Chứng khoán tuần 5-9/10: VN-Index hụt hơi, dòng tiền phân hóa

Đà hồi phục suy yếu sau hai phiên đầu tuần

Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại tuần giao dịch 5-9/10/2026 trong trạng thái giằng co. VN-Index đóng cửa tại 1.735,09 điểm, giảm 2,62 điểm, tương đương 0,15% so với cuối tuần trước. HNX-Index lùi về 261,60 điểm, giảm 1,93%. Đây là tuần điều chỉnh thứ ba liên tiếp của chỉ số đại diện sàn HOSE.

Hai phiên đầu tuần, VN-Index lần lượt tăng 0,89% và 0,34%, đạt 1.759,08 điểm ngày 6/10. Tuy nhiên, chỉ số giảm trong ba phiên tiếp theo, lần lượt 0,32%, 0,82% và 0,22%. Riêng phiên 9/10, VN-Index có lúc xuống 1.724,17 điểm trước khi hồi lên 1.735,09 điểm khi đóng cửa. Diễn biến này cho thấy lực cầu xuất hiện ở vùng giá thấp nhưng chưa đủ mạnh để đảo chiều xu hướng ngắn hạn.

Giá trị khớp lệnh bình quân trên HOSE đạt xấp xỉ 12.900 tỷ đồng mỗi phiên, tăng khoảng 8% so với tuần trước. Dù thanh khoản có cải thiện, dòng tiền tập trung vào một số nhóm cổ phiếu thay vì lan tỏa đồng đều. Vì vậy, sự gia tăng giao dịch chưa thể được xem là tín hiệu xác nhận thị trường bước vào nhịp tăng bền vững.

Điểm đáng chú ý nhất nằm ở giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài. Khối ngoại bán ròng khoảng 13.989 tỷ đồng trên HOSE trong cả tuần. Tuy nhiên, phiên 9/10 ghi nhận giao dịch thỏa thuận cổ phiếu MCH với giá trị 9.641,2 tỷ đồng do nhà đầu tư nước ngoài bán cho nhà đầu tư trong nước. Đây là yếu tố cần tách riêng khi đánh giá áp lực cung thực tế qua khớp lệnh.

Ngân hàng và bất động sản phân hóa; công nghệ chịu sức ép

Ở nhóm tài chính, HDB tăng 3,94% trong tuần, VIX tăng 3,10%, VPB tăng 1,49%, TCB tăng 1,41% và CTG tăng 1,03%. Tuy vậy, không phải tất cả cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán đều phục hồi. MSB, VIB, TPB, SSB và HCM nằm trong nhóm chịu áp lực điều chỉnh. Chuyển động trái chiều phản ánh nhà đầu tư vẫn chọn lọc mã có dòng tiền và câu chuyện riêng.

Bất động sản có diễn biến tương tự. VIC giảm khoảng 1,10%, góp phần gây sức ép lên chỉ số, trong khi CEO tăng 4,04%, TCH tăng 2,38%, PDR tăng 1,80%, DXG tăng 1,46%, KDH tăng 1,13% và DIG tăng 1,08%. NVL có phiên tăng trần vào cuối tuần. Sự phân hóa cho thấy không thể đánh giá toàn ngành chỉ qua diễn biến của một cổ phiếu vốn hóa lớn.

Nhóm công nghệ thông tin giảm khoảng 3,04% trong phiên cuối tuần, nổi bật là FPT giảm 3,02%, ELC giảm 4,66% và VEC giảm 12,60% trong phiên. Dịch vụ truyền thông cũng kém tích cực với VGI giảm 1,78%, FOX giảm 2,92% và YEG giảm 1,88%. Đây là các mức thay đổi trong phiên 9/10, không phải biến động lũy kế cả tuần.

Trong lĩnh vực năng lượng và vận tải dầu khí, BSR giảm 2,97%, PVT giảm 1,37%, PVS giảm 0,88% và PVP giảm 3,60% ở phiên cuối tuần. Áp lực lên nhóm này khiến dòng tiền khó tìm được động lực dẫn dắt mới ngoài tài chính và bất động sản.

Ở bán lẻ, MWG đi từ 73.200 đồng/cổ phiếu ngày 2/10 lên khoảng 75.900 đồng/cổ phiếu ngày 9/10, tăng khoảng 3,69% theo giá đóng cửa chưa điều chỉnh. Với logistics, điện, thiết bị điện và dược phẩm, mức độ phân hóa giữa các doanh nghiệp khiến việc chọn cổ phiếu cần dựa thêm vào kết quả kinh doanh, đơn hàng và khả năng duy trì biên lợi nhuận; chưa có đủ dữ liệu đối chiếu để khẳng định toàn nhóm tăng hay giảm trong tuần.

Vùng 1.715-1.750 điểm sẽ quyết định xu hướng ngắn hạn

Mặc dù mức giảm cả tuần không lớn, việc VN-Index không giữ được nhịp hồi đầu tuần cho thấy bên mua chưa kiểm soát thị trường. Vùng 1.715-1.750 điểm đang là khu vực cần quan sát: nếu lực cầu tiếp tục xuất hiện khi chỉ số lùi về vùng thấp và độ rộng được cải thiện, thị trường có thể hình thành nền tích lũy. Ngược lại, các nhịp phục hồi thiếu thanh khoản và phụ thuộc vào ít mã vốn hóa lớn sẽ khó tạo xu hướng mới.

Giai đoạn giữa tháng 10 cũng là thời điểm nhà đầu tư bắt đầu chú ý hơn tới kết quả kinh doanh quý III. Những thông tin về tăng trưởng tín dụng, tiến độ pháp lý dự án, sức mua tiêu dùng, đầu tư công và chi phí vốn có thể khiến dòng tiền luân chuyển nhanh giữa các nhóm ngành. Trước mắt, sự thận trọng vẫn là đặc điểm nổi bật của thị trường.