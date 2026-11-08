Chứng khoán trước ngưỡng thử thách: VN-Index có thể tạo đáy trong tháng 11. Ảnh minh họa: Bnews/vnanet.vn

Thị trường chứng khoán bước vào tuần giao dịch mới (từ 9 – 13/11) trong bối cảnh áp lực điều chỉnh ngắn hạn vẫn hiện hữu, trong khi dòng tiền chưa cho thấy sự đồng thuận. Các công ty chứng khoán dự báo VN-Index có thể tiếp tục rung lắc quanh vùng hỗ trợ 1.700-1.730 điểm, trước khi xác định rõ hơn xu hướng tiếp theo.

*Công ty chứng khoán thận trọng với xu hướng ngắn hạn

Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) cho rằng VN-Index cần sớm thiết lập đáy sau cao hơn trên đường xu hướng tăng ngắn hạn và xuất hiện nhịp tăng đủ mạnh để vượt qua đường xu hướng giảm. BVSC xác định vùng hỗ trợ 1.700-1.710 điểm và vùng kháng cự 1.740-1.750 điểm.

Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) kỳ vọng thị trường có thể đi ngang trong biên độ 1.715-1.750 điểm. Theo BSC, áp lực bán tại các vùng kháng cự vẫn còn lớn dù thanh khoản đã cải thiện khi thị trường hồi phục từ vùng 1.700 điểm.

Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC) nhận định VN-Index nhiều khả năng tiếp tục rung lắc trong biên độ 1.720-1.735 điểm trong phiên 9/11, sau khi chỉ số vi phạm vùng hỗ trợ 1.725-1.730 điểm trong đầu phiên nhưng thu hẹp một phần đà giảm về cuối phiên.

Trong khi đó, Công ty TNHH Chứng khoán Yuanta Việt Nam cho rằng lực cầu chưa đủ bền vững để duy trì xu hướng hồi phục ổn định. Công ty này theo dõi vùng 1.690-1.710 điểm và cho rằng nếu lực cầu xuất hiện trở lại tại nhóm tài chính, chỉ số có thể hồi về vùng 1.750-1.770 điểm. Ngược lại, việc mất 1.690 điểm có thể làm tăng rủi ro kiểm định vùng 1.650-1.670 điểm.

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (VCBS) cũng cho rằng áp lực điều chỉnh vẫn tồn tại khi VN-Index đang kiểm tra khu vực hỗ trợ 1.720-1.730 điểm. VCBS khuyến nghị nhà đầu tư tiếp tục nắm giữ các vị thế giữ vững vùng hỗ trợ và xu hướng tăng ổn định, đồng thời chờ những tín hiệu cân bằng rõ ràng hơn thay vì vội vàng bắt đáy.

Những nhận định trên được đưa ra sau khi thị trường trải qua tuần giao dịch 2-6/11 với diễn biến giằng co và áp lực bán vẫn chiếm ưu thế.

VN-Index có 2 phiên tăng và 3 phiên giảm. Kết thúc phiên giao dịch ngày 6/11, chỉ số dừng tại 1.725,36 điểm, giảm 16,26 điểm, tương ứng 0,93% so với cuối tuần trước. Đây là tuần giảm thứ hai liên tiếp.

Trong tuần, VN-Index có thời điểm lùi xuống 1.692,36 điểm, trước khi phục hồi và có lúc vượt 1.750 điểm. HNX-Index diễn biến tích cực hơn khi tăng 1,58% lên 256,73 điểm, trong khi UPCoM-Index giảm.

Thanh khoản trên HOSE cải thiện so với tuần trước. Giá trị khớp lệnh bình quân đạt khoảng 14.100 tỷ đồng mỗi phiên, tăng 20,5%. Tuy nhiên, khối ngoại vẫn bán ròng khoảng 869 tỷ đồng trên HOSE, dù riêng phiên cuối tuần đã chuyển sang mua ròng.

Xét về nhóm ngành, dịch vụ tài chính và du lịch, giải trí ghi nhận mức tăng tích cực, trong khi bất động sản, hóa chất và phần mềm, dịch vụ máy tính chịu áp lực giảm. Dòng tiền vì vậy vẫn có sự phân hóa rõ rệt thay vì lan tỏa trên diện rộng.

Đáng chú ý, nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn tiếp tục ảnh hưởng đáng kể đến diễn biến chỉ số. VIC là cổ phiếu lấy đi nhiều điểm nhất của VN-Index trong tuần, tiếp đến là VCB và BID; ở chiều ngược lại, CTG và STB đóng góp tích cực cho chỉ số.

Trong bối cảnh thị trường vẫn chịu áp lực điều chỉnh, Công ty cổ phần Chứng khoán SSI (SSI) đưa ra góc nhìn tích cực hơn về khả năng hình thành vùng đáy ngắn hạn trong tháng 11/2026.

Theo SSI, sau nhịp điều chỉnh kéo dài trong tháng 9 và tháng 10, mặt bằng định giá của thị trường đã trở nên hấp dẫn hơn. VN-Index đang giao dịch ở mức P/E (Chỉ số đánh giá mối quan hệ giữa giá thị trường của cổ phiếu và thu nhập trên một cổ phiếu) dự phóng năm 2026 khoảng 11,7 lần; nếu loại trừ nhóm Vingroup, P/E còn khoảng 9 lần. Với lợi nhuận dự phóng năm 2027, các mức tương ứng là 10,7 lần và 8,1 lần.

SSI Research cho rằng các mức định giá này cho thấy giá cổ phiếu đã phản ánh một phần kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận chậm lại trong các quý tới.

Về kinh tế vĩ mô, SSI đánh giá tăng trưởng tiếp tục được duy trì trong quý IV/2026. GDP quý III tăng 9,95% so với cùng kỳ, đưa tăng trưởng 9 tháng lên 9,01%. Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 10 tăng 15%, trong khi mức tăng lũy kế 10 tháng đạt 12,4%.

SSI xác định đầu tư công là động lực chính của quý IV. Hiện còn khoảng 350.000 tỷ đồng vốn đầu tư công cần được giải ngân, với thời hạn kéo dài đến cuối tháng 1/2027. Theo SSI Research, một phần tác động tích cực từ dòng vốn này có thể tiếp tục lan sang quý I/2027.

SSI cũng cho rằng lãi suất huy động đã giảm khoảng 50-70 điểm cơ bản và có thể đã đạt đỉnh trong ngắn hạn. Cùng với đó, giá dầu thế giới giảm hơn 15% và VND tăng giá hơn 2% so với USD từ đầu năm được xem là những yếu tố có thể hỗ trợ tâm lý thị trường.

Về diễn biến thị trường, SSI chỉ ra rằng trong 4 năm gần nhất có kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9 kéo dài 4 ngày, thị trường thường tăng trong tháng 8, điều chỉnh trong tháng 9 và tháng 10, sau đó hình thành vùng đáy trong tháng 11. Từ vùng đáy này, VN-Index ghi nhận mức tăng bình quân khoảng 19% trước khi đạt đỉnh vào quý I năm sau.

Tuy nhiên, SSI lưu ý diễn biến trong quá khứ không bảo đảm sẽ lặp lại. Công ty chứng khoán này cho rằng tháng 11/2026 có khả năng trở thành giai đoạn hình thành đáy ngắn hạn, nhưng nhà đầu tư vẫn cần theo dõi sự cải thiện thực chất của dòng tiền.

Trên cơ sở đó, SSI khuyến nghị nhà đầu tư ưu tiên tích lũy có chọn lọc trong các nhịp điều chỉnh thay vì mua đuổi khi thị trường hồi phục. Tiêu chí được ưu tiên là các doanh nghiệp có nền tảng lợi nhuận vững trong quý IV/2026 và năm 2027, hưởng lợi từ đầu tư công và ít phụ thuộc vào môi trường lãi suất thấp.

Như vậy, các tín hiệu ngắn hạn vẫn cho thấy thị trường chưa thoát khỏi trạng thái rung lắc, trong khi góc nhìn của SSI cho thấy định giá đã trở nên hấp dẫn hơn và tháng 11 có thể là giai đoạn hình thành vùng đáy. Diễn biến thanh khoản, dòng tiền và khả năng giữ các vùng hỗ trợ sẽ tiếp tục là những yếu tố đáng chú ý trong các phiên tới.

Diễn biến thận trọng của thị trường chứng khoán Việt Nam cũng diễn ra trong bối cảnh thị trường tài chính thế giới có nhiều biến động. Tại Mỹ, dù nhóm cổ phiếu công nghệ phục hồi trong phiên cuối tuần, Nasdaq vẫn ghi nhận tuần giảm điểm thứ tư liên tiếp do những lo ngại liên quan đến triển vọng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI).

* Nasdaq nối dài chuỗi giảm điểm, cổ phiếu công nghệ phục hồi

Nhóm cổ phiếu công nghệ đã bật tăng trở lại trong phiên 6/11 sau đợt sụt giảm mạnh nhất trong hơn một năm qua. Tuy nhiên, chỉ số Nasdaq vẫn ghi nhận tuần giảm điểm thứ tư liên tiếp trong bối cảnh các nhà đầu tư đang tìm kiếm thêm tín hiệu về xu hướng tiếp theo của làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI).

Giao dịch viên tại Sàn chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: THX/ TTXVN phát

Kết thúc phiên giao dịch ngày 6/11, thị trường chứng khoán Mỹ ghi nhận diễn biến trái chiều. Chỉ số S&P 500 tăng 0,32% lên 7.376,86 điểm, Nasdaq tăng 1,1% lên 24.579,43 điểm, trong khi Dow Jones giảm 0,46% xuống 51.285,73 điểm. Như vậy, đà phục hồi chủ yếu tập trung ở nhóm cổ phiếu công nghệ, trong khi một số nhóm cổ phiếu khác vẫn chịu áp lực giảm.

Trong nhóm công nghệ, cổ phiếu bán dẫn dẫn dắt đà tăng khi chỉ số ngành này tăng 4,2%. Cổ phiếu Nvidia tăng 2,8%, Advanced Micro Devices tăng 11% và Sandisk tăng gần 4%. Các cổ phiếu này duy trì được phần lớn mức tăng từ đầu phiên đến khi đóng cửa, cho thấy lực mua đã quay trở lại sau đợt bán tháo mạnh trước đó.

Diễn biến này phần nào cho thấy nhà đầu tư vẫn đặt kỳ vọng vào triển vọng phát triển trí tuệ nhân tạo (AI), lĩnh vực đã góp phần thúc đẩy chứng khoán Mỹ tăng mạnh và liên tục lập đỉnh trong năm nay. Dù thị trường trải qua nhiều đợt biến động: trong đó có áp lực từ lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng từ tháng 8, nhóm cổ phiếu công nghệ vẫn nhận được sự quan tâm lớn của dòng tiền.

Giám đốc Đầu tư Keith Lerner cuarb công ty Truist Advisory Services ở Atlanta nhận định AI vẫn là chủ đề chi phối thị trường giá lên hiện tại và ông vẫn đánh giá tích cực đối với nhóm ngành công nghệ.