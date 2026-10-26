Chứng khoán tuần 26 - 30/10: VN-Index có vượt mốc 1.800 điểm? Ảnh minh họa được tạo với sự hỗ trợ của AI.

VN-Index phục hồi hơn 68 điểm, thanh khoản cải thiện

Thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào tuần giao dịch 26 - 30/10 với tâm lý tích cực hơn sau nhịp phục hồi mạnh. Kết thúc tuần trước, VN-Index đóng cửa tại 1.774,15 điểm, tăng 68,24 điểm, tương đương 4%, chấm dứt chuỗi bốn tuần giảm liên tiếp.

Sau phiên đầu tuần giảm 16,07 điểm, thị trường nhanh chóng lấy lại đà tăng. Đáng chú ý, phiên 21/10 ghi nhận mức tăng 46,70 điểm, tương đương 2,76%, tạo động lực cho hai phiên tăng tiếp theo. VN-Index khép lại tuần ở mức cao nhất kể từ đầu tuần, vượt trở lại ngưỡng 1.750 điểm.

Cùng chiều, VN30-Index tăng 2,79%, lên 1.907,09 điểm; HNX-Index tăng 1,38%, đạt 262,70 điểm. UPCoM-Index cũng tăng 0,37%, lên 126,44 điểm.

Thanh khoản thị trường cải thiện so với tuần trước, phản ánh sự trở lại của lực cầu sau giai đoạn điều chỉnh. Tuy nhiên, dòng tiền vẫn tập trung đáng kể vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là các mã thuộc hệ sinh thái Vingroup và nhóm ngân hàng.

Riêng VIC đóng góp khoảng 36,7 điểm trong tổng mức tăng 68,24 điểm của VN-Index, tương đương gần 54%. Diễn biến này cho thấy chỉ số phục hồi mạnh nhưng mức độ lan tỏa của dòng tiền chưa thực sự đồng đều.

Trong khi đó, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng khoảng 968,5 tỷ đồng trên HOSE trong tuần qua, dù đã xuất hiện những phiên mua ròng giữa tuần.

Những yếu tố trên đặt ra yêu cầu về sự cải thiện đồng thời của thanh khoản và độ rộng thị trường để duy trì nhịp phục hồi trong tuần giao dịch mới.

Bảng 1. Các chỉ số chứng khoán chốt tuần 19 - 23/10/2026

VN-Index tăng 68,24 điểm so với tuần trước. Số liệu chốt phiên ngày 23/10/2026.

Vùng 1.800 điểm trở thành thử thách quan trọng

Bước sang tuần 26 - 30/10, nhiều công ty chứng khoán đánh giá xu hướng ngắn hạn của VN-Index đã cải thiện, song vùng 1.780 - 1.800 điểm sẽ là khu vực quyết định khả năng mở rộng đà tăng.

Theo Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS), các chỉ báo kỹ thuật trên đồ thị ngày tiếp tục cho tín hiệu tích cực, mở ra khả năng VN-Index kiểm định vùng đỉnh cũ 1.790 - 1.800 điểm.

Tuy nhiên, trên khung đồ thị giờ, một số chỉ báo đã tiến vào vùng quá mua sau nhịp tăng nhanh. Điều này làm gia tăng khả năng xuất hiện những phiên rung lắc khi chỉ số tiếp cận khu vực kháng cự.

Công ty Chứng khoán Tiên Phong (TPS) nhận định sự luân chuyển dòng tiền sang nhóm ngân hàng đã tạo thêm động lực cho thị trường, bên cạnh vai trò dẫn dắt của nhóm cổ phiếu Vingroup. Dù vậy, sức lan tỏa sang các nhóm vốn hóa vừa và nhỏ vẫn còn hạn chế.

Theo TPS, khi VN-Index tiếp cận khu vực hội tụ của các đường trung bình quan trọng, áp lực chốt lời có thể gia tăng, khiến thị trường cần thêm thời gian tích lũy trước khi xác lập xu hướng rõ ràng hơn.

Cùng quan điểm, Công ty Chứng khoán Vietcap đánh giá vùng 1.790 - 1.800 điểm là mục tiêu tiếp theo nếu quán tính tăng được duy trì. Ở chiều ngược lại, vùng 1.740 điểm đóng vai trò hỗ trợ quan trọng đối với xu hướng ngắn hạn.

Trong kịch bản tích cực, nếu VN-Index vượt thành công mốc 1.800 điểm với thanh khoản duy trì ở mức cao và dòng tiền lan tỏa sang nhiều nhóm ngành, thị trường có thể mở rộng nhịp phục hồi.

Ngược lại, nếu lực bán gia tăng tại vùng kháng cự, chỉ số có thể quay lại kiểm định các vùng hỗ trợ quanh 1.760 điểm, xa hơn là 1.740 điểm.

Bảng 2. Các vùng điểm VN-Index cần theo dõi tuần 26 - 30/10

Các vùng điểm mang tính tham khảo kỹ thuật, không phải mức dự báo chắc chắn.

Dòng tiền hướng tới ngân hàng, chứng khoán và bán lẻ

Bên cạnh diễn biến của VN-Index, sự phân hóa giữa các nhóm ngành được dự báo tiếp tục là đặc điểm đáng chú ý của thị trường trong tuần này.

Nhóm ngân hàng có thể duy trì vai trò hỗ trợ chỉ số khi dòng tiền đang có xu hướng quay trở lại các cổ phiếu vốn hóa lớn. Những doanh nghiệp có kết quả kinh doanh quý III tích cực và triển vọng lợi nhuận ổn định có khả năng tiếp tục thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư.

Nhóm chứng khoán cũng được chú ý trong bối cảnh thanh khoản thị trường cải thiện. Hoạt động giao dịch sôi động hơn có thể hỗ trợ kỳ vọng đối với kết quả kinh doanh của các công ty môi giới.

Ở nhóm bất động sản, các cổ phiếu vốn hóa lớn vẫn có khả năng tác động đáng kể tới diễn biến VN-Index. Tuy nhiên, sau nhịp tăng mạnh, áp lực chốt lời có thể khiến nhóm này phân hóa rõ nét hơn.

Trong khi đó, nhóm bán lẻ, đầu tư công và một số doanh nghiệp có kết quả kinh doanh khả quan cũng được theo dõi khi dòng tiền tìm kiếm cơ hội ngoài các cổ phiếu dẫn dắt.

Đáng chú ý, mùa công bố báo cáo tài chính quý III/2026 tiếp tục là yếu tố ảnh hưởng đến diễn biến thị trường. Các doanh nghiệp duy trì tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận và dòng tiền kinh doanh tích cực có thể thu hút sự quan tâm, trong khi những cổ phiếu đã tăng nhanh nhưng thiếu yếu tố hỗ trợ từ kết quả kinh doanh có nguy cơ chịu áp lực điều chỉnh.

Bảng 3. Diễn biến VN-Index từng phiên 19 - 23/10

Đơn vị: Điểm. Mức thay đổi so với phiên liền trước.

Nhà đầu tư cần thận trọng khi VN-Index tiến sát kháng cự

Sau tuần tăng mạnh, VN-Index đang đứng trước cơ hội tiếp tục phục hồi, nhưng khả năng vượt mốc 1.800 điểm vẫn cần được xác nhận bằng diễn biến thực tế của thanh khoản và độ rộng thị trường.

VCBS khuyến nghị nhà đầu tư cân nhắc chốt lời từng phần đối với những cổ phiếu đã phục hồi tốt, đồng thời chờ các nhịp điều chỉnh để tìm kiếm điểm mua phù hợp, thay vì mở thêm vị thế ngắn hạn khi giá đã tăng cao.

Công ty Chứng khoán ACB (ACBS) cũng lưu ý cần ưu tiên quản trị rủi ro, hạn chế mua đuổi khi VN-Index tiếp cận vùng kháng cự 1.780 - 1.800 điểm. Việc gia tăng tỷ trọng cổ phiếu nên gắn với tín hiệu vượt kháng cự rõ ràng và thanh khoản được duy trì.

Trong tuần giao dịch 26 - 30/10, diễn biến của nhóm ngân hàng, bất động sản vốn hóa lớn, hoạt động mua bán của khối ngoại và kết quả kinh doanh quý III sẽ là những yếu tố ảnh hưởng đến xu hướng thị trường.

Nếu lực cầu tiếp tục cải thiện và dòng tiền lan tỏa rộng hơn, VN-Index có cơ hội chinh phục mốc 1.800 điểm. Ngược lại, áp lực chốt lời tại vùng giá cao có thể khiến chỉ số rung lắc, tích lũy trước khi xác lập xu hướng tiếp theo.