thực hiện giao dịch cơ cấu, theo ông Lê Đỗ Tuấn Minh- chuyên gia từ Chứng khoán Kirin (CSI), xu hướng phục hồi chưa bị phá vỡ.

Một trong những điểm đáng chú ý nhất của tuần là phản ứng của thị trường trước các quyết định chính sách tiền tệ bên ngoài. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản, đưa vùng lãi suất lên 3,75-4%, trong khi Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) cũng nâng lãi suất lên 1,25%.

Theo ông Nguyễn Tấn Phong, Chuyên gia phân tích Pinetree, hai kịch bản này đã phần nào được thị trường dự đoán và phản ánh trước đó. Vì vậy, khi các quyết định chính thức được công bố, áp lực bán không gia tăng như lo ngại, trái lại dòng tiền có dấu hiệu quay trở lại.

Dấu ấn rõ nhất nằm ở giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài. Sau tuần bán ròng gần 1.600 tỷ đồng, khối ngoại đảo chiều mua ròng mạnh trong tuần qua. Theo thống kê của CSI, giá trị mua ròng đạt khoảng 2.639 tỷ đồng, mức cao hiếm thấy trong nhiều tuần gần đây.

Khối ngoại trở lại mua ròng mạnh - Nguồn: CSI

Dòng tiền ngoại tập trung vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và một số ngành được kỳ vọng hưởng lợi từ bối cảnh mới. FPT dẫn đầu chiều mua với khoảng 571 tỷ đồng, tiếp theo là HDB với 462 tỷ đồng, BSR 423 tỷ đồng, MCH 406 tỷ đồng, SSB 357 tỷ đồng và MBB 346 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, áp lực bán vẫn tập trung mạnh vào nhóm Vingroup. VIC bị bán ròng hơn 1.070 tỷ đồng, VHM hơn 700 tỷ đồng. Điều này cho thấy sự trở lại của khối ngoại chưa mang tính đồng thuận trên toàn bộ nhóm vốn hóa lớn mà chủ yếu là quá trình tái cơ cấu danh mục.

Xét về dòng tiền trong nước, ngân hàng tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất, khoảng 33% tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường. Chứng khoán đứng thứ hai với 19%, bất động sản khoảng 13%.

Một điểm sáng khác là nhóm dầu khí. Đây là nhóm ngành tăng mạnh nhất tuần với mức tăng 6,49%, trong đó BSR tăng 9,62%, PLX 6,25% và GAS 6,15%. Thanh khoản cũng tăng rõ rệt: khối lượng giao dịch OIL tăng 116% so với tuần trước, PLX tăng hơn 86%, PVD gần 70% và BSR gần 66%.

Diễn biến này cho thấy dòng tiền không chỉ xoay quanh câu chuyện nâng hạng mà còn tìm đến những nhóm ngành có câu chuyện riêng về giá hàng hóa, kết quả kinh doanh hoặc triển vọng lợi nhuận.

Đáng chú ý, mặt bằng định giá chung vẫn chưa quá cao so với lịch sử. Thống kê của CSI cho thấy P/E của VN-Index hiện quanh 12,44 lần, thấp hơn mức bình quân 10 năm là 15,31 lần; P/B ở mức 2,04 lần, cũng dưới mức bình quân 2,18 lần.

Sau “điểm rơi” sự kiện, thị trường trở lại với yếu tố nền tảng

Bước sang tuần mới, thị trường bước vào một trạng thái khác. Các sự kiện được chờ đợi nhất trong tháng 9 gần như đã xuất hiện. Fed và BOJ công bố quyết định lãi suất, phiên cơ cấu ETF đã diễn ra và từ ngày 21/9, Việt Nam chính thức bước sang cột mốc mới trong lộ trình nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp theo FTSE Russell.

Điều này đồng nghĩa câu chuyện nâng hạng sẽ dần chuyển từ “kỳ vọng” sang “thực thi”. Ông Nguyễn Tấn Phong cho rằng diễn biến phiên thứ Sáu khá nhiễu vì là phiên cơ cấu quỹ, nên chưa thể coi nhịp giảm cuối phiên là tín hiệu đảo chiều. Tuy nhiên, nếu phiên thứ Hai không lấy lại sắc xanh một cách thuyết phục, nhiều khả năng VN-Index sẽ giao dịch quanh vùng 1.820 điểm trước khi bước vào nhịp điều chỉnh nhẹ.

Theo chuyên gia Pinetree, sau khi những kỳ vọng lớn về Fed, BOJ và nâng hạng lần lượt được phản ánh vào giá, thị trường sẽ dần quay trở lại đánh giá các yếu tố nền tảng hơn, từ lãi suất trong nước, tăng trưởng kinh tế đến kết quả kinh doanh quý III.

Rủi ro đáng chú ý vẫn nằm ở dòng vốn ngoại. Phần lớn lượng vốn thụ động gắn với kỳ cơ cấu đầu tiên đã được giải ngân trong phiên cuối tuần. Trong khi đó, việc Fed nâng lãi suất có thể tiếp tục gây sức ép lên đồng USD và tỷ giá tại các thị trường mới nổi.

“Nếu nhóm Vingroup và ngân hàng tiếp tục suy yếu, chỉ số có thể điều chỉnh sâu hơn dự kiến”, ông Phong lưu ý. Với nhà đầu tư đang nắm giữ cổ phiếu, chuyên gia này cho rằng có thể tận dụng những nhịp hồi quanh 1.820 điểm để chốt lời một phần, giảm đòn bẩy và ưu tiên các doanh nghiệp có nền tảng tốt, triển vọng lợi nhuận quý III rõ ràng.

Ở góc nhìn thận trọng hơn, ông Lê Đỗ Tuấn Minh, chuyên gia CSI, cho rằng xu hướng phục hồi vẫn đang chiếm ưu thế hơn, tuy nhiên chúng ta cần thận trọng, hạn chế việc mua tăng thêm tỷ trọng khi thị trường chung khởi sắc. Tiếp tục giữ tỷ trọng danh mục sau khi đã mua tăng thêm ở các phiên điều chỉnh trước đó.

Trên thị trường quốc tế, tuần tới tiếp tục có nhiều dữ liệu đáng chú ý. Mỹ sẽ công bố đơn hàng lâu bền và PMI sơ bộ tháng 9; Eurozone, Nhật Bản, Australia và Ấn Độ cũng công bố các chỉ số PMI. Một loạt ngân hàng trung ương tại Trung Quốc, Thụy Sĩ, Thụy Điển, Na Uy, Mexico và Indonesia sẽ đưa ra quyết định chính sách tiền tệ.

Sau một tuần mà dòng vốn ngoại trở lại và đúng thời điểm thị trường bước qua cột mốc quan trọng của lộ trình nâng hạng, câu chuyện của VN-Index không còn chỉ là bao nhiêu tiền từ các quỹ ETF sẽ được giải ngân. Quan trọng hơn là liệu dòng vốn mới có đủ sức lan tỏa sang thị trường rộng hơn, trong khi dòng tiền nội và lợi nhuận doanh nghiệp tiếp tục tạo nền cho một xu hướng bền vững hơn hay không./.